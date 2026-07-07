‘โจอี้’ นำทัพศิลปินปลุกความมันส์ ในคอนเสิร์ตฉลอง 10 ปี MR. D.I.Y. แฟนๆ ฟินกว่า 5,000 คน
เสียงดนตรีและเสียงร้องของแฟนเพลงดังก้องไปทั่วฮอลล์ตั้งแต่ช่วงเปิดงาน คอนเสิร์ต “MR. D.I.Y. 10 Years Beside You Concert สุขเต็ม 10” ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของ MR. D.I.Y. (มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย) ณ ไบเทค ไลฟ์ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,500 คน ซึ่งทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่าย เพื่อจับจองพื้นที่และรอชมการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ
บรรยากาศภายในฮอลล์คึกคักตั้งแต่ต้นจนจบการแสดง แฟนเพลงหลายคนลุกขึ้นร้องตามและโยกไปกับจังหวะเพลง ขณะที่แสง สี และโปรดักชั่นบนเวทีช่วยเติมสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งคืน โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้รวบรวมศิลปินจากหลากหลายแนวดนตรีมาอยู่บนเวทีเดียว ทั้งร็อก ป๊อป และลูกทุ่ง
นำโดย “โจอี้ ภูวศิษฐ์” แบรนด์พรีเซนเตอร์ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ขึ้นเวทีพร้อมบทเพลงซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด 10 ปีของแบรนด์ นอกจากนี้ยังมี bodyslam, PALMY, ก้อง ห้วยไร่ และลำไย ไหทองคำ ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างบรรยากาศคึกคัก ทำให้ผู้ชมลุกขึ้นร้องและโยกตามกันตลอดการแสดง
อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชม คือช่วงที่โจอี้ ภูวศิษฐ์ ปรากฏตัวพร้อม “ปันดี” มาสคอตประจำมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เพื่อร่วมตัดเค้กฉลองครบรอบ 10 ปี ท่ามกลางการนับถอยหลังของผู้ชมทั้งฮอลล์ ก่อนที่โจอี้จะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งพร้อมโชว์เดี่ยว ปิดท้ายด้วยเสียงร้องตามจากแฟนเพลงที่ดังต่อเนื่องตลอดการแสดง
โจอี้ ภูวศิษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 10 ปีของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมขอบคุณแฟนเพลงที่มาร่วมสร้างความทรงจำในค่ำคืนดังกล่าว โดยระบุว่าการได้เห็นทุกคนร้องเพลงไปด้วยกันถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของการทำงาน
ด้าน อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจครบ 10 ปีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “10 ปีเคียงข้างคุณ” โดยตั้งใจให้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าและแฟนเพลงได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านประสบการณ์ด้านความบันเทิง
ตลอดหลายชั่วโมงของการแสดง เวทีแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ชมต่างวัยได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งการร้องเพลง เต้น และบันทึกภาพความทรงจำกับศิลปินที่ชื่นชอบ ส่งท้ายการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในประเทศไทยด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงาน