วุ้นเส้น รับยังสองจิตสองใจเรื่องมีลูก ลั่นหากยังไม่มีปีนี้ ก็พร้อมใช้ชีวิตกับสามีสองคน
หลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมา 2 ปี หลายคนก็ยังคงจับตาลุ้นเรื่องทายาทของนักแสดงสาว วุ้นเส้น วิริฒิพา อยู่เสมอ โดยเฉพาะหลังมีข่าวลือว่าเจ้าตัวบินไปฮ่องกงเพื่อขอพรเรื่องลูก ล่าสุดเจอ วุ้นเส้น ที่งาน TDH Dental แถลงข่าว ยกระดับเครือข่ายคลินิกทันตกรรม ณ TDH Dental รามอินทรา เจ้าตัวจึงเปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมยอมรับว่าฝากไข่และผสมตัวอ่อนไว้แล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่ พร้อมเผยว่าหากเลยปีนี้ไป อาจปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
เห็นไปฮ่องกงมา ที่ว่าไปขอลูก จริงไหม?
“มีคนบอกว่าไปขอลูกที่ฮ่องกงเหรอ ใครบอกก่อน ก็ไปฮ่องกง แต่ว่าเป็นทริปที่เป็นเพื่อนๆ ไปมากกว่าค่ะ คือทุกคนอยากจะเที่ยวด้วยกันนานๆ ที หลักๆ เลยคือไปกิน ไปพักผ่อน แต่ว่าจะมีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนๆ อยากไปไหว้พระ”
แล้วเราล่ะ มีแอบไปขออะไรไหม?
“ขออะไรนะ (ไปเจ้าแม่กวนอิมด้วย?) ใช่จริงๆ ที่นี่ที่ไปเขาเหมือนกับไม่ได้ขอแบบเฉพาะเจาะจงว่าต้องขออะไร แต่เหมือนขอให้เปิดทางให้ ต่อไปไปขอที่อื่นแล้วจะได้ขอความเมตตาของท่านอะไรอย่างนี้ แต่ว่าสวยมาก”
เรามีไปขอลูกตรงๆ ไหม?
“โห ต้องขอเลยเหรอ จริงๆ เรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหรือซีเรียสมากกับเราตอนนี้ เพราะตอนนี้โอเค แฮปปี้อยู่ เห็นเพื่อนๆ มีลูกโตกันหมดแล้ว กลัวว่าจะไม่ทัน ยังไม่แน่ใจเลย คือยัง 2 จิต 2 ใจทุกวันเลยว่า เออ… จะมีหรือไม่มีดี มีแล้วมันจะเลทไปไหม อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ยังแพลนไม่แน่นอนเลย”
มันกดดันไหมที่เพื่อนๆ มีแซงหน้าไปหมดแล้ว?
“จริงๆ ไม่ได้กดดันเพราะเพื่อน แต่กดดันเพราะอายุ มันน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้ว อะไรอย่างนี้ ปีหน้าไม่ต้องถามแล้วนะ ถ้าปีหน้าไม่มีคือไม่มีแล้วนะ”
แสดงว่าเราก็ฝากไข่ไว้แล้ว?
“จริงๆ ฝากไว้แล้ว แล้วก็ผสมแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยต้องปล่อยไปก่อน อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้”
แล้วได้คุยกับสามีไหมว่าจะเอายังไง?
“คุยกันเรื่อยๆ ค่ะ ว่าตกลงโฟกัสชีวิตครอบครัวเราเป็นยังไง ต้องมีลูกขนาดไหน เพราะเดี๋ยวนี้หลายครอบครัวก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีก็ได้ ตอนนี้คุยกับแฟนเขาก็เริ่มบอกว่า อาจจะอยู่กันเอง 2 คนก็แฮปปี้แล้ว”
เมื่อกี้บอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่เกินปีหน้า ถ้าปีหน้าไม่มีคือไม่มีเลย?
“ปีหน้าไม่มีคำถามนี้แล้ว เปลี่ยนคำถามเลย เพราะจริงๆ ปีนี้หมอบอกว่า ขอปีนี้แล้วกัน ถ้าปีนี้ตัดสินใจไม่มีก็พอเถอะ”
เป็นเพราะเรื่องร่างกายด้วยใช่ไหม?
“ใช่ ร่างกายมันไม่เหมือนวัยรุ่นแล้ว แล้วจริงๆ มันไม่ได้เหนื่อยตอนทำ หรือตอนเก็บไข่นะคะ แต่มันเหนื่อยตอนเลี้ยงลูก กว่าลูกจะโตด้วยอายุเราด้วย”
ได้คุยเรื่องนี้กับสามีตั้งแต่แรกเลยไหม?
“คุยค่ะ คุยตั้งแต่แรกเลยว่า เธอแต่งงานกับฉัน เธอแน่ใจนะ เพราะฉันแต่งงานตอนอายุ 40 กว่านะ เรื่องลูกเธอย่าคาดหวังมาก“
แสดงว่าเหลือเวลาอีกแค่ 5 เดือนสุดท้าย?
”หูย… จริงเหรอ เหลือแค่ 5 เดือนเองเหรอ (หัวเราะ) คือวุ้นเป็นคนแพลนล่วงหน้าไง ว่าถ้ามีแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหม ซึ่งจริงๆ มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีอยู่แล้ว ครอบครัวมันก็สมบูรณ์ขึ้น แต่ถ้าร่างกายเราไม่ไหวหรือมีไม่ได้ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ อยู่กัน 2 คนก็ได้“
ไปเช็กสุขภาพมา คุณหมอว่ายังไงบ้าง?
”คุณหมอบอกว่าทุกอย่างโอเค แต่ว่าแค่ต้องรีบนิดหนึ่งเพราะอายุไม่รอ ใครที่เป็นวัยรุ่นอยู่เก็บไข่ไว้เลยเยอะๆ เดี๋ยวจะสาย“
แสดงว่าไข่ที่เก็บไว้ยังไม่สมบูรณ์ตามเป้า?
”คือตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองเป๊ะๆ 100% แล้วด้วยเวลาฉีดฮอร์โมนมันอาจจะไม่ถูกกับเรา 100% บางคนทำครั้งเดียวได้เลย แต่มันยาก อย่างพี่เมย์ ก็ทำหลายรอบ เราเคยทำไป 1 รอบ พอผลออกมาไม่เฟอร์เฟกต์มันก็รู้สึกเฟล“
ที่ว่าร่างกายไม่ถูกกับฮอร์โมน เป็นยังไงบ้าง?
”ช่วงนั้นวุ้นออกทีวีไม่ได้เลย ถ่ายรูปไม่ได้ เพราะผื่นขึ้น ผมร่วง น้ำหนักขึ้น มันเป็นเอฟเฟกต์จากการแพ้“
มันเลยทำให้ไข่ออกมาไม่สมบูรณ์ตามเป้า?
”จริงๆ ไข่สมบูรณ์ค่ะ แต่พอผสมไปแล้วมันยังไม่ใช่ ก็เลยรอให้ร่างกาย 100% ก่อน แต่อย่าคาดหวังนะ เพราะตอนนี้มัน 50/50 จริงๆ“
จะลองวิธีธรรมชาติไหม?
”ธรรมชาติเราไม่ค่อยกล้าลอง เพราะเราอายุมากแล้ว ถ้าเกิดติดแล้วลูกไม่สมบูรณ์มันจะเป็นปัญหาในอนาคต ถ้าจะทำต้องพึ่งการแพทย์เพื่อเลือกตัวที่ดีที่สุดค่ะ“
ถ้าแพลนแรกไม่สำเร็จ แพลนสองคืออะไร?
”แพลนสองคือไม่มีไง (หัวเราะ) ถามแฟนแล้วว่าเธอจะเบื่อฉันไหม เขาบอกว่าเขาแต่งงานกับเราเขาไม่ได้ต้องการแค่จะมีลูก อยู่กัน 2 คนเขาก็แฮปปี้แล้ว“
ถ้าไม่มีลูกจริงๆ จะเหงาไหม?
”ก็เที่ยวไปเลย จบ เลี้ยงหลานเอา ช่วยเพื่อนเลี้ยงลูก แต่ส่งค่าเรียนไม่ไหวนะ เพราะค่าเรียนแต่ละคนแพงมาก (หัวเราะ)“
แต่งงานมา 2 ปีเป็นยังไงบ้าง?
”ดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ สามีดูรักเรามากขึ้นเรื่อยๆ วุ้นรู้สึกโชคดีที่สามีเป็นคนเข้าใจ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ และตามใจ“
งานในวงการบันเทิงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
”พักก่อนค่ะ อยู่มานานแล้ว ตั้งแต่อายุ 18 จนตอนนี้ 25 ปีในวงการ ยังไม่เคยหยุดจริงจังเลย ปีนี้คือปีที่ได้พักจริงๆ ทั้งชีวิต“
การที่หยุดพักไปปีหนึ่งเป็นยังไงบ้าง?
”โอเคมากค่ะ ได้หยุดจริงๆ ตื่นมาแบบสบายๆ แพลนเรื่องเดินทาง พักร่างจริงๆ“
พักนานขนาดนี้จะไม่เบื่อเหรอ?
”จริงๆ อยากพักอีกสักปีสองปี แต่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวไฟหมด จะขี้เกียจกลับมาทำงาน วุ้นก็เลยกะว่าจะพักอีกไม่เกินปีนี้ เดี๋ยวคงกลับมาทำธุรกิจใหม่ๆ หรือรับงานในวงการบ้างนิดหน่อย“
ตอนนี้มีงานติดต่อมาเยอะไหม?
”มีบ้างค่ะ แต่ออกกองหนักๆ ตอนนี้ยังไม่ค่อยรับ จะรับพวกงานอีเวนต์ หรืองานโปรโมต งานสวยๆ ง่ายๆ เร็วๆ ได้อยู่ค่ะ “