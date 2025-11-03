ใหม่ ดาวิกา โผล่รับเชิญซีรีส์เกาหลี Typhoon Family ประกบพระเอกหนุ่มฮอต อีจุนโฮ
แฟนๆ ซีรีส์เกาหลีฮือฮาไม่น้อย เมื่อได้ชมซีรีส์ตอนล่าสุดของ Typhoon Family เลือดธุรกิจฝ่าพายุวิกฤต ซีรีส์ดราม่าโลกธุรกิจย้อนยุคสุดเข้มข้น โดยมีคู่พระ-นางอย่าง อีจุนโฮ และ คิมมินฮา ซึ่งมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ร่วมแสดงด้วย
ทั้งนี้ Typhoon Family เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เข้ามากอบกู้ธุรกิจที่พังทลายลงของครอบครัวในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจของเกาหลีในยุค 90s เขาจึงต้องเริ่มต้นจากศูนย์และยืดหยัดที่จะสร้างธุรกิจที่มั่นคงให้ได้สำเร็จ และในตอนที่ ใหม่ ดาวิกา ได้ร่วมแสดงนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ คังแทพุง (อีจุนโฮ) เดินทางมาหาเงินทุนที่ประเทศไทย
โดย ใหม่ รับบทเป็น ‘นัทนิชา นิหกรรม’ ลูกสาวคนเล็กของเจ้าของธุรกิจในไทยนิหกรรมกรุ๊ป นอกจากนี้ยังมี บี๋ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ ร่วมแสดงรับเชิญ และได้มีการยกกองมาถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วย