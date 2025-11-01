20 ปีบริบูรณ์ ‘ธัญญ่า’ ประกาศลดสถานะ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ เหลือแค่พ่อของลูก

‘ธัญญ่า’ ประกาศลดสถานะ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ เหลือแค่พ่อ-แม่ของลูก แต่ร่วมงานกันได้เหมือนเดิม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ธัญญ่า ธัญญาเรศ โพสต์ล่าสุดข้อความประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย สามีว่า “ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ”
พร้อมแคปชั่นว่า “20ปี บริบูรณ์” ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวธัญญ่ากันอย่างล้นหลามและช็อกปมประกาศเลิกราครั้งนี้
โดยก่อนหน้านี้ ธัญญ่า เพิ่งจะโพสต์อวยพรวันเกิดให้สามีติดตลกอยู่เลยว่า “HBD นะแด๊ดดี๊..ไม่คิดว่าจะมาค้นพบตัวเองกลายเป็นดาวตลกในวัย51 ดูแลสุขภาพเยอะๆจะได้อยู่กับลียาไปนานๆ..ชงดื่มวิตามินให้มันน้อยๆหน่อย @pegliyah”
อย่างไรก็ตาม ได้มีพี่ๆ น้องๆ ในวงการเข้าไปคอมเมนต์และส่งอิโมจิหัวใจ ให้กำลังใจธัญญ่าอย่างต่อเนื่อง อาทิ หนิง ปณิตา ที่ระบุว่า “ทุกอย่างอาจไม่ง่าย…แต่มันจะค่อย ๆ ผ่านไป หัวใจที่สวยงามของพี่ จะพาพี่ยืนได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง หนิงอยู่ตรงนี้เสมอค่ะ เลิฟยูว์”
ส่วน กุ๊บกิ๊บ บอกว่า “รักและเคารพพี่ทั้ง2เสมอค่ะ” และอ้น ศรีพรรณ ที่คอมเมนต์ด้วยว่า “มี้คะ มาแต่งหน้าค่ะ ไลฟต่อค่ะ”