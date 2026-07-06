ส่งกำลังใจ ยิปซี-ยิปโซ ประกาศหยุดพักทำรายการ หลังทั้งคู่เผชิญปัญหาสุขภาพ
ทำเอาแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจให้รัวๆ หลังจากที่ สองพี่น้อง ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ และ ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุหยุดพักทำรายการ หลังจากทั้งคู่ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ ผ่านช่องยูทูป The gyps channel โดยใช้ชื่อคลิปว่า ยิปย่อย EP 223 : แยกย้ายกันไปรักษาตัว & หัวใจ โดยได้เผยว่า
ยิปซี : ในคลิปก่อนๆที่ยิปแสดงให้เห็นถึงอารมณ์แปลกๆ แม้กระทั้งใน Vlog ก็คือเราเพิ่งได้รับการไดแอก (Diagnosis -การวินิจฉัยโรค ) ว่าเรากลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้ง แล้วก็อยู่ในระดับ Moderate to Severe Depression (ระดับปานกลางถึงรุนแรง) ตอนนี้ก็ยังมึนยาอยู่ ก็จะพูดไปที่แบบมึนยาแบบนี้
ยิปโซ : ล่าสุดอาการไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งนานแล้วค่ะ ก็มีเรื่องของความเครียด ที่มันหนักมากๆ ในปีที่ผ่านๆมา จริงๆ ถ้าใครติดตามมาตลอดเราก็จะพูดถึงมาเรื่อยๆ ระหว่างที่เราพูดถึงเราก็ฟื้นตัวตัวเองมาเรื่อยๆ แต่ว่ามันยังไม่ถูกทางหรือมันยังมีผลของความเครียดเหล่านั้นอยู่ที่ไม่ใช่ว่าแค่เพียงเพราะว่าเราบอกว่าเราจะเริ่มรักษา แล้วมันจะหายเลย หรือเหมือนสมมุติว่าเราทำร่างกายเราหนักมามากๆ มาเป็นเวลานานมากๆ จริงๆ มองว่ามันเลยไปไม่ใช่แค่มันหนักจริงๆในปีที่ผ่านมานี้ แต่ว่ามันเป็นมาตลอด ทั้งวิธีการใช้ชีวิต วิธีการโหลดความคิดอะไรบางอย่างของเรา หรือวิธีการตอบสนองกับความเครียด ที่อาจจะแบบว่ามันน่าจะสามารถ healthy ได้มากกว่านั้น มันทำให้เราสะสมอะไรบางอย่างมาซะจนตอนนี้ระบบฮอร์โมนค่อนข้าง…ที่ตรวจออกมาล่าสุดก็คือเริ่มจะมีคำตอบแล้วว่าทำไมอาการต่างๆ ถึงยังไม่หายสักที ทำไมผมเรายังร่วงอยู่ นี่ก็ 9 เดือนแล้ว ก็คือคลอดลูกได้เป็นคนแล้ว แล้วก็ยังคงร่วงอยู่ อาการเหนื่อยก็ค่อนข้างหนักและอารมณ์ก็เริ่มเพิ่มขึ้น
ล่าสุดที่เป็นมาก็คือเริ่มแพนิกแล้ว ซึ่งเจ๊เคยแตะเรื่องนี้มานานแล้วว่าโซอีกแป๊บหนึ่งระวังนะมันอาจจะกลายเป็นแพนิก ซึ่งเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือ officially นอนคืนหนึ่ง เราหลับอยู่มันไม่ใช่ว่าเราคิด เรื่องอะไรเครียดแล้วอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการด้วยนะ เราหลับสนิทอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเหมือนจะตาย ในโมเมนต์นั้นรู้สึกเหมือนจะตายจริงๆ ยิปอธิบายความรู้สึกนั้นไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจด้วย first hand experience (ประสบการณ์ที่ได้พบเจอ) แต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นอาการที่คนที่เป็นแพนิกรู้ว่าเป็นยังไง ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว ถึงจุดนั้นก็ไปหาจิตแพทย์เหมือนกัน ก็เลยเริ่มดูแลเรื่องการนอนมากขึ้น แล้วก็ได้ไปตรวจฮอร์โมนอีกรอบหนึ่ง ก็ได้รู้ว่าฮอร์โมนของตัวเองพร่องมากๆ แทบทุกอันที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ เพราะน่าจะเกิดจากความเครียดที่มันมากเกินไป ทั้งในเรื่องของการใช่ร่างกายที่โหดมากๆ และในเรื่องของสภาพจิตใจที่แย่มากๆ ที่มันนานจนเกินไปและไม่เคยได้รับการรักษามานานแล้ว แต่มันต้องยอมรับว่า เรื้อรังบางทีมันยังเป็นๆ หายๆ แต่รู้ตัวว่าเหมือนกับช่วงเวลาประมาณปีกว่าที่เศร้าทุกวัน มันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เศร้า มันเกินกว่าร่างกายคน ตอนนี้เลยไปส่งผลต่อเคมีในร่างกายค่อนข้างสูง แล้วพอมันเข้าสู่เกมเคมีแล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับว่าไม่เครียดแล้วมันจะหายเพราะตอนนี้มันมีออเคสตร้าที่มันเล่นอยู่ในร่างกายเราที่เขาเล่นออโต้ว่าเป็นแบบที่อันตราย อันตรายตลอดเวลาแบบที่ต่อให้เราบอกว่าทุกคนทุกอย่างโอเค มันไม่ได้แปลว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเรา 2 คนไม่มีคำตอบอะไรให้กับตัวเองด้วยซ้ำว่ามันจะไปทางไหนต่ออย่างน้อยก็อาจจะมีทิศทางการรักษาที่เจ๊กำลังทำอยู่
ยิปซี : กระบวนการสำหรับเราก็คือเคยรักษาโรคแพนิกหายไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้ตัวซึมเศร้า เรายังไม่เคยรักษาอย่างจริงจัง ตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือรักษาโรคซึมเศร้าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก ซึ่งก็เพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานมากๆ เลยตอนนี้ก็กำลังค่อยๆ ก้าวเดินต่อไปตามสเต็ปของมัน
ยิปโซ: ก็เลยจะมาแจ้งทุกคนตามความจริงว่าตอนนี้พวกเราก็น่าจะไม่ได้ทำรายการอีกสักพักหนึ่งเลย ทุกอย่างที่มันโหลดหรือว่าเป็นเหตุที่มันมากเกินกว่าที่เราจะรับไว้ แล้วเราเองยังอยู่ใน middle ของการหาทางออกของเราอยู่ เราอาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดที่จะพูดถึงมันด้วยซ้ำไป เชื่อว่าหลายๆ คนที่ดูอยู่บางคนก็เคยผ่านมาแล้ว กำลังผ่านอยู่หรือเจอในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ด้วยเหมือนกัน ณ ตอนนี้แทบจะเรียกว่าเพื่อนร่วมเดินทางแล้วล่ะ เหมือนเราเองก็จะค่อยๆ หาทางไปต่อของพวกเราอีกทีหนึ่ง จะเรียกว่ารักษา หรืออะไรก็ตาม เพื่อที่ไม่ใช่การหายไปเลย (ยิปซี : จะได้ไม่ตกใจ) ใช่ๆ แต่ทั้งหมดทั้งปวง ทั้ง 2 คนตอนนี้ไม่ได้พี่ยิปเป็นหลักแล้ว เพราะว่าก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นน้องอะไรอย่างนี้ ยังส่งความรักความหวังดีให้กับทุกคนเสมอ ขอให้ทุกคนโอเค พูดแล้วทำไมกูเศร้านะ มันขอให้ทุกคนโอเค พวกเราก็จะไม่เป็นไร พวกเรามีกันพวกเราก็จะพยุงกันไป เรื่อยๆ มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่ ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตาม
ยิปซี : ระหว่างนี้ที่อาจจะไม่เห็นพวกเราในรูปแบบของยิบย่อย ก็ดูแลตัวเองกันนะทุกคน พวกเราเองก็จะดูแลตัวเองไปด้วย ทำไปพร้อมๆ กันเนาะ แล้วถ้าในวันหนึ่ง มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้กลับมาเจอกันอีก