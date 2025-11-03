มายด์ ลภัสลัล เปิดภาพหวานจูงมือ พาย สุนิษฐ์ เข้าพิธีหมั้นแบบเรียบง่ายอบอุ่น

‘มายด์ ลภัสลัล’ เปิดภาพหวานจูงมือ ‘พาย สุนิษฐ์’ เข้าพิธีหมั้นแบบเรียบง่าย
เข้าพิธีหมั้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ นักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล และ เจ้าบ่าว พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน 8 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ถือฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสเมื่อปลายปีที่แล้ว และควงคู่กันเข้าพิธีมงคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศในพิธีหมั้นเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น ซึ่งรายล้อมไปด้วยคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่ โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ ก่อนที่บ่าวสาวจะเข้าพิธีสวมแหวนหมั้นกันอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนในวงการและแฟนๆ
สำหรับงานฉลองมงคลสมรส จะมีขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้ โดยจะจัดในธีมงานมิวสิกเฟสติวัลตามที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวชื่นชอบ