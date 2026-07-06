มิ้นท์ รัญชน์รวี ตกใจ เจอมุขไม่สร้างสรรค์ ชี้ไม่มีใครควรถูกลดคุณค่า หวังสังคมให้เกียรติกันมากขึ้น
ทำเอาแฟนๆ ต่างแห่ส่งกำลังใจให้ นางเอกสาว มิ้นท์ รัญชน์รวี ที่ออกมาคอลเอ้าท์ผ่านทาง X (ทวิตเตอร์) หลังเจอคนเล่นมุขในเชิงไม่สร้างสรรค์และไม่ให้เกียรติ โดยนางเอกสาวได้เขียนข้อความว่า
“ตั้งแต่เกิดมา เพิ่งเคยเจอมุขล้อเล่น “เสกเด็กเข้าท้อง” กับตัวเอง ยอมรับว่ารู้สึกตกใจ เพราะไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกอึดอัด จะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครควรถูกลดคุณค่าหรือถูกทำให้รู้สึกไม่ดีด้วยคำพูด ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหน หรือเป็นเพศใดก็ตาม หวังว่าสังคมเราจะเลือกใช้มุขที่สร้างสรรค์ และให้เกียรติกันมากขึ้นนะคะ”
งานนี้นอกจากแฟนๆ ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาซัพพอร์ตสาวมิ้นท์กันไม่น้อย อาทิ พระเอกหนุ่ม กองทัพ พีค ที่ได้รีโพสต์ข้อความของนางเอกสาว พร้อมทั้งแฟนๆ ต่างเข้ามาชื่นชมนางเอกสาว ที่ออกมาคอลเอ้าท์ และตักเตือนให้สังคมตระหนักรู้ว่ามุกเหล่านี้ไม่ตลก และไม่เหมาะสม รวมถึงเป็นการลดทอนคุณค่าอีกด้วย