ลิลลี่ เหงียน เปิดใจชีวิตโสด ไม่ติดเรื่องฐานะขอแค่ทำให้มีความสุข เชื่อคู่ไม่ได้มีแค่คนเดียว
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ที่โสดมากกว่า 6 ปี สำหรับสาวโสดสายคอนเทนต์ ลิลลี่ เหงียน ล่าสุดมาเปิดใจในรายการวิดีโอพอดแคสต์ “โสดโซไซตี้ (Single Society)” ทางยูทูบช่อง KRP Entertainment งานนี้ เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น เจ้าแม่สายโสด ถามจี้ปมแบบเปิดใจ เจาะลึกจนหมดเปลือก โดยเฉพาะเรื่องผู้ชาย หากเข้ามาหลอก ลิลลี่ เหงียน จะรู้ตัวหรือไม่ พร้อมตอบชีวิตนี้สามารถมีสามี 100 คนได้ แถมฝากแง่คิดบอกผู้หญิงด้วยกัน ให้หาความรักจากตัวเราเองก่อน อย่ามัวแต่ตามหารักจากผู้ชาย ไม่งั้นชีวิตจะเจ็บอยู่ซ้ำๆ
สมมติว่า ผู้ชายที่เข้ามาหาเรา เราจะรู้ตัวไหม ถ้าเขาเข้ามาหลอก?
“ลี่ต้องบอกอย่างงี้ว่า ลี่โง่ทุกเรื่อง ฉลาดเรื่องเดียวคือการเลือกผัว ลี่ไม่เคยพลาด เหตุผลที่ไม่เคยพลาดคือมีปมไงค่ะ มีปมพ่อแม่เลิก นี่ก็คิดว่า โอ้..ชีวิตคู่นี่มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย เลือกคู่ต้องเลือกให้ดีนะ ต้องอยู่ที่ว่าเขารับพลังงานความสุขจากลี่ได้แค่ไหน แล้วลี่ได้รับความอบอุ่น จากเขาได้ไหม ถ้าคนไหนก็แล้วแต่ที่ลี่รับพลังงานอบอุ่นเจาะเลย มึงไปไหนกับกูไม่รอดแล้ว เป็นผัวลิลลี่แล้วแน่นอน จริงๆ”
แสดงว่า ภาพลักษณ์ของเราเป็นคนลั้นลา น่าจะใครเข้ามาก็ได้หมด ไม่ใช่ ใช่ไหม กว่าจะเคาะเป็นคนนี้?
“เอาก็สามีเนี่ย ก็ยังคิดเลยว่าลี่ ไม่บริสุทธิ์แล้ว ด้วยความที่ลี่ชอบเที่ยวผับ ตอนเด็กๆเที่ยวก็ไม่ได้ดื่มเหล้า แต่ชอบเสียงเพลง ให้ทำอย่างไร เพลงมันอยู่ในหัวใจ ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไง แล้ววันนึง เขาคงคิดว่าลี่ไม่บริสุทธิ์แล้ว ด้วยแบบนั้น คงคิดว่าลิลลี่คงไม่เหลือซากอะไรแล้วแหละ”
แต่พี่เชื่อนะ พี่เคยเจอเหมือนมีภาพลักษณ์ลั่นล้าเวลาเจอคน ดูไปกับคนนั้นคนนี้ แต่จริงๆไม่ใช่ถ้าวันนึงที่มันต้องจริงใจ จริงจังเขาจะเลือก ไม่ใช่ได้ทั้งหมด?
“คือตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา เราใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวด แล้วเราใช้ชีวิตด้วยความรักของจริงๆ เราก็คิดว่า เราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่สตรองเหมือนกัน แล้วถ้าเกิดเราต้องเลือกผู้ชายเข้ามา หน้าที่ของคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะ คุณแค่รอรับความสุขจากลี่ไป แต่คุณไม่ต้องคิดว่าคุณต้องร่ำรวย เหมือนอดีตสามี คนเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว หรือเป็นขอทานใดๆ ก็แล้วแต่ ถ้าพลังงานของคุณทำให้ลี่มีความสุขได้ ลี่ก็เอาคุณ”
แต่ว่า ต้องเข้ามาต้องเข้ามาต้องมาถาวรไหม ต้องอยู่กันยาวๆไหม?
“จากที่ลี่ได้อยู่กับตัวเองมา ได้สัมผัสกับตัวเอง เราเลิกกับแฟนผ่านๆ มา เราไม่ได้มีคู่คนเดียวนะ เราจิตวิญญาณเราเกิดมาหลายภพ หลายชาติมากเลย เราไม่รู้ เราไปก่อกรรม สร้างบุญกรรมใคร เป็นคู่กรรมคู่บารมีกับใคร ลี่ได้คู่อุปถัมภ์กลับมา 3 คนแล้ว แต่คู่เวรคู่กรรมจะมาถึงหรือยังไม่รู้ คู่บุญคู่บารมีอีก ก็ยังไม่รู้ ชีวิตคนเรา ลี่เชื่อว่า ลี่มี 100 ผัวได้ หรือทำไม ก็คุณไม่มีความสุขกับลี่แล้วก็ออกไป ลี่ก็สามารถมอบความสุขให้กับคนอื่นได้ ถ้าคนอื่นรับความสุขของลี่ไม่ได้ ลี่ก็สามารถมอบความสุขให้กับตัวเองได้ คิดแค่นี้”
สุดท้าย ลิลลี่ เหงียน ฝากถึงเหล่ารุ่นน้องผู้หญิงด้วยกัน?
“ฟังพี่นะลูก การที่เราเป็นผู้หญิง เราอยากมีความรักดีๆนะลูก เราจะต้องหาความรักจากตัวเราให้เจอก่อน อย่าเพิ่งรีบมี จะมีผัวต้องพิถีพิถันลูก ถ้าอยากหาผัวเลย เราเจ็บเองนะ คนอื่นช่วยไม่ได้นะ อย่ามาบอก แม่.. เขาเลิกกับหนูแล้วจะทำไงดี แล้วก็ไปดื่มเรา หาใหม่ก็เจ็บอีก ดังนั้นจงสนิทกับความเหงา ความเหงาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อเรา เราจะเข้าใจมันจริงๆ”