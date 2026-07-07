ธีร์ Only Monday แจงไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยล่อซื้อจนรู้ตัวคนทำแล้ว วอนให้ความเป็นธรรม
จากกรณีก่อนหน้านี้มีประเด็นร้อน เรื่องคลิปหลุด ของ ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำวง Only Monday กับอดีตแฟนสาว ล่าสุดนักร้องหนุ่มได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า
“สวัสดีครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เห็นร้านค้าหรือออแกไนซ์รวมถึงผู้จัดจำนวนมากได้ถูกเข้าไปรุมด่าจากการจ้างงานผม จากตอนแรกที่ผมตั้งใจจะทำงานไปเงียบๆจนกว่าเรื่องของผมจะถูกพิสูจน์ได้ แต่วันนี้ผมขอออกมาพูดในมุมของผมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จริงๆ ผมควรที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งนานแล้ว แต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่ครับที่ผมไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ เนื่องจากทางผมกับเบลล์ ได้มีการโทรคุยกัน เพราะเพื่อนๆในกลุ่มโทรมาบอกเราสองคนว่าเจอคลิปหลุดอยู่ในเทเลแกรม และในขณะที่คลิปกำลังเริ่มแพร่กระจายออกไป ผมตั้งใจจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ในช่วงที่มันมีคลิปหลุดออกมาก่อนที่จะเป็นข่าว ซึ่งเบลล์ได้บอกกับผมเอาไว้ว่าไม่อยากให้ผมออกมาพูดถึงเรื่องนี้ เพราะไม่อย่างนั้นถ้ายิ่งพูดจะทำให้คนไปดูคลิปมากขึ้น ซึ่งในตอนนั้นผมก็เลยรับปากว่าผมจะไม่ออกมาชี้แจง แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันคลิปมันก็ถูกคนนำมาเผยแพร่ เรื่องก็ลุกลามออกไปไกลทำให้ทางค่ายที่ผมอยู่ในขณะนั้นที่ได้รับความเสียหายด้วย ค่ายได้มีการติดต่อขออนุญาตทนายของเบลล์ว่าต้องแถลงแล้ว ไม่สามารถอยู่เฉยๆตามที่เบลล์ขอไว้ได้ ซึ่งผมใช้เวลาเกือบสัปดาห์พยายามตามหาตัวคนที่ปล่อยคลิปด้วยการล่อซื้อจนเจอตัว และจะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับคนขายคลิป เพื่อที่จะขยายผลสืบที่มาของคลิป ผมเลยรีบติดต่อไปหาเบลล์เพื่อแจ้งความคืบหน้าและให้มาร่วมกระบวนการไปด้วยกัน แต่ผมก็ได้คำตอบจากเบลล์ว่าขอไม่แถลง และไม่ขอร่วมกระบวนการอะไรเลย เพราะเบลล์ยังช็อคกับเหตุการณ์อยู่
หลังจากนั้นผมก็ไม่คิดเลยว่า ผมจะกลายเป็นคนที่สังคมนั้นตราหน้าว่าเป็นคนผิด ไม่อยากให้ผมมีที่ยืนอยู่ในสังคม ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมไม่ไหวแล้วจริงๆ ครับ ทุกๆคนได้รับผลกระทบมากเกินไปแล้ว ครอบครัวผมพ่อแม่ผม โดนด่า คนในวง คนในทีมโดนด่า ผมต้องออกจากค่ายเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะผม พี่ๆในค่ายทุกๆคนก็โดน มันกลายเป็นว่าผมอยู่ใกล้ใครก็เหมือนทำให้คนๆนั้น ตกอยู่ในอันตรายไปด้วย โดนลากมาเกี่ยวกับผมด้วย ทั้งๆที่ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลย ผมออกมาจากค่ายเริ่มกลับมาเล่นตามร้าน กลับมาลองทำเพลงอีกครั้ง แต่ผมยอมรับเลยว่าผมต้องการค่ายมากๆ เพราะว่านอกจากทำเพลงเล่นดนตรีแล้ว ผมไม่เก่งอะไรเลย
แล้วพอเวลาจะไปดูคอนเสิร์ต ไปดูวงพี่ๆ หรือไปแสดงความยินดีอะไรกับใครก็ต้องทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวว่าคนจะด่าว่า เอาไอ้นักร้องวงนี้มาในงานนี้ด้วยทำไม กลัวตัวเองจะทำให้วงอื่นเขาเสียหายไปอีก มันทำให้ตัวผมรู้สึกเสียใจมาก
ผมอยากจะพูดอีกครั้งว่าผมไม่ได้ทำ ไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป และผมไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนั้น ผมไม่มีทางเอาอนาคตของตัวเอง ของวง และคนอื่นๆ มาเสี่ยงเพียงเพื่อจะทำร้ายใคร ผมไม่เคยคิดจะทำลายชีวิตใคร ใช่ครับ ผมยอมรับในเรื่องที่ผมนอกใจเบลล์หลายครั้งในระหว่างคบกัน เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง และเราจบกันไม่ดี ผมก็รู้สึกผิดต่อเบลล์ แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะต้องไปทำลายชีวิตเขา
และถ้าจะมองผมว่าต่อให้ผมไม่ได้ปล่อยคลิปแต่ก็ผิดที่ผมถ่าย แต่ความจริงคือเราถ่ายคลิปด้วยกันครับ คลิปนั้นมันเป็นการถ่ายร่วมกัน เป็นรสนิยมความชอบส่วนตัวของเราทั้งคู่ที่เก็บไว้ดูกันส่วนตัวแค่สองคน ผมไม่ได้มีนิสัยที่จะเผื่อแผ่ให้ใครดูคลิป หรือดูของส่วนตัวของผมเอง และหลังจากเราเลิกกัน ก็ได้คุยกันเรื่องลบคลิปดังกล่าวแล้ว ผมไม่ได้เก็บเอาไว้แต่อย่างใด คนจะมองผมเป็นคนลามกก็ได้ แต่ผมไม่เคยอยากให้คุณเห็นผมเปลือยหรือแฟนเก่าของผมเปลือยแน่นอนครับ
ทุกคนตัดสินผมโดยที่ไม่มีหลักฐานและเรื่องยังอยู่ในกระบวนการ หรือเพียงเพราะผมเป็นผู้ชายเหรอครับถึงตัดสินกันไปก่อนว่าผมต้องเป็นคนทำ หรือคิดว่าผมชอบให้คนเห็นผมในสภาพนั้น ผมเองก็อายที่ต้องมีคนอื่นมาเห็นคลิปนี้ไม่ต่างจากเบลล์ครับ ผมไม่เคยเอาไปโม้ หรือส่งต่อให้ใครที่ไหนดูทั้งสิ้นครับ เรื่องนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นที่รู้ ผมก็อยากได้รับความเป็นธรรม ว่าผมก็คือเหยื่อคนหนึ่งในเรื่องนี้เหมือนกัน และผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะผมก็โกรธมากๆ เหมือนกันที่มาทำลายชีวิตผมกับเบลล์แบบนี้
แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะด่านะครับ มาด่าแค่ผมคนเดียวก็พอ อย่าไปด่าร้านหรืองานที่เขาจ้างผม ทั้งในเพจร้าน เพจงาน ส่งแมสเสจไปหาร้าน โทรไปว่าร้าน จนร้านเขาต้องยกเลิกงานเกิดความเสียหาย ถ้าอยากจะด่าผม ก็มาด่าที่ผมคนเดียวเถอะครับ อย่าไปด่าเจ้าของงานหรือร้านเลย ผมเองก็ต้องทำงานเพราะผม และสมาชิกในวงของผม เขาก็มีอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแล ทุกคนต้องทำมาหากิน ผมมีแค่สิ่งนี้ที่ใช้หากินได้ ผมแค่ทำงานเฉยๆครับ ไม่ได้จะสำคัญตัวเลยว่ามีชื่อเสียง เพียงแค่งานของผมมันเป็นการเล่นดนตรีที่ต้องมีคนฟังเท่านั้นเอง
ตั้งแต่เกิดเรื่องผมกับเบลล์ได้คุยกันนะครับ และไม่นานนี้ตอนผมกลับมารับงานโชว์ เบลล์ก็ยังติดต่อโทรมาคุยกัน ผมอยากให้ทุกคนทราบว่าไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบ ไม่ใช่หนีหน้า และไม่เคยขอโทษเบลล์ตามที่มีคนบอก เพียงแค่ผมไม่เคยออกมาพูดในที่สาธารณะเท่านั้นเอง และไม่ใช่ว่าในขณะที่เบลล์ทุกข์ใจผมออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ผมยังได้รับความเกลียดชังอยู่ทุกๆวัน ในทุกๆที่ที่ผมไปครับ ถ้าไม่ใช่ว่าผมต้องทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองและทีมงาน ผมเองก็อยากจะหลบหายไปในระหว่างที่ยังพิสูจน์อะไรได้ไม่เสร็จครับ
ผมทำเลวมาหลายอย่าง เสียใจกับสิ่งที่ทำไปทุกวัน แต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ทำ ไม่เคยต้องการจะทำ เคยมีคนหลายคนบอกผมว่าถ้ายอมรับไปเลยว่าทำ เรื่องก็จบ เพราะว่ามัวแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผิด คนถึงเกลียดมากขนาดนี้ แต่ผมไม่ได้ทำจริงๆ และผมจะไม่มีวันยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเด็ดขาด ในวันที่คลิปหลุดออกมาผมและเบลล์ยังนั่งมืดแปดด้านไปด้วยกันอยู่เลย
ผมแค่อยากได้รับความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับ และผมเองก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อไปให้ถึงความจริง เพื่อเบลล์ เพื่อให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยเช่นกันครับ”