ครบรอบแต่งงาน 8 ปี ‘ชาคริต’ เผยชีวิตคู่สุดแฮปปี้ ชมภรรยา ดันแบรนด์ ‘เขยจันท์’ แข็งแรงขึ้นทุกปี

ครบรอบแต่งงาน 8 ปี ‘ชาคริต’ เผยชีวิตคู่สุดแฮปปี้ ชมภรรยา ดันแบรนด์ ‘เขยจันท์’ ให้แข็งแรงขึ้นทุกปี
พระเอกหนุ่ม ชาคริต แย้มนาม มาร่วมงาน OSUKA POWERTOOL แบรนด์เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย สัญชาติไทย ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ ณ เวทีบ้านตัวอย่าง (บ้านและสวนแฟร์) Challenger Hall 2 อิมแพ็ค เมืองธานี ซึ่งหลังจบงานเจ้าตัวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ผลผลิตจากสวนผลไม้ หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน พร้อมยังเผยถึงแพลนวันครบรอบแต่งงานกับภรรยาสาว แอน ภัททิรา ในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าทั้งคู่จะมีเซอร์ไพรส์หรือพากันไปฉลองที่ไหน
สวนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เพราะว่าฤดูมันเปลี่ยนไป?
“ตอนนี้ไม่มีอะไร ตอนนี้กำลังช่วงปลายฝนก็บำรุงต้น ป้องกันไม่ให้ต้นเป็นโรคเป็นราต่างๆ ส่วนผลผลิตก็กำลังเริ่มทำดอกช่วงปลายปีนี้เพื่อต้อนรับเทศกาลตะวันออกปีหน้า”
ตอนนี้คือลงพื้นที่ตลอดเวลา?
“ก็ขึ้นๆ ลงๆ แต่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรพี่เขยก็เอาอยู่อยู่แล้ว ก็เดี๋ยวน่าจะช่วงประมาณสักพฤศจิกายน-ธันวาคมก็ต้องมีลงไปแต่ธรรมดาเต็มที่อยู่กรุงเทพฯไม่เกิน 2 เดือนก็ต้องลงแล้ว”
อากาศที่เปลี่ยนไปมันทำให้ผลผลิตของเรามีผลกระทบไหม?
“2 ปีที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างแปรปรวนมากเป็นทั่วประเทศ ยิ่งทางใต้น่าสงสารหนักเลย ผมก็จะเจอทุเรียนลมเจออะไรค่อนข้างเยอะ คือดอกผลัดแรกตะวันออกก็เป็นใต้ก็เป็น ด้วยอากาศคือออกดอกให้ปุ๊บไม่อยู่ให้เลย ไปอยู่ผลัด 2 ผลัด 3 แล้วแทนที่จะเห็นต้นฟูๆ หรือต้นทุเรียนเต็มๆ มันก็จะมาแบบทีละหย่อมๆ มันหลายรุ่นเกิน เพราะด้วยความที่อากาศมันเพี้ยน แต่ถ้าเกิดเรานับเป็นผลผลิตรวมทั้งฤดูกาลก็ถือว่าไม่แย่”
มีพืชพันธุ์อื่นๆ ไหมที่เราต้องปลูก?
“ก็มีมังคุด มีกระท้อน มีมะยงชิด มีเงาะที่ปลูก แต่ส่วนใหญ่ก็มีมะยงชิดที่เราก็จะทำ มังคุดก็ดูแล้วแต่ปี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีเว้นปีที่เราทำกับเขยจันท์ แต่อย่างพวกเงาะพวกกระท้อนก็เอามาตำกินในหมู่เพื่อนๆ ญาติๆ หรือเอาไว้แจก เพราะมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะทำขาย เพราะว่าแต่ละบ้านของญาติๆเอามารวมกันมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่มันจะพอสำหรับถ้าเกิดเปิดออเดอร์ แต่ก็อยากทำอยู่แล้ว ก็มีอะโวคาโด คือล่าสุดก็เพิ่งทำอะโวคาโดไป”
ผลประกอบการตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ก็ดีครับ ก็เปิดเป็นพรีออเดอร์มา อย่างที่บอกว่ามันเป็นรอบๆ ที่ต้องเก็บต้องอะไร ก็ดี ก็ได้กระแสตอบรับดี แล้วตัวแบรนด์เขยจันท์เองก็แข็งแรงขึ้นทุกๆ ปี ก็ต้องชมคุณแอน (ภรรยา)
รอกินทุเรียน?
“รอเดือนเมษายนครับ หมอนทองจันทบุรี”
มันดูจะติดเยอะไหมแววปีนี้?
“ยังไม่รู้เลย เดี๋ยวต้องดูก่อน จะรู้ก็ประมาณปลายธันวาคม-มกราคม”
เห็นล่าสุดไปไลฟ์กับเจนนี่ รัชนก?
“น้องน่ารักกันทั้งคู่”
ขายดีไหม?
“ตัวเลขก็โอเค ด้วยความที่เราไปวันนั้นเป็นไอบุค แบล็คแม็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายหนุ่มใหญ่เอาไว้บำรุงร่างกาย ให้องค์รวมให้ความสมดุลดีตลอดเวลา มันก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มด้วย แต่ว่าด้วยความเฉพาะกลุ่มของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จัก เริ่มมีกระแสตอบรับที่ดี”
ทำให้เราอยากมีสินค้าของตัวเองลงไปไลฟ์ไหม?
“มันก็เป็นหนึ่งในความต้องการอยู่แล้วว่าเราควรจะเอาแบรนด์ของเราเองไปไลฟ์บ้าง แต่ว่านอกจากของน้องๆ พี่ๆ ที่มีช่องไลฟ์แล้ว เราเองก็ยังมีช่องของเราด้วยที่มันก็พอพยุง พอช่วยได้ แต่ว่าคุณแอนเขาก็พยายามจะหัดไลฟ์ แต่เขาก็ขี้เขินอะไรอย่างนี้
คุณแอนต้องเรียนรู้ยังไง?
“(หัวเราะ) ไม่รู้จะเรียนรู้ยังไง อาจจะสัก 1 กรึ๊บก่อนหรือเปล่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจ หมายถึงให้ละลายพฤติกรรมก่อน ให้มันแก้เขิน (อันนี้แซวหรือเรื่องจริง?) ไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้ว”
ก็สามารถติดตามเขยจันท์ได้?
“ก็ขอบคุณแฟนๆ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ ซัพพอร์ตมาจนแบรนด์ก็แข็งแรงขึ้นทุกปี เพราะว่าทางแอนเองกับน้องๆ ทีมงานทุกคนก็ทำงานกันอย่างเหนื่อย อย่างปีที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงกลางปีแรกก็ลุยกันเรื่องบูธแบบจริงจัง แล้วปีนี้ก็โหดมาก ก็ย้ายจังหวัดขนกันไปในเรื่องของการจัดเก็บทุเรียนที่ต้องหาโกดังเก็บที่ดี กับทีมต่างๆ ที่จะต้องคอยปล่อยออกทีละรุ่นๆ ที่จะออกไปสู่หน้าบูธที่พร้อมแกะให้กับลูกค้า มันไม่ใช่เรื่องง่าย มันยากมาก ทุกอย่างมันเล่นกับนาทีวินาที บางทีตอนเช้าขายไม่ได้เลย เพราะทุเรียนไม่ยอมสุกให้ เมื่อคืนอากาศเย็น เมื่อคืนฝนตกมีความชื้นก็ต้องรอให้มันแห้ง กว่าจะแกะได้ กว่าจะได้ที่ก็มาตอนช่วงบ่าย 3 -บ่าย 4 คนก็มารอกัน โอ้โหมีหลายปัจจัยให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ลุ้นมากตลอด แต่ว่าปีหน้าก็จะพยายามไปให้มากขึ้น ออกบูธให้มากขึ้น คือกล้าไปให้ไกลขึ้นกว่าในช่วงภาคกลาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องดูผลผลิตแล้วก็ดูคุณภรรยาเขาก่อน”
ต่างประเทศจะมีโอกาสได้ชิมไหม?
“คือเมื่อก่อนช่วงก่อนโควิดก็เคยมีโอกาสที่ได้ทำทุเรียนส่งไป แต่ว่าหลังจากนั้นก็เหมือนมีคุยๆ แต่ว่าก็ไม่ได้จบดีล แต่ว่าตัวเองก็ได้มีโอกาสไปที่ตลาดใหญ่ที่จีนมาที่ ‘เจียงหนาน’ คือเราก็เห็นว่าในภาพของการขายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หวือหวาเหมือนสมัยก่อน เดี๋ยวนี้เขาเอาจากเราไป สมมุติต้นทุนเราเท่านี้ เสียภาษี ค่าโลจิสติกส์อะไรแล้วเข้าบ้านเขาอะไรปุ๊บ เขาก็เหลืออีกไม่กี่สิบบาท มันไม่ใช่ว่า โอ้โห คิดว่าเขาไปขายได้แพง เดี๋ยวนี้มันต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วย อะไรหลายๆ อย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดี เราก็ไม่ได้เห็นความข้างเดียวไม่ได้ฟังความข้างเดียว เราก็ได้ไปเห็นตรงนั้นด้วย ว่าทางนู้นเขาก็ดิ้นรนเหมือนกัน มันก็ทำให้เราเห็นภาพรวม ซึ่งมันก็เป็นวิชาที่มาสอนเราให้เรารู้ว่าความพอดีให้มันไปกันได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าเกิดมันมีโอกาสกลับมาอีกในอนาคตจะเป็นยังไง”
เรื่องเพจปลอมจัดการยังไง?
“เอาเป็นว่าก็ดีอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ประชาชนคนไทยเริ่มตระหนักรู้เรื่องมิจฉาชีพมาประมาณสัก 80-90% ที่เริ่มมีความรู้และต้องรีเช็กก่อนว่าเพจจริงเพจปลอม แต่ถามว่าลูกค้าที่ไปเผลอโดนเพจปลอมยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ แต่ว่าก็ไม่หนักหนาไม่ได้มากเท่ากับในยุค 2-3 ปีแรก ถ้าเทียบปีนี้ถือว่าที่โทรมาคอมเพลนคิดว่าเราไปโกงเขา ที่ไม่เข้าใจว่านั่นคือมิจฉาชีพมีน้อย แต่ว่าพอมาถึงทางน้องๆ ที่ออฟฟิศ หรือทางหลังบ้านก็อธิบายให้เขาเข้าใจ ก็ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะอย่าไปเชื่อ เขยจันท์ ในเฟซบุ๊กคือของปลอมหมดเลย เรามีไลน์แอดที่เดียวก็คือ @kheichan แล้วบัญชีต่อให้โอนไปแล้วหรือก่อนโอนให้ดูด้วยก่อนที่จะกดคอนเฟิร์มให้ดูด้วยว่าเป็นชื่อบริษัท โบดี้เฮ้าส์ จำกัด หรือเปล่า บางทีเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่าง แค่มาบอกหน้าฟีดว่าบริษัทบัญชีเดียวเท่านั้น แต่พอกดเข้าไปไม่ทันดูอีกรอบก็เป็นชื่อนาย/นาง เป็นบัญชีม้าแบบนี้ก็โดนกันมาเยอะเหมือนกัน ก็ต้องระวัง”
เรื่องกฎหมายมันยังมีอยู่ไหมเรื่องที่โดนปลอมเพจ?
“คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราแจ้งปุ๊บทางผู้ใหญ่ ทางหน่วยงานเขาก็จะมีการไปปิด IP อะไรบ้าง แต่พวกนี้เขาก็เก่งแหละ เขาก็เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆ มันก็ยาก คราวนี้มันก็อยู่ที่ผู้บริโภคละที่ต้องมีความระมัดระวังมากๆ แม้จะเจอเพจจริงๆ.ก็ต้องดูแล้วดูอีกนึกออกไหม เราเองก็อยากจะขายง่าย แต่ว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์ถ้าเกิดเราบอกว่า เฮ้ย!!กดเลย ใช่แล้ว!! ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะถูกไหม เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้ออะไร ไม่ว่าจะเพจจริงเพจปลอม ตีว่าปลอมไว้ก่อน ทุกเพจที่คุณเข้าไปไม่ว่าจะด้วย แพลตฟอร์มไหนตีว่าปลอมไว้ก่อนแล้วกันจนกว่าคุณจะไปเช็กรีวิว ไปดูอีกทีหนึ่งให้มั่นใจ หรือถามน้องๆ ถามลูกหลานที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้ ก็ถามเขาดูได้ อย่าคิดเองแต่ถ้าเราไม่รู้จริงตีว่าปลอมไว้ก่อน”
“ส่วนเรื่องที่เขาจะปราบปรามสแกมเมอร์ ก็เห็นด้วย จริงๆ ต่อให้เราไม่ได้เป็นผู้ที่โดนกระทำ แต่ว่าในการที่มันมีมันก็เหมือนโจรในเวย์นึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันก็สมควรที่จะถูกปราบปรามอยู่แล้ว”
เดี๋ยวจะครบรอบแต่งงานแล้ว?
“เข้าปีที่ 8 แล้ว ลูก 7 ขวบแล้ว (ปีนี้พิเศษยังไงบ้าง?) จริงๆ พวกผมคือไม่ได้มีโอกาสเป็นวาระว่ามันจะต้องเป๊ะๆ ตามนี้ เพราะว่าบางทีไอ้ความหวาน ความสนุก ความสุขที่ไปเที่ยวบางทีมันก็เกิดขึ้นปุบปับ ถึงเวลาก็ไปแล้ว ยิ่งเดี๋ยวนี้พอมีลูกมันก็จะมีในช่วงที่เรารู้อยู่รู้แล้วว่าเราจะมีแพลนไปเที่ยวในช่วงที่ปิดเทอมของลูกด้วย แล้วตอนนี้ดูตารางคิวตัวเองแล้วแบบแน่นเอี๊ยด แต่ว่าคือบ้านเราก็ชอบกิน ก็เดี๋ยวก็คงพาไปกินอาหารอะไร ซึ่งบางทีไอ้คำว่าจะได้ไปกันสองต่อสองก็ไม่มีอยู่จริงนะ พอจะไปปุ๊บก็ต้องมีลูกมาด้วย ถ้ามีลูกมาด้วย ไหนโทรชวนเพื่อนๆ ซิอะไรแบบนี้ ก็กลายเป็นเหมือนเฉลิมฉลองในทุกๆ ครั้งที่เราไป ก็ได้สังสรรค์กัน เหมือนวันลูกก็เหมือนวันพ่อแม่ก็คือวันพ่อแม่ก็เหมือนวันลูกเหมือนกัน (หัวเราะ)”
มันยาวนานมาก 8 ปี เป็นยังไงบ้าง?
“มีความสุข แล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะ โตด้วยกัน มันก็เจอตั้งแต่วิกฤตเรื่องตอนคุณแอนเสียคุณแม่ เสียคุณตาของเขาไปในปีเดียวกัน ใกล้ๆ กัน มาเจอโควิด มาเริ่มทำสวน มาเริ่มมีลูก คือมันเหมือนรีสตาร์ทชีวิต มันเหมือนการที่ได้เจอแต่ละเหตุการณ์ที่ให้เราได้แข็งแรงไปด้วยกัน (แฮปปี้?) แฮปปี้มาก”