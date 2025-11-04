ปวดจนทนไม่ไหว ‘ต้น จักรกฤษณ์’ แอดมิตรพ.ด่วน นิ่วถุงน้ำดีอักเสบ ลุ้นผลซีทีสแกน
ทำเอาแฟน ๆ เป็นห่วงอย่างมาก หลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ ต้น จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ ทำให้ต้องเข้าแอดมิตโรงพยาบาลกะทันหัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางติ๊กต็อก โดยได้เผยว่า
“เป็นนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ อาการตอนนั้นรู้สึกปวดร้าวรุนแรง เหมือนมีคนเอามือไปขยำไส้ในช่องท้อง ปวดทะลุกลางหลังเลย แต่บางคนจะค่อยๆ ปวดทีละน้อยๆ แต่ของต้นไม่ใช่ ของต้นจะปวดมาก ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที เพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว เป็นแบบเฉียบพลันเลย ต้นพูดเลยว่าต้นอดทนไม่ไหว ที่จริงต้นเป็นคนอดทนมากๆๆๆนะ ไม่โอดครวญเลย ไม่บอกใครเลยนะ แต่ต้นไม่ไหวเลย มันปวดมากที่สุดเลย เลยต้องมาโรงพยาบาลเอง ตอนตี 3“
เมื่อมีคนถามว่าอาการแบบเดียวกับหนุ่ม กรรชัยไหม ต้นเผยว่า ”เกี่ยวกับถุงน้ำดีเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่างกัน เพราะผมไลน์ไปคุยกับเขาแล้วว่าอาการเป็นยังไง อาการต่างกัน”
ทั้งนี้ตอน 4 โมงเย็นจะทำการซีทีสแกน เพราะคุณหมออยากดูว่าเป็นอะไร ถ้าด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ หรือเงื่อนไขต่างๆ มันบ่งบอกว่าจะต้องตัดทิ้ง ก็ต้องตัดทิ้ง ก็ต้องเป็นแบบนั้น
ส่วนเรื่องอาหารการกินที่ผ่านมา ต้นกินได้มื้อละคำ แม่ต้นทำทอดปลาสลิดกับข้าวต้มมาให้ ต้นกินปลาสลิดได้แค่นิดเดียว กินแล้วจะได้บอกกับแม่ได้ว่ากินปลาสลิดได้แค่นี้ ไม่มีแรงกิน เพิ่งมีเมื่อวานที่รู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อย น้องสาวผมก็ทอดหมูให้ ก็กินข้าวกับหมูทอดมื้อเดียวตอนเย็นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กินอาหารเลย แล้วก็ทีแรกกะว่าสักก่อน 10 โมง จะกินเค้กกล้วยหอม แต่ว่าเมาธ์ในไลฟ์เพลินจนตอนนี้กินไม่ได้แล้ว
ต้นเผยอีกว่า “ปัญหาหลักของผู้ที่ไม่มีถุงน้ำดีอยู่กับตัวเองแล้ว หลักๆ มีเรื่องเดียว คือเรื่องการรับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าจัดการตรงนี้ได้ ถ้าโชคดีกินได้ปกติ คำว่ากินได้ปกติหมายถึง ปกติที่เรากินมา ซึ่งเรารู้ว่าอันนี้คือปกติเรา คือโชคดีมากเลย คือพฤติกรรมการทานอาหารของคน หนึ่งคนหนึ่งแบบ ล้านคนล้านแบบ คล้ายๆ กัน เหมือนกันเป๊ะๆ เป็นไปยากมาก เพราะฉะนั้นมันรายละเอียดอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะที่มันจะบอกว่ามันได้หรือมันไม่ได้ ถ้าบอกว่าเอาถุงน้ำดีออกไปแล้วยังได้อยู่ คุณโคตรโชคดีเลย (ยกนิ้วโป้ง)”