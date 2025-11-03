ยองแจ ปิดเอเชียทัวร์อย่างงดงามที่เมืองไทย อบอวลด้วยพลังความรักก่อนเข้ากรม
เป็นสองค่ำคืนสุดพิเศษของ ยองแจ (YOUNGJAE) หนึ่งสมาชิกวง GOT7 ในคอนเสิร์ต 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งพลังเสียง ความอบอุ่น เสียงหัวเราะ น้ำตา และความรัก โดยทางต้นสังกัด AndBut Company ร่วมกับผู้จัด BNJ Entertainment และ FriedRice Entertainment เนรมิตโชว์ได้สุดประทับใจพร้อมแสง สี เสียงที่สมบูรณ์แบบ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25–26 ตุลาคม ที่ผ่านมา
คอนเสิร์ตเปิดฉากด้วยเพลง Vibin ก่อนจะต่อด้วย SUGAR, T.P.O, Snooze, Summer Happening, Focus และ Tasty เสียงร้องสดทรงพลัง ผสมกับซาวด์จากวงดนตรีสดเติมเต็มอารมณ์ได้อย่างกลมกล่อม ยองแจยังพูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงที่มาของชื่อทัวร์ “Fermata” ว่า “บางทีผมอาจเหมือนครูใหญ่ที่บอกให้หยุดพักชั่วขณะหนึ่ง เพื่อจะได้ก้าวต่อไปไกลกว่าเดิม… วันนี้เรามาพักใจไปด้วยกันนะครับ แล้วกลับไปใช้ชีวิตประจำวันด้วยพลังดี ๆ”
จากนั้นบรรยากาศถูกเติมเต็มด้วยเพลงต่อเนื่องอย่าง Deal, Roses, Dreaming Again, Thinking of You, Moonlight และ Flower ที่แฟน ๆ ร้องตามได้ทั้งฮอลล์ ก่อนจะเข้าสู่ช่วง Encore ที่ทุกคนรอคอยกับเพลง Never Leave You Alone, With You, HERE WE GO และเหมือนจะปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดด้วยเพลง Beautiful ก่อนจะรัวเพลงสนุก ๆ ให้เหล่าอากาเซ่ ได้กระโดด โยกตามกันสนั่นฮอลล์ เรียกว่าอิ่มหนำ แบบจุกๆ สิบกว่าเพลงกันเลยทีเดียว ยองแจ พูดสนุกๆ ว่า “เสมือนจะเป็นคืนสุดท้าย ไม่ได้เต้นหลายปี ขาชาหมดแล้ว” พร้อมพูดต่อหน้าแฟน ๆ ด้วยความจริงใจถึงการเตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และฝากข้อความว่า “ผมจะรีบกลับมานะครับ” ทั้งความห่วงใยต่ออากาเซ่ทุกคน “รักษาสุขภาพกันด้วยนะ ฉันรักเธอมากจริงๆ”
ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของยองแจที่ทำให้สองค่ำคืนของ 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจระหว่างศิลปินและแฟนคลับ นอกจากความสนุกสนาน ความประทับใจร่วมกันกับยองแจแล้ว ยังเป็นความทรงจำที่ยังคงก้องอยู่ในใจอากาเซ่ไทยไปอีกนาน