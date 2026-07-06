ครั้งแรกในไทย คอนเสิร์ตเดี่ยว REIRIE’ & ‘ASH DA HERO ระเบิดความมันส์ 2 เท่า พลังร็อคสุดขีด
เตรียมระเบิดความมันส์สองเท่ากับพลังร็อคสุดขีด! เมื่อสองศิลปินสุดฮอตจากญี่ปุ่น ‘REIRIE’ และ ‘ASH DA HERO’ เตรียมมาจัดในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย สร้างสรรค์โดย Bandai Namco Music Live จัดโดย Live Nation Tero
• ‘REIRIE 1ST SOLO LIVE IN BANGKOK’ ในวันสาร์ที่ 19 กันยายน (14.00 น.) ที่ลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอลล์ 3
• ‘ASH DA HERO 1ST SOLO LIVE IN BANGKOK’ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน (19.30 น.) ที่ลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอลล์ 3
บัตรราคา 1,800 บาท (ต่อหนึ่งรอบการแสดง) เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ ticketmaster.co.th เท่านั้น
REIRIE ดูโอ้ไอดอลร็อกที่ฟอร์มวงขึ้นในปี 2566 ผสมผสานเคมีอย่างลงตัวระหว่าง เรย์ คุโรมิยะ (Rei Kuromiya) และ ริเอะ คาเนโกะ (Rie Kaneko) ซึ่งทั้งคู่ต่างเคยสร้างชื่อและเป็นที่จดจำจากวงไอดอลระดับตำนานอย่าง LADYBABY หลังจากที่แยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเอง ทั้งงานดนตรี นางแบบ และการแสดงเป็นเวลาหลายปี ทั้งสองก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อในภาพลักษณ์ใหม่ๆ ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าไอดอล ศิลปิน หรือเพอร์ฟอร์มเมอร์ โดยผสมผสานแนวเพลงระหว่างป็อป ร็อค ระหว่างความน่ารักและความอันตราย แสงสว่างและความมืดมน กลายเป็นโชว์ที่สนุกและลงตัว
ในปี 2569 นี้ REIRIE ได้เดบิวต์ภายใต้สังกัด MoooD Records ในเครือของ Bandai Namco Music Live พร้อมปล่อยอีพีอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า ‘Amethyst’ ซึ่งมีซิงเกิลหลักอย่าง ‘AISHITEYO’ (โปรดิวซ์โดย Yuki Tsujimura และ MEGMETAL โดยสำหรับ ‘REIRIE 1ST SOLO LIVE IN BANGKOK’ จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเธอในประเทศไทย หลังจากที่เคยมาฝากความประทับใจไว้ในโชว์เคสที่งาน Bangkok Music City 2026 และเพิ่งปล่อยดิจิทัลซิงเกิลล่าสุดอย่าง “愛讐 (Aishuu)” เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ASH DA HERO วงร็อคสัญชาติญี่ปุ่นที่ฟอร์มวงเมื่อปี 2564 นำโดย ASH (นักร้องนำ), Sato (มือเบส), WANI (มือกลอง) และ DJ Dhalsim (ดีเจ) วง ASH DA HERO นำเสนอซาวด์ดนตรีมิกซ์เจอร์ยุคใหม่ (New-age mixture sound) ผสมผสานร็อค พังก์ กรานจ์ และฮิปฮอป เข้าด้วยกัน ให้กลิ่นอายความอินเตอร์แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่น โดยพวกเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจากการทำเพลงประกอบอนิเมะฟุตบอลสุดฮิต BLUE LOCK ในเพลง Opening theme อย่าง ‘Judgement’ รวมถึงเพลงประกอบอีก 2 เพลง ได้แก่ ‘Beast Mode’ และ ‘Octave’ ในภาพยนตร์อนิเมะ Blue Lock -Episode Nagi- นอกจากนี้พวกเขายังคงสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการเพลงอนิเมะอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร้องเพลง Opening theme อย่าง ‘BELIEVERS’ ให้กับอนิเมะเรื่อง Wistoria: Wand and Sword (ตำนานดาบและคทาแห่งวิสทอเรีย)
ในปี 2025 ASH DA HERO ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, บราซิล, อาบูดาบี และฟิลิปปินส์ และในปี 2026 นี้ พวกเขาได้ร่วมโชว์ในงานโชว์เคสดนตรีระดับนานาชาติ Bangkok Music City เมื่อเดือนมกราคม 2026 และกำลังจะคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบที่ไทยในเดือนกันยายนนี้!
|งานแสดง
|‘REIRIE 1ST SOLO LIVE IN BANGKOK’
|‘ASH DA HERO 1ST SOLO LIVE IN BANGKOK’
|สถานที่
|ลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอลล์ 3
|ลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอลล์ 3
|วันแสดง
|เสาร์ที่ 19 กันยายน
|เสาร์ที่ 19 กันยายน
|เวลาเริ่มการแสดง
|14.00 น.
|19.30 น.
|ราคาบัตร
|1,800 บาท
|1,800 บาท
|Tickets on sale date
|เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
|เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
|Ticketing website
|เฉพาะเว็บไซต์ Ticketmaster.co.th เท่านั้น
|เฉพาะเว็บไซต์ Ticketmaster.co.th เท่านั้น