กระแต แจงบูชาหินราคาหลักล้าน ‘โตชิ’ เผยเหตุเลื่อนงานแต่งเป็นปีหน้า แพลนลูกแฝดชาย-หญิง

กระแต : แตอยากบอกว่ามันเป็นไวรัลมากเลย มันเป็นหินเอเมทิสต์ จากอุรุกวัย เป็นงานเกรดมิวเซียมควอลิตี้ เป็นลักษณะเฉพาะตัว เหมือนเราโดนดูดเข้าไปเลย บวกกับว่าบ้านเราตกแต่งด้วยหินอยู่แล้ว และถ้าคนรักหินจะรู้เลยว่ามันมีคุณค่าแค่ไหน ซึ่งรูปร่างเขาเหมือนเป็นองค์ เกิดจากธรรมชาติ เหมือนพระแม่ ซึ่งมันแล้วแต่ความรู้สึกของบุคคล และอยากอธิบายนิดหนึ่งว่าเรื่องของพลังงาน มันไม่ใช่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ มันคือธรรมชาติจริงๆ มันเหมือนการเชื่อมต่อจิตใจเราเข้ากับธรรมชาติ แล้วพอเราศึกษาเรื่องนี้จริงจัง หินเขาก็มีพลังของเขา พูดง่ายๆ เหมือนถ่านหินลิกไนต์ ก็ยังเอาไปทำพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถ้าเขาไม่มีพลังงานเขาจะไม่นำไปถูกใช้แน่นอน และความสวยของหินก้อนนี้มันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา และมันเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจ เวลาเรากลับบ้าน มันทำให้เรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เหมือนเราได้กลับไปอยู่กับตัวเอง และมันมีชิ้นเดียวในโลก
จุดเริ่มต้นของการได้มาของหินนี้คือยังไง?
กระแต : คือมันมาจากความเหนื่อยแหละ ทุกคนเวลาเหนื่อย ก็ต้องหาสิ่งที่มาเยียวยาหัวใจ มันเหมือนเป็นการที่เราได้ศึกษาธรรมชาติ หินก็มาจากดิน เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการแสง จากธรรมชาติ หรือกลิ่นจากธรรมชาติ หรืออยากให้มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งดีกว่า หรือบางทีเราเหนื่อยๆ แค่เราไปกอดต้นไม้ มันก็หายเหนื่อย เราสองคนชอบเข้าป่า ที่เขาเรียกกันว่า อาบป่า คือยังไม่ต้องเชื่อแต อย่างบางคนมองว่าการที่ไปกอดต้นไม้เป็นบ้าหรือเปล่า และวิธีนี้จากงานวิจัย มันจะทำให้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเรา ยังจำได้เลยว่าที่ทำครั้งแรก แตน้ำตาไหลเลย มันทำให้รู้สึกว่าธรรมชาติไม่ได้ตัดสินเรา และการกอดต้นไม้ มันเหมือนว่าเขาได้ปล่อยสารเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อลดความเครียด แค่เราได้เห็นแสงสีเขียว ได้กลิ่นของป่า ความเครียดมันหายเลย มันทำให้สงบขึ้น“
และได้ข่าวว่าทุกอาทิตย์เราต้องเรียกนักบำบัดมาช่วยเรา?
กระแต : มันเรียกว่าซาวด์ ฮีลลิ่ง (การบำบัดด้วยคลื่นเสียง) คือถามว่ามันช่วยได้เยอะไหม มันช่วยได้เยอะมาก เพราะทั้งอาทิตย์เราเหนื่อยจากงาน มันทำให้เรามีความสุขมากขึ้น มันทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตในอาทิตย์ต่อไป คือเหมือนเขาเป็นเทนเนอร์ให้กับจิตใจเรา
สรุปแล้วตอนนี้เรานับถือศาสนาอะไร?
กระแต : ศรัทธาแล้วก็เคารพในทุกเส้นทางที่ทำให้เราเป็นคนดี แก่นทุกศาสนา เขาสอนให้เราเป็นคนดี ช่วยเหลือทุกคน ไม่ตัดสินใคร หนูนับถือศาสนาพุทธด้วย นำมาใช้ในชีวิตของเรา เรายึดถือคำสอน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน รวมไปถึงศาสตร์ของฮินดู เราก็เคารพเช่นกัน ในศาสตร์ธรรมชาติ เราชอบ เรายึดถือว่าอันไหนที่เราเดินทางแล้วเห็นแสง และไม่ทำให้เดือดร้อนใคร แล้วมันทำให้ดีต่อใจเราก็ทำ ก็เลยไม่อยากบอกว่าเรานับถือศาสนาใด ศาสนานึง ไม่จำเป็นต้องเลือกหนึ่งอย่าง เราเกิดมา เราสบายใจกับอะไร เราก็จะทำสิ่งนั้น อย่างโตชิเขาก็ถามตลอด
โตชิ : คือผมเป็นคนขี้สงสัย อย่างไหว้พระ แล้วก็ถามว่าบทสวดนี้ช่วยอะไร มันช่วยได้จริงหรอ คือเราสงสัยนะ แต่เราก็ทำตาม
และอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้ คือ แองเจิล นัมเบอร์?
กระแต : คือทุกคนทั่วโลกจะรู้อยู่แล้ว เป็นเลขมงคล ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล มันเป็นสัญญาณจากจักรวาล มันเหมือนเป็นเครื่องชี้นำทางว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันถูกต้องไหม และการที่เราสัมผัสได้กับเลขเบิ้ล จักรวาลกำลังจะบอกเราว่าสิ่งที่เรากำลังคิด หรือสิ่งที่กำลังทำ มันกำลังจะมา ซึ่งบ้านเราจะเรียกเลขเหล่านั้นว่าเป็นเลขมงคล อย่างของแตล่าสุด เลข 11 คือมันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ จักรวาลกำลังจะสื่อว่าเรากำลังตื่นจากภายในของตัวเอง เพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังจากในตัวเอง เหมือนบางทีเราทำอะไรแล้วเราไม่มั่นใจ แต่พอเราเห็นตัวเลขพวกนี้ มันทำให้เรามีพลังมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาชีวิตไปแขวนกับตัวเลขพวกนี้ ซึ่งเราก็เลยนำเลขพวกนี้ มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา Eleven Eleven เป็น แองเจิลคอมแพ็ค คุชชั่นครอบจักรวาล
ขออัพเดทเรื่องแต่งงานหน่อย?
กระแต : ตอนนี้ก็กำลังจะหาที่เก็บไข่
โตชิ : ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ก็ปีนี้แหละ แต่เหมือนว่าตอนนี้มันยุ่งมาก ก็อาจจะแต่งปีหน้า
กระแต : ต้องบอกก่อนว่าคู่ของหนูอยู่ด้วยกันมา 15 ปีแล้ว ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งอะไรขนาดนั้น และเราก็หมั้นกันไปแล้ว และก็มีผู้ใหญ่มาร่วมพิธีกันเหมือนมันจะจบครบงานแต่งไปแล้ว พิธีมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว แค่มันยังไม่ได้เฉลิมฉลองเท่านั้นเอง คือถ้าหนูจะแต่งก็คือสวัสดีทุกคน อ้าว…เต้น ไม่ได้ซีเรียส ก็คิดว่าเอาเมื่อพร้อม ปีหน้าละกัน
โตชิ : คือเราก็อยากมีลูกแล้ว แต่เขาก็ยังมีความฝันที่เขายังอยากทำอยู่ แต่ไม่น่าเกินสองปีในแพลนการมีลูก
กระแต : เพราะจริงๆ เราก็อยากได้แฝดชายหญิง