เปิดภาพคู่สุดอบอุ่น ยาว ลูกหยี ตลกดัง พร้อมหน้า ลูกสาว แฟนๆ แห่ชมทั้งสวยและเก่ง
เรียกได้ว่าโตเป็นสาวแล้วสำหรับ น้องแอม ลูกสาวคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดัง สุขสันต์ ไชยมาตร หรือ ยาว ลูกหยี ที่ปัจจุบันได้เข้าทำงานเป็นพนักงานบริการภาคพื้นดิน (Ground Staff) ของสายการบินชื่อดัง เรียกได้ว่าทั้งสวย เก่ง น่ารัก ครบเครื่องสุดๆ
โดยล่าสุด น้องแอม ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว ammyxwalai เผยภาพคู่สุดอบอุ่นกับคุณพ่อยาว ลูกหยี พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “พ่อ : เสื้อที่เพิ่งซื้อให้ ใส่เลยไม่ต้องซัก ถ้าซักมันจะเป็นเสื้อเก่า55555555 #บินฉ่ำ” เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างพ่อลูก ทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก อาทิ ‘คุณพ่อมีลูกสาวที่น่ารักมากเลยค่า’ ‘คุณพ่อเค้าดูภูมิใจมากเลยนะ’ ‘เพิ่งรู้ว่ามีลูกสาวสวยและเก่งมาก’ เป็นต้น
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