ผจก.บอล เชิญยิ้ม ลั่นแรง อย่าให้ต้องพูดเรื่องหลังบ้าน เผย เหน่ง เหม่งจ๋าย มาปรึกษาตลอด
ยังคงเดือดอย่างต่อเนื่อง จากกรณีดราม่า ไอซ์ ภรรยาของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังที่เพิ่งเสียชีวิต หลังจากออกมาโพสต์ลอยๆ ว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” ทำเอาหลายคนแห่โยงไปที่ บอล เชิญยิ้ม ก่อนที่ ไอซ์ จะลบโพสต์ดังกล่าวออก พร้อมเผยว่า จากโพสต์ก่อนหน้าไม่เกี่ยวกับบอลและยูริ (ภรรยาบอล) แน่นอน อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวก็เป็นการจุดชนวนความเดือดให้เหล่าคนในวงการลุกขึ้นมาปกป้องบอล พร้อมออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวกันรัวๆ ทั้ง แจ๊ส ชวนชื่น แมงปอ ชลธิชา, ป๋าชู วัดเศวต, ชูษี เชิญยิ้ม และ นาย เดอะคอมเมเดี้ยน
ล่าสุด ผู้จัดการส่วนตัวของบอลเอง ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงดราม่าดังกล่าวในเฟซบุ๊ก
“พยายามจะเก็บเงียบทุกเรื่องราวของพี่ชายที่จากไปไว้ในใจ แต่จากการโพสต์แบบเอาแต่ใจไม่แคร์ว่าใครได้รับผลกระทบ รวมไปถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในทรัพย์ ทำให้ผมสงสารหลานทั้ง 2 คนมากๆ อย่าให้ผมต้องพูดเรื่องหลังบ้านนะ”
โดย ป๋าชู วัดเศวต ยังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่า “พี่เห็นหลาน..น้ำตาไหลทุกที” ขณะที่ ผจก.บอลก็ตอบกลับไปว่า “ถ้าผมพูด มันคือ เรื่องที่พี่ชายผู้จากไป มาปรึกษาผมตลอด ปัญหาต่างๆ ผมรับรู้เกือบทุกเรื่องครับ ขอบคุณพี่ชูมากๆ ครับ”
ด้าน ไอซ์ ภรรยา เหน่ง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์รูปคู่กับ เหน่ง ลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก และยังระบุแคปชั่นว่า “หนูเชื่อสิ่งที่ๆ รักเคยเตือนแล้ว คิดถึงที่รักนะ ที่รักไม่อยู่เหงาเหลือเกิน(อิโมจิหัวใจ)”