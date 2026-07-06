ขอทำเพื่อลูก ฟารีดา อุ้มท้องโตเข้าห้องอัด เตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินค่าย ‘ไหทองคำ’
หลังจากผ่านพ้นวิกฤตดราม่ามาได้ ล่าสุด นักร้องสาว ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที่ก่อนหน้านี้ได้เล่นเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอเพลง ”แค่ได้กัน“ของ ยูกิ ไหทองคำ ก็เตรียมเดบิวต์เป็นนักร้องแบบเต็มตัว หลังเซ็นต์สัญญาเป็นศิลปินในสังกัดไหทองคำ จากการปลุกปั้น ของ นายห้าง ประจักษ์ชัย เนาวรัตน์ ผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารค่ายเพลงไหทองคำ เรคคอร์ด
ล่าุด นายห้างประจักษ์ชัย ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังของฟารีดา ที่อุ้มท้องโตเข้าห้องอัด ร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลแรกของเจ้าตัวในนามศิลปินสังกัดไหทองคำลงเฟสบุ๊กส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า
#ฟารีดาอุ้มท้องร้องเพลง…นักร้องคนเเรกที่ผมเคยเห็นในวงการที่ยืนอุ้มท้องใส่เสียงในห้องอัด..ท่องมาก่อนซ้อมมาก่อน ความพยายาม ความอดทนดีมาก…ผมถามเธอว่า…”ที่เรายอมเหนื่อยยอมอดหลับอดนอนเรามีเป้าหมายคืออะไร..ทำเพื่ออะไร?…เธอตอบเเบบไม่คิดใดๆเลย..ว่า”ทำเพื่อลูกค่ะ”…ผมไม่เสียใจเลยที่หลายคนคอมเมนต์ว่า เอามาปั้นทำไม..ร้องไม่เก่งร้องไม่เพราะหรอก..เพี้ยนเยอะนะ!…แต่ผมคุมร้องเองเมื่อวานเเละเมื่อคืนผมว่า”ไปได้นะ เสียงได้ คีย์ได้ จำเนื้อได้…#ทำเพื่อคนในท้อง #หนูอาจจะเสียงไม่ดีเเต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ..”