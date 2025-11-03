เปิดมิตรภาพ 15 ปี ใบเตย ซึ้งไม่เคยทิ้งกัน ลาล่า เล่าเจอหนุ่มที่ฝรั่งเศสเตรียมบินตามมาไทย

2 ตัวแม่แห่งวงการลูกทุ่ง ลาล่า โปงลางสะออน และ ใบเตย อาร์สยาม ที่วันนี้ควงคู่มาเม้าท์ฉ่ำ พร้อมเล่ามิตรภาพกว่า 15 ปีที่อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุข แถมยังมีเรื่องราวที่ทำเอากรี๊ดสนั่นเมื่อสาวลาล่าเปิดเรื่องรักต่างแดนมีหนุ่มฝรั่งตาสีเขียวมาจีบ แถมบุ๊คกิ้งตั๋วเครื่องบินจะมาหาที่ประเทศไทย ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่องวัน31
มาสนิทกันได้ยังไง?
ใบเตย : ตอนใบเตยเข้ามาโปงลางสะออนดังมาก ช่วงนั้นอัลบั้มท้ายๆ ยุคปี 2000
ใครมาก่อน?
ลาล่า : พี่ล่ามาก่อน
ใบเตย : เขาคือศิลปิน 10 ล้านตลับ ตอนนั้นหนูจำได้หนูมาเป็นศิลปินฝึกหัด และได้บัตรคอนเสิร์ตไปดู ที่เป็นบันทึกภาพแสดงสด เฮียทำแผ่นซีดี ขายได้ 10 ล้านตลับ พอเตยมาอยู่ค่าย คนที่ทำเพลงให้พี่ล่าก็คือคนที่ทำเพลงให้ใบเตย ใบเตยก็เลยได้มาร้องไกด์ให้เขา เป็นแบบเงาเสียงแรก
แล้วเริ่มมาสนิทกันยังไง?
ใบเตย : ตอนนั้นก็รู้จักแล้ว แล้วเจอกันในออฟฟิศ ก็ผ่านกันไปมา ช่วงนั้นเขาทัวร์คอนเสิร์ตหนักมาก แต่ว่าได้มาทำงานร่วมกันจริงจังก็คือ ตอนที่เป็นละคร แล้วเขาคือเป็นครูที่สอนภาษาอีสานคนแรก เพราะเรื่องนั้นต้องพูดภาษาอีสานทั้งเรื่อง
ตอนที่ใบเตยเจอวิกฤต ลาล่าก็ไม่เคยทิ้งเลย?
ลาล่า : เอาจริงๆ เราไม่ชอบยูนิฟอร์มน้อง วันนั้นที่เห็นครั้งแรก รู้สึกว่าคนๆ นึงที่ทำเพื่อครอบครัว ทำไมต้องมาเจออะไรบ้าบอแบบนี้
ใบเตย : เขาร้องไห้ เล่าให้ฟัง เอาจริงๆ ใครอยู่กับใบเตย ทำงานด้วยกันมา พอเห็นชีวิตเรา ณ วันนั้น ทุกคนเจอหน้าเราร้องไห้ใส่เราหมด เพราะว่าความเป็นใบเตยไม่ควรจะมีอะไรที่ไปถึงจุดนั้นได้เลย
ลาล่า : เขาเป็นคนที่ หนึ่ง รักครอบครัว แล้วจริงใจกับทุกคน มีอะไรก็พูดตรงๆ เป็นคนสนุกสนานเฟรนลี่ ในสิ่งที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว กับสิ่งที่เขาต้องเจอ เรากำลังงงว่ามันยุติธรรมสำหรับเขาแล้วหรอ ไหนจะเบบี๋ที่เขาต้องดูแลอีก สิ่งที่เกิดขึ้นกับเตยแล้วยังไงต่อ สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบ ภาพที่เป็นยูนิฟอร์มที่ออกไป จะยังไง ดีที่เวทมนต์ยังไม่จำความ ไม่รู้สึกอะไรเลย
วันที่ใบเตยไปขึ้นศาล พี่ลาล่าก็ไปให้กำลังใจด้วย?
ใบเตย : ดีใจมากเวลาเห็นทุกคน เวลาขึ้นศาลเพื่อนก็จะไปเพราะทุกคนอยากเห็นหน้า อยากเจอเรา
ลาล่า : เรามารู้สึกเจ็บใจตรงที่เราอยากพุ่งกอดน้อง ปกติเราเจอกันกอดกัน เล่นกัน แต่มันไปไม่ได้ มันได้แต่มองแล้วยังไงต่อ ได้แต่ส่งสายตาหากัน รู้สึกว่าใบเตยเป็นคนเก่ง เก่งที่ผ่านตรงนี้มาได้ เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยซ้ำไป แต่เขาเป็นแม่ที่ดี มีลูกที่น่ารัก มีสามีที่น่ารัก ใบเตยเก่ง ดีที่มีกัลยาณมิตรที่ดี ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไม่เหลือใครแล้ว กลัวคนไม่จริงใจกับเขา กลัวมาคุยเพื่อผลประโยชน์ เป็นห่วงเขาตรงนี้มาก
ใบเตยคิดไหมว่าพี่ลาล่าจะไปหา จะไปเยี่ยมเรา?
ใบเตย : ณ วันนั้นไม่ได้คิดหรือไม่ได้คาดหวังให้ใครไปหาเลย แต่ขอแค่แบบอย่าลืมฉัน ก็รู้ว่าเป็นพี่ล่า พี่ลู่ และทุกคนที่ทำงานกับเรา ใบเตยเชื่อมาตลอดว่าเขารู้จักเราดีที่สุด เขาเชื่อมั่นในตัวเราแน่นอน เราก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนได้ออกมา ก็รู้ว่าทุกคนจะยังอยู่ข้างๆ แต่ไม่นึกว่าจะมาเยี่ยม
ลาล่า : ก็บอกเขาตลอดว่า เตยพี่จะไม่มาหาเตยที่นี่อีกแล้วนะ พรุ่งนี้เราเจอกันข้างนอกนะเตย เราจะบอกเขาพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตลอด ไม่อยากมาเห็นน้องสภาพนี้
เมื่อวานนี้เห็นว่าอยู่ดีๆ ก็ร้องไห้ เกิดอะไร?
ลาล่า : มันงง มีคนพยายามไปแก้ไขข้อมูลของพี่ โดยการที่มีการจดทะเบียนสมรส
หมายถึงว่าแก้ประวัติเราในวิกิพีเดีย?
ลาล่า : ใช่ค่ะ เดิมถ้าเราเซิร์ชประวัติเราก็จะโสด มีประวัติ จบการศึกษา ผลงาน แต่ในประวัติที่เขาเอาไปโพสต์ พี่ผู้ชายที่โพสต์ มันเป็นประวัติว่าเราแต่งงานกับผู้ชาย โดยจดทะเบียนในปี64
แล้วทีนี้มันเกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้าง?
ลาล่า : พ่อกับแม่โทรมาถามมันถึงขั้นจะฟ้องร้องลูกแต่ไปจดทะเบียน ชาวบ้านแบบลูกคุณมีชู้หรอ มันเลยกลายเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่งง และเสียใจว่าทำไมลูกแต่งงานไม่บอก แล้วจดทะเบียน คือตาสีตาสาแถวบ้าน คือพ่อแม่ไม่สบายใจ ก็เลยมาถามว่าเขาจะฟ้อง เราไปมีชู้กับคนที่เป็นฝรั่ง
เขาจะมาฟ้องเราด้วย?
ลาล่า : เขาจะฟ้องเราด้วย เขาก็นัดเราทำคลิป เขาน่าจะทำเล่นๆ ประมาณว่าเห็นเราไปแอ๊วผู้บ่าวฝรั่ง ก็เลยทำคลิปแบบหนุกๆ ขึ้นไปว่าจะทำการฟ้อง แต่ทีนี้ในกรณีทำคลิปหนุกๆ มันกลายเป็นฟีดแบคที่กลับมาเป็นคนลบ คนก็เชื่อจริงๆ
ทีนี้ก็โดนทัวร์ลงว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี?
ลาล่า : ถูก (ทำยังไงปรึกษาทนายหรือยัง?) ก็มีการคุยกับผู้ใหญ่ประมาณหนึ่ง สุดท้ายมันต้องขึ้นโรงขึ้นศาล มันแบบขี้เกียจเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ มันไม่ใช่เรื่องจริง สมมติถ้าเราต้องไปศาล แล้วคุยเรื่องนี้ใหม่อีก เรื่องนี้มันก็ไม่จบ เราอยากให้เรื่องนี้มันจบ
ประกาศตรงนี้เลยไหมว่าสถานะจริงเป็นยังไง?
ลาล่า : ตอนนี้ยังโสดนะคะ ส่วนความซิงก็ประมาณหนึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดรับ ทั้งไทยและต่างชาติ เวลคัมทูไทยแลนด์ ยังโสดอยู่ ยังไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยมีใบทะเบียนสมรส
แล้วตอนนี้ประวัติในวิกิพีเดียแก้หรือยัง?
ลาล่า : ก็ยังไม่ได้ไปส่อง เหมือนจะแก้แล้ว แต่มันยังมีคลิปที่มันยังบันทึกอยู่ เรากลัวมันเป็นประวัติพอเราเซิร์ช
แล้วใครเป็นคนบันทึกคลิปนี้?
ลาล่า : เขาทำเป็นคลิป โชว์เลยว่านางสาว ขวัญนภา ได้จดทะเบียนสมรสอะไรอย่างนี้ มันก็กลายเป็นแบบถ้าใครมาเซิร์ชข้อมูลเรา เรากลายเป็นคนจดทะเบียนไปแล้ว อย่างหนุ่มๆ ใครจะกล้าเข้ามา
ในคลิปหอไอเฟลหวานกับหนุ่มปารีส เขามีเม้าท์อะไรให้ใบเตยฟังบ้าง?
ใบเตย : ไม่ได้เม้าท์เลย แต่นี่คือไปเมนต์ทุกอันที่เขาลง คือดีใจมาก
ลาล่า : คือเขาลุ้นอยากให้พี่มีลูก มีผัว ไม่ใช่ไปโอ๋เอ๋แต่ลูกชาวบ้าน
ใบเตย : ใช่ เราบอกตลอดเพราะพี่ล่ามีน้องสาวที่ฝรั่งเศส พี่สาวไปอยู่ที่นั่นเลยนะ ไปหาสามีที่นั่นเลยนะ เพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเทสต์ต่างชาติ ถ้าเขาไปอยู่คงจะได้
ไม่ได้ได้ยังไง วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายถึงมาขอแอดทุกอย่างของเรา?
ลาล่า : ณ วันนั้นเป็นอะไรที่อะเมซซิ่งมากจริงๆ คือไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เหล่าบรรดาตัวแทนของสินค้า ก็ไปนั่งถ่ายรูป ทำคลิป แล้วเขาก็เดินเข้ามาคุยกับเรา เราไม่เกท
เห็นบอกว่าช็อคให้โทรศัพท์ผู้ชายไปเลย?
ลาล่า : ตัวมันลอย มันคือสเปค ตาสีเขียว ผิวขาวๆ ขนแพมๆ เรางงว่าเดินเข้ามาอะไรยังไง เหมือนตอนกลางจังหวะเรายื่นโทรศัพท์ ใจมันลอย มันไปแล้ว อยู่ดีๆ ก็ยื่น ลืมไปว่าตัวเองอยู่ฝรั่งเศส มันไม่ใช่บ้านเรา เขาเลยกดไอจีเขาให้ แล้วก็ฟอลโล่เรา ตามภาษาเราพอเราเห็นผู้ชายหล่อเราก็โพสต์รูปเล่นๆ เขาก็เลยเห็นคลิปที่เราลง แล้วมาคอมเมนต์ ซียูไทยแลนด์ ทีนี้รอแฟนคลับก็เข้าไปฟอลโล่เขา พี่ล่าเขาเป็นดารา นู้นนี่ เขารู้ก่อนเรา ตอนนั้นเรายังทำงานยังไม่รู้อะไรเลย
เดิมทีเห็นว่ารู้ด้วยว่าเขามาจีบ คิดว่าทีมงานเซตมาแกล้ง?
ลาล่า : ใช่ ต้องแบบว่าต้องมีใครสักคนแน่ๆ เลย เขาบอกว่าจะบ้าเหรอใครจะไปดีลฝรั่งเข้ามาแกล้งเราขนาดนั้น เขาก็มีความเป็นส่วนตัว
เจอกันปุ๊บไปกินกาแฟเลยเหรอ?
ลาล่า : หลังจากที่เขาได้ไอจี เขาก็ทัก คุยกันความงูๆ ปลาๆ ของเราจะถามเขาว่ายังไงดี
ใบเตย : เขารู้ไหมว่าเราเป็นอาร์ทติส
ลาล่า : ตอนแรกจะยังไม่เปิด เปิดทีไรหายทุกที ตอนนั้นที่เปิดหนุ่มดูไบก็ไปเลย ทีนี้ก็กะเงียบๆ แต่เขาเห็นในอินสตาแกรมแล้ว ก็มาลุ้นกัน ถ้าเปิดครั้งนี้จะไปอีกไหม
สรุปสุดท้ายก็ยังคุยกันอยู่?
ลาล่า : ยังคุย แสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบความไพรเวท บอกเขาว่าถ้าฉันโพสต์รูปเธอคนไทยจะตามหาเธอนะ เขาก็อัพทูยู
คุณแม็กเขาไม่ธรรมดา ป้าข้างบ้านไปสืบมาเขาเป็นนักแสดงด้วย?
ลาล่า : ใช่ ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ เราไม่ต้องสืบ ไม่ต้องหา ป้าข้างบ้านทำงานกันเก่งมาก
อันนี้ตรงสเปคไหม?
ลาล่า : ก็ได้นะ เราชอบตาที่เป็นสีสันอยู่แล้ว แล้วยิ่งเป็นตาสีเขียวเลิศมากเลย คือฝรั่งเวลามันมองเรามันมองเหมือนจะกลืนกิน
กับหนุ่มคนนี้มีไปมูไหม?
ใบเตย : ขอผัวมากี่ที่แล้ว
ลาล่า : ปกติหนูจะขอเรื่องงาน เรื่องเงิน แต่วันนั้นไม่รู้มีใครบอก เธอเคยขอเรื่องความรักดีๆ สักครั้งไหม เอาวะ ครั้งนี้พอคิดได้จังหวะนั้นเราของ่ายๆ เหมือนลูกพูดกับพ่อ พ่อค่ะ งานมาแล้ว น้ำหนักก็ทำได้แล้ว เรื่องผู้ ขอให้ลูกไปเที่ยวนี้ขอให้ลูกเฉิดฉาย ขอให้ผู้คนทุกคนจับจ้องที่ตัวลูก ขอให้ลูกเป็นที่น่าสนใจกับทุกเพศ ทุกวัย ด้วยหุ่นลูกขอให้โดนตา ตอนกระซิบกับหนูมุสิกะบอกว่าลัดคิวเลยนะ
เห็นว่าผู้ชายจะบินมาเมืองไทย?
ลาล่า : อันนี้ว้าวมาก ในขณะที่เรากำลังไลฟ์ขายของก็มีตั๋วเครื่องบินขึ้นมา ตอนแรกเราคิดว่าเขาส่งรูป คือเขาเอาให้ดูว่าเราจะจะว่างวันไหนถ้าเขามาเมืองไทย เธอจะว่างมาเจอฉันไหม แล้วแบบยังไงต่อ ต้องเป็นทูตวัฒนธรรมแบบไหน ต้องพาเขาไปยังไง อันดับแรกเราต้องเซย์ฮัลโหลแบบไหน
สรุปมาไหม มาวันไหน?
ลาล่า : ตอนนี้ยังส่งบุ๊คกิ้งอยู่
ตอนนี้พี่สาวเป๊ะปังแล้ว?
ใบเตย : ดีใจมากเลย ชื่นชมในความพยายามรู้สึกว่านี่แหละผู้หญิงที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง วัยของพวกเราการที่จะผอมขนาดนี้มันยากมาก ซึ่งเขาทำได้ ผู้หญิงเมื่อเราสวยทุกอย่างดีๆ จะเข้ามา แล้วมันก็จริง