ชัดเจนหมายถึงใคร แมงปอ ชลธิชา โพสต์ป้องอดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ลั่นวุฒิภาวะสำคัญ

ชัดเจนหมายถึงใคร แมงปอ ชลธิชา โพสต์ป้องเพื่อนรัก อดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ลั่นวุฒิภาวะสำคัญ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ ไอซ์ ภรรยา ของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังที่เพิ่งเสียชีวิต ได้ออกมาโพสต์ว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” ซึ่งงานนี้ทำเอาวงการตลกเดือดสุดๆ ออกมาโพสต์ซัดถึงประเด็นดังกล่าวและปกป้องเพื่อนตลกกันรัวๆ รวมถึงล่าสุด นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แมงปอ ชลธิชา เพื่อนของ เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยาของ เหน่ง ได้ออกมาโพสต์ปกป้องเพื่อนรักผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเช่นกัน ความว่า
“อ่ะ เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขโพส ชัดเจนแล้วว่าที่โพสนี่หมายถึงใคร วุฒิภาวะ…สำคัญนะ! คนที่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง 17 ปี และที่สำคัญ คือเป็นพ่อของลูก จะมาขออโหสิกรรม จะมาทำเพื่อพ่อของลูกเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เลยเหรอคะ? อะไรคือการสร้างภาพเอ่ย เจเจไปก็ไปแบบธรรมดาหน้าก็ไม่แต่ง สภาพนั้น ไม่ได้อยากจะออกสื่อหรอกค่ะ แต่ที่เห็นว่าไปยืนให้สัมฯ เพราะเขาประกาศออกไมค์เรียกลั่นวัดเป็นสิบๆรอบให้มาสัมฯกับสื่อหน่อย คนอยู่ในงานได้ยินกันหมด! ฉันนั่งอยู่ด้วยก็ตกใจ ละบอกเพื่อน.. ไปสัมฯเหอะมึง จะได้จบๆ เจก็เดินหนีออกไปข้างนอกศาลา..บอกไปรับลูก เขาก็ยังประกาศเรียก สุดท้ายก็ต้องไปยืน
เจไม่ได้มาเพราะอยากได้เงิน ก็บอกแต่แรกแล้ว แต่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการอยากให้ลูกได้บ้าง ลูกยังต้องเรียนอีกหลายปี
ทำไมถึงมีภาพออกสื่อคอยยืนประกบลูกตลอด… เธอ เด็กอายุ 13 ปี ท่ามกลางแขกเหรื่อมากมาย จะเดินไปทำอะไรก็เรียกแม่ให้ไปเป็นเพื่อนด้วย เป็นเรื่องปกติป่ะคะ? จริงๆเจก็อยากจะนั่งหลบมุม แต่เพราะแขกที่มา ส่วนใหญ่คือพี่ๆในวงการ ซึ่งรู้จักเจกันทั้งนั้น เข้าใจไหมว่าเขาอยู่กินกันมาสิบกว่าปี เขารู้จักกันหมดแหละในวงการ ก็ต้องไปสวัสดีทักทายขอบคุณทุกคน ถือเป็นการช่วยงาน ทำไมยังโพสถึงพี่เหน่ง… โพสตอนจากกันไปแล้ว ไม่ใช่โพสตอนมีชีวิตอยู่ โพสในพื้นที่ตัวเอง โพสเก็บไว้ให้ลูกดู … ผิดมากเหรอ? เช้ามา..พาลูกทำบุญถวายสังฆทานให้พ่อเขา ก็ผิดอีกหลายประเด็นมากนะ กว่าจะจบงาน
นี่ยังไม่รวมที่เอาเจไปว่าลับหลังให้คนอื่นฟัง … มันถึงกันหมดแหละ คนกันเองทั้งนั้น เขารู้อะไรใช่ไม่ใช่ อะไรควรไม่ควร เขามาบอกกันหมดแหละ แต่…เจมันก็นิ่ง ฉันงง อะไรคือสร้างภาพ อะไรคือล้ำเส้น คนในวงการ พี่ๆ ตลก รวมถึงครอบครัวพี่เหน่ง…เขารักเจเจมากนะ ถึงวันนี้ ลูกคนเล็กจะไม่ได้อะไรเลย แต่คนเป็นแม่อย่างเจเจ มันเลี้ยงลูกได้ ที่ผ่านมาเจก็สู้ตลอด และพี่ๆทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเสมอ คิดแค่นี้แหละ ใจกว้างๆ หน่อย ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนหรอก จักรวาลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะ”