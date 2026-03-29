ไม่ฟังก็พังสิ ‘นาย เดอะคอมเมเดี้ยน’ ลั่น เตือนแล้ว ด้าน บอล-แมงปอ โผล่คอมเมนต์
เรียกว่าไม่จบง่ายๆ จากกรณีที่ ไอซ์ ภรรยา ของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังที่เพิ่งเสียชีวิต ได้ออกมาโพสต์ลอยๆ ว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” ซึ่งงานนี้ทำเอาวงการตลกเดือดกันอย่างมาก ต่างออกมาปกป้อง บอล เชิญยิ้ม ที่โดนโยง ก่อนที่ ไอซ์ จะออกมาโพสต์บอกว่าไม่ใช่ บอล นอกจากนี้เหล่าตลกดังยังออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวกันรัวๆ ทั้ง แจ๊ส ชวนชื่น, แมงปอ ชลธิชา, ป๋าชู วัดเศวต, และชูษี เชิญยิ้ม
ล่าสุด นาย เดอะคอมเมเดี้ยน ตลกชื่อดัง ยังออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกว่า “เตือนแล้วว่า..อย่า..อย่า..อย่า..ไม่ฟังก็พังสิจ่ะ #นายเดอะคอมเมเดี้ยน”
ซึ่งก็มีคนบันเทิงและตลกดังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันรัวๆ อาทิ บอล เชิญยิ้ม ที่คอมเมนต์ว่า “เสื้อสวย คม” แมงปอ ชลธิชา คอมเมนต์ว่า “ก็ว่าจะไม่แล้ว” เป็นต้น