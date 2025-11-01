เปิดอาการล่าสุด ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ หลังพักรักษาตัวจากอาการสโตรก แฟนๆแห่ให้กำลังใจ

เปิดอาการล่าสุด ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ หลังพักรักษาตัวจากอาการสโตรก ดีขึ้น-หัวเราะได้แล้ว แฟนๆ แห่ให้กำลังใจ
จากกรณีที่ศิลปินตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากอาการสโตรก (เส้นเลือดก้านสมองแตก) และต้องเจาะคอเพื่อรักษาอาการ ต่อมาทางด้านลูกสาวได้เผยว่า พ่อแข็งแรงดีและกำลังจะออกจากโรงพยาบาล ท่ามกลางแฟนคลับหลายคนแห่แสดงความเป็นห่วงอย่างมาก
ล่าสุด ศิลปินตลกรุ่นน้องอย่าง วิลลี่ ผีก้าบก้าบ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า “เห็นพี่เด๋อ ดอกสะเดา อาการดีขึ้นแล้วพวกเราในนามกลุ่มศิลปินก็ดีใจเห็นพี่เด๋อยิ้มได้หัวเราะได้”
#ขอให้หายไวๆนะครับ
#ขอบคุณพี่อี๊ดเชิญยิ้ม”
Advertisement
ซึ่งมีแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้ตลกดังหายจากอาการป่วยไวๆ กันอย่างล้นหลาม
Advertisement