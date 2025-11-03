กรรชัย เผยปวดท้องจนยืนไม่ได้ พบค่าตับพุ่ง 900 ‘ติดเชื้อในกระแสเลือด’ อาจมีผ่าตัดรอบ 2

หนุ่ม กรรชัย เผยปวดท้องจนยืนไม่ได้ ค่าตับพุ่ง 900 ‘ติดเชื้อในกระแสเลือด’ จากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ อาจมีผ่าตัดรอบ 2
หลังจากที่มีข่าว หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดังห่างหายไปจากหน้าจอ แอดมิตเข้าโรงพยาบาล ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าอาการป่วย อัพเดตให้แฟนๆ ทราบ ทั้งยังตั้งใจให้เป็นอุทาหรณ์กับคนทำงาน ว่าหากมีอาการแบบนี้ไม่ควรละเลยรีบไปหาหมอ ความว่า
“สวัสดีครับ ผมกรรชัยเองนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับ ที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผมมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ก่อน มีอาการเป็นไข้ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตค. ซึ่งผมเข้าใจว่าอาการของผมคือไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง
ผมจึงหยุดงานไปสามวัน จนเข้าสู่วันพฤหัสที่ 30 ผมมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง เป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุกยืนไม่ได้ พูดไม่ได้ จนต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรก ได้มีการตรวจเลือดผลปรากฏว่ามีค่าตับสูง ซึ่งขณะนั้นไม่ได้มากนัก ทางคุณหมอให้ “ยาลดกรดทางเส้นเลือด” และให้ผมได้กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และทางคุณหมอบอกให้ผมนอนโรงพยาบาล เพราะสงสัยเรื่องนิ่วในท่อน้ำดี
แต่ทางผมไม่ค่อยอยากนอน พออาการบรรเทาขึ้น ผมจึงขอกลับที่พัก จากนั้นผมได้มีการนำเอาเอกสารการตรวจที่ได้มา ส่งให้คุณหมอที่ดูแลผมดูซ้ำ และได้มีการปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่าน จนทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าผมควรต้องรีบกลับไปแอดมิตที่โรงพยาบาลโดยด่วน ผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลผม
พอไปถึงมีการเช็กเลือดซ้ำ พบว่า ค่าตับ ALP, AST, ALT, GGT ที่ตรวจไปตอน 5 โมงเย็น พุ่งสูงกว่าเดิมจากระดับร้อยกว่า เป็นเก้าร้อยกว่า เกือบพัน (ปกติห้ามเกิน50) และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้น มีค่าอักเสบต่างๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น โดยคืนนั้นผมไม่สามารถนอนได้เลย เพราะกลับมาปวดท้องตลอดทั้งคืน ถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดไปหลายชนิดก็ตาม
คุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับ ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ (acute cholangitis) ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี
คุณหมอจึงให้รีบทำหัตถการด่วน เพื่อเอานิ่วออก (ERCP with stone removal) โดยการวางยาให้หลับ ใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไป(คอนะครับไม่ใช่คลอด) และผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี
คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจาก “สีเหลืองทอง” ทั่วไปได้กลายเป็น “สีดำ” นั่นคือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว คุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม
หลังจากนี้ คุณหมอแนะนำให้รับการ ผ่าตัดถุงน้ำดีออก เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคต
ทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูเปิดของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น
โดย “ภาวะตับอ่อนอักเสบ” มักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือชายโครงขวา อาการปวดร้าวไปด้านหลัง และจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อนสูงกว่าปกติ
สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกๆ ท่านที่รักผม และต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่งผมด้วยนะครับ เพราะกูรอดครับ ขอบคุณครับ
ปล.ตอนนี้คุณหมอยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอด และให้พักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไปครับ อาจมีผ่ารอบสองสำหรับถุงน้ำดีครับ”