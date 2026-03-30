แฟนๆ ชาวไทยอย่าลืมจองบัตร ‘KISS OF LIFE’ เตรียมจัดแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพ
เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความปังของ 4 สาว “KISS OF LIFE” (จูลี่ Julie, นัตตี้ Natty, เบลล์ Belle และ ฮานึล Haneul) ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) เพิ่งเปิดฉากเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์ ที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 28–29 มีนาคมที่ผ่านมาแบบสดๆ ร้อนๆ และแน่นอนว่าแฟนชาวไทย (KISSY) ก็ไม่พลาด เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ “2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR <DEJA VU> IN BANGKOK” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ BCC Hall ซึ่งผู้จัด โฟร์วันวันฯ
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 4 เมษายน เวลา 10:00 น. ผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทั้งหน้าสาขาและออนไลน์ www.thaiticketmajor.com (ไม่มีระบบคิว) โดยมีราคา 3,500 และ 5,900 บาท ติดตามรายละเอียดได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent
ทั้ง 4 สาวยังฝากข้อความถึงแฟนชาวไทยว่า “ทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกคุ้นเคยแปลกๆ เหมือนเคยสัมผัสมาก่อนไหมคะ? ความรู้สึกแบบนั้นเรียกว่า DEJA VU ค่ะ และครั้งนี้ พวกเรากำลังจะกลับมาที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้สึกนั้นไปด้วยกันกับทุกคนอีกครั้ง แต่แฟนมีตติ้งครั้งนี้จะพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเราเตรียมความสนุก และอาจมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยสำหรับทุกคนด้วยนะคะ เนื่องจากคอนเซ็ปต์ของเราคือ DEJA VU พวกเราเลยกลายเป็นนักสืบสาว ออกตามหาเบาะแสกันค่ะ! แต่เราไม่สามารถไขคำตอบได้ ถ้าไม่มีทุกคนค่ะ ทุกคนมาสนุกกันนะคะ ที่แฟนมีตติ้งของ KISS OF LIFE ค่ะ ที่ BCC Hall วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ค่ะ แล้วเจอกันที่กรุงเทพฯ นะคะ”
นอกจากนี้วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ นัตตี้และฮานึลจะขึ้นเวที M COUNTDOWN SPECIAL STAGE ในงาน KCON JAPAN 2026 ร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ เติมความเกิร์ลครัชแบบจัดเต็ม และที่แฟนๆ รอคอยการคัมแบ็กของทั้ง 4 สาวกับ KISS OF LIFE 2nd Single Album (Who is she) ที่จะปล่อยในวันที่ 6 เมษายน เวลา 16:00 น. (เวลาประเทศไทย) เตรียมนับถอยหลังกันได้เลย