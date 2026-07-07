‘เจนนี่’ เคลียร์ชัดปมถูกจี้ซื้อคืนบ้าน ‘ลิลลี่’ ลั่นไม่ใช่ปัญหาของตน จ่อฟ้องคนทำให้เสียหาย
จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าของธุรกิจทิชชู่แบรนด์ดัง ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านที่เคยเป็นบ้านหลังแรกของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ นารีนาท เชื้อแหลม น้องสาว เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยได้ขอให้นักร้องสาว เจนนี่ ช่วยไถ่ถอนบ้านคืนให้กับ แม่เกด ที่ก่อนหน้านี้เคยนำมาจำนองเอาไว้ เพราะเดือดร้อนเรื่องเงิน จำนวน 5 ล้านบาท ในเดือนมี.ค. 68
อย่างไรก็ตาม เจนนี่ ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างไล์ฟ์สดขายของว่า “ตอนนี้เจนนี่แฮปปี้แล้ว ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอยู่กับงาน ไม่ได้มีเวลาไปสนใจแล้ว ปัญหาใครปัญหามัน เราทำงานอยู่กับลูก เก็บเงินให้ลูกสบายใจ อีกอย่างคือมันไม่ใช่เรื่องของเจนนี่ด้วย ถ้าเป็นเรื่องของเจนนี่เมื่อไหร่ เดี๋ยวเจนนี่จะจัดการด้วยตัวเอง ถ้าทุกคนเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทุกคนปัดทิ้งได้เลย เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่เลย”
อีกทั้งเจ้าตัวได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุเอาไว้ว่า “ไม่มีอะไรจะแถลงเลยค่ะ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจนนี่โดยตรงด้วยค่ะ ในส่วนของเจนนี่ จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ”
อีกทั้งยังได้เขียนข้อความลงในใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยว่า “ไม่มีเทศกาลอะไรทั้งนั้นค่ะ” “ปีที่แล้วก็มีแต่ข่าวนี้ทั้งปี ปีนี้ก็ยังมีอีกหรอ”
ล่าสุด เจนนี่ ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงปมดราม่าดังกล่าวอีกครั้ง “ตื่นเช้ามากับข่าวเจนนี่ที่เต็มฟีดไปหมด ผลที่เจนนี่ได้รับตอนนี้คือ พอมันเป็นข่าวนอกจากจะทำให้คนจะเบื่อ จะรำคาญแล้ว คนก็คอมเมนท์โจมตี ว่าเจนนี่สร้างกระแสเพื่อจะขายของ โกหกบ้าง ตอแหลบ้าง คอนเทนต์บ้าง อย่างอื่นบลาๆๆๆ บ้าง ทั้งที่ตอนนี้เจนนี่กลับบ้านพาลูกมาพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม แล้วก็กลับมาจะจัดงานไหว้ครูหมอโนราเพราะตัวเองป่วย ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแม้แต่น้อย ที่สำคัญไปกว่านั้นต้นเหตุไม่ได้เกิดจากเจนนี่เลยแม้แต่นิดเดียว แต่เลือกที่จะดึงเจนนี่เข้าไป โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่เจนนี่จะได้รับ ถ้าใครยังมีการพาดพิง หรือกระทำอย่างใดอย่างนึงถึงเจนนี่และก่อให้เจนนี่เกิดความเสียหาย เจนนี่ขออนุญาตปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยกฎหมายทุกกรณีค่ะ #ขอให้หนูได้ใช้ชีวิตของหนูบ้างเถอะ”
“เรื่องบ้านเจนนี่เคยติดต่อไปเพื่อจะขอซื้อคืนและมีการขอต่อรองราคาเพราะเจนนี่เพิ่งทราบว่าราคามันสูง แต่ตอนนั้นทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าลดไม่ได้แล้ว เพราะมีคนมาติดต่อขอซื้ออยู่เรื่อยๆ เจนนี่ก็มีการแจ้งไปแล้วว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปขายคนอื่นเลย เพราะถ้าได้ราคาดีกว่าก็ดีอยู่แล้วค่ะ แต่พอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆ เค้าแจ้งผ่านแม่เกตุมาว่าลดราคาได้แล้วตามที่เจนนี่เคยขอ แต่ ณ วันนั้นเจนนี่ไม่ได้อยากซื้อคืนแล้วเพราะมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่มีใครเข้าใจเท่าเจนนี่ เจนนี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่า ไม่เคยบอกให้เค้ารอว่าเจนนี่จะซื้อคืน ไม่เคยยืนยันว่าจะซื้อ ไม่เคยมีการโอนเงินวางมัดจำ มีแค่คุยกันครั้งเดียวแล้วตกลงราคากันไม่ได้หลังจากนั้นเจนนี่ก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้อีกเลย และการที่เจนนี่จะไม่ซื้อคืนก็ไม่ใช่ความผิดของเจนนี่ค่ะ”