วงการบันเทิงเศร้า ดิงดอง อรชุน อดีตพระเอก-นายแบบดัง จากไปอย่างสงบ
เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อ ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์ พระเอกละครพื้นบ้านและนายแบบชื่อดังยุค 80 จากไปอย่างสงบ หลังจากต่อสู้กับมะเร็งไตเป็นเวลานาน
โดยเฟซบุ๊ก อดีตบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเธอกับฉัน Yuth Junkrajang ได้โพสต์ในกลุ่ม เธอกับฉัน คิดถึงกันเสมอ แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งนี้
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนิลทลักษณ์ด้วยนะครับ กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ RIP. หลับให้สบายนะครับดิงดอง…”
ท่ามกลางเพื่อนๆ ร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์ จัดขึ้น ณ ศาลา 5 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) พิธีสวดพระอภิธรรม วันอาทิตย์ที่ 5 – วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 น. และพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.30 น.