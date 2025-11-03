แอลลี่ อชิรญา ทะยานสู่ฮอลลีวู้ด ร่วมแสดงหนังระทึกขวัญ โปรเจ็กต์ยักษ์ระดับโลก

แอลลี่ ทะยานสู่ฮอลลีวู้ด ร่วมแสดงหนังระทึกขวัญ โปรเจ็กต์ยักษ์ระดับโลก
แฟนๆ ชาวไทยเตรียมกรี๊ด แอลลี่ อชิรญา นิติพน สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ด้วยการประกาศเข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ K-Pop เรื่องใหม่ “Perfect Girl”
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทีมนักแสดงนานาชาติสุดฮอตจากทั้งวงการ K-Pop และฮอลลีวู้ด อาทิ
Jeon Somi, Arden Cho, May Hong, Adeline Rudolph, Nancy (MOMOLAND), AC Bonifacio, Siyoon (Billlie), Chaerin (Cherry Bullet), Peter Lee Jae Yoon และ Samantha Cochran
โดยมี แอลลี่-อชิรญา เป็นตัวแทนศิลปินที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว
“Perfect Girl” ได้ผู้กำกับชื่อดังชาวเกาหลี Hong Won-ki และเขียนบทโดย Lynn Q. Yu จาก The Black List 2023 พร้อม Scott Staruss โปรดิวเซอร์จากประเทศอเมริกา และทีมสร้างระดับโลกจาก Thunder Road, Desert Bloom
ทั้งนี้ “Perfect Girl” ได้เริ่มถ่ายทำแล้วในประเทศไทยและเตรียมเปิดตัวที่งาน American Film Market (AFM) โดยมี CAA Media Finance ดูแลในสหรัฐ