ตู ต้นตะวัน ตอบถูกจับจิ้น ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ เผยสเปกหนุ่มที่ทำเอาพี่ชายห่วง ช่วยสกรีนหนัก
แพ้ทางผู้ชายคารมดีซะแล้ว สำหรับนักแสดงสาว ‘ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล’ ที่แม้ว่าก่อนหน้านี้ หลายคนจับจิ้นกับหนุ่ม ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ ที่จังหวะลงรูปคู่กัน ทำเอาเรือแจวพายกันใหญ่ก็ตาม แต่สุดท้ายฝ่ายผู้หญิงก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอย่างที่แฟนคลับคิดกัน
ล่าสุด วันที่ 30 มี.ค. ที่ชั้น 5 ลานอินฟินิซิตี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีการจัดงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ตู ต้นตะวัน มาร่วมงานในฐานะนักแสดง และได้เปิดใจว่า
“ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วพี่ชายก็เป็นห่วง เขาบอกว่าตูเลือกได้ไม่ดีเท่าไหร่ ด้วยความที่ตูชอบสเปกคือคารมดี เขาเลยรู้สึกว่าสเปกแบบเนี่ยน่าเป็นห่วง ก็เลยแอบดูให้ เพราะคารมมักมากับความเจ้าชู้ แต่หนูก็ชอบซะด้วย เพราะมันดูสู้มือ (ใจเย็นๆ ลูก?) หนูเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ถ้าเจอคนที่ใช่”
ตอนนี้คือโสด?
“คือตอนนี้ยุ่งมาก ไม่มีเวลาไปใจบางกับใครเลย (ถ้าโดนจีบก็รู้ตัวมั้ย?) ก็รู้แหละ หนูเริ่มเข้าใจที่ดาราตอบแล้วว่างานยุ่งไม่มีแฟนเป็นยังไง ช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อน”
พี่ชายเราหล่ะ ตอนนี้?
“พี่ตน คือหนูก็ไม่ได้เป็นห่วง เพราะเขาสามารถตัดสินใจได้เอง แค่ห่วงคนที่จะไปจีบเขามากกว่า (ยิ้ม) ก็แอบดูอยู่ห่างๆ แบบห่วงถ้าเกิดมีเรื่องอะไร พอจะเข้าไปช่วยดู”
ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับจิ้น ไบร์ท วชิรวิชญ์?
“คือหนูสนิทกัน ถ้าคนไม่ได้ตาม F4 พอเห็นรูปก็จะตกใจ และมันเป็นช่วงวาเลนไทน์ด้วย จะบอกว่าพี่ไบร์ทเขาก็เรียกหนูเจ้าหญิงตั้งแต่ F4 แล้ว ก็เลยเกิดกระแสขึ้นมา”
สถานะกับพี่ไบร์ท?
“ก็พี่ชาย”
เห็นข่าวที่เขาจับจิ้นใช่ไหม?
“เห็นที่แฟนๆ จับจิ้นกัน เขาก็คงอยากให้มาร่วมงานกันอีกครั้ง”
ยืนยันโสดเนอะ?
“โสดจีบได้ (ต้องผ่านด่านใครบ้าง?) ผ่านด่านพี่ชายและคุณแม่ พี่ส้มด้วย”