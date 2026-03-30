โดนัท-แพร ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ความเปล่งประกายที่แท้จริงกับ Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับโลก “Radiance Begins With You” ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าความเปล่งประกายที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความงามภายนอก แต่คือพลังงานบวกที่เริ่มต้นจากภายในตนเองและขยายขอบเขตสู่สังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล มาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดนิยามของผู้หญิง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความงามที่มีระดับและทรงพลังตามแนวคิด “Radiance” ของแบรนด์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองไปกับบรรยากาศความงามที่เปล่งประกายจากภายในผ่านผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกและปรัชญาการดูแลผิวที่ล้ำสมัย ณ เอเทรียมโซน, เซ็นทรัล ชิดลม
สำหรับแคมเปญนี้ Clé de Peau Beauté มุ่งหวังที่จะเป็นเจ้าของความหมายของคำว่า “Radiance” อย่างสมบูรณ์แบบ โดยถ่ายทอดผ่าน 3 มิติหลักได้แก่ Radiance of Skin, Radiance of Self และ Radiance of Society ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
Radiance of Skin ความเปล่งประกายผ่านผิวพรรณ หัวใจสำคัญของแบรนด์คือการนำเอาวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยอย่าง Skin Intelligence มาใช้เพื่อปลุกศักยภาพตามธรรมชาติของผิวให้สามารถแยกแยะและเลือกรับสิ่งที่ดี พร้อมฟื้นบำรุงตัวเองให้แข็งแรงและกระจ่างใสจากภายใน ผลิตภัณฑ์ไอคอนิกอย่าง La Crème และ Le Sèrum จะเป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนครอบครองผิวที่ดูมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายในทุกช่วงวัย
Radiance of Self ความเปล่งประกายจากความรักและเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Love) แคมเปญนี้เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อเราดูแลตัวเองด้วยความพิถีพิถันและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ร่างกาย ความมั่นใจจะถูกสร้างขึ้นจากภายในสู่ภายนอก Clé de Peau Beauté สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนปรนนิบัติผิวด้วยความรัก เพื่อให้ทุกสัมผัสคือการเติมเต็มพลังชีวิต (Empowerment) และเป็นแรงบันดาลใจให้กล้าออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างมั่นใจ
Radiance of Society ความเปล่งประกายสู่สังคมผ่านการสนับสนุน (Support) ความเปล่งประกายจะสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อถูกส่งต่อ Clé de Peau Beauté สานต่อพันธกิจผ่านโครงการ Unlocked the Power of Girts ที่โครงการที่ร่วมมือกับ UNICEF เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างโอกาสให้เด็กสาวและผู้หญิงทั่วโลก เพราะเราเชื่อว่าความรู้และโอกาสที่เท่าเทียม จะช่วยปลดล็อคศักยภาพและกลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงาม
Radiance Begins with You คือคำมั่นสัญญาว่าความเปล่งประกายเริ่มต้นที่ตัวคุณ และเมื่อคุณส่องสว่าง โลกใบนี้ก็จะสว่างไสวไปพร้อมกัน ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความเปล่งประกายและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญได้ที่เคาน์เตอร์ Clé de Peau Beauté ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Clé de Peau Beauté Thailand