โตเป็นสาวแล้ว ‘น้องแพรว’ ลูกสาวตุ๊ก-บ๊วย ล่าสุดขับรถไปรับส่งคุณพ่อคุณแม่
เรียกได้ว่ายิ่งโต ยิ่งฉายแววความสวย สำหรับ น้องแพรว ลูกสาวคนเก่งวัย 18 ปีของ แม่ตุ๊ก ชนกวนันท์ และ พ่อบ๊วย เชษฐวุฒิ อีกทั้งยังมีความสามารถโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา เป็นดรัมเมเยอร์ไม้ 1 ของโรงเรียน รวมถึงความสามารถทางด้านดนตรี และล่าสุดน้องแพรวสามารถขับรถยนต์ได้แล้ว
โดย แม่ตุ๊กโพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว เผยโมเมนต์ที่ตัวเองนั่งรถโดยมีลูกสาวเป็นคนขับ พร้อมแคปชั่นระบุว่า “พึ่งรับคนขับรถใหม่มา”
ส่วนทางด้านพ่อบ๊วยก็ไม่น้อยหน้า โพสต์รูปภาพคู่กับน้องแพรวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน พร้อมระบุแคปชั่นว่า “รับคนขับรถ 1 ตำแหน่ง”
งานนี้มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องแพรวกันอย่างล้นหลาม อาทิ ‘พี่แพรวเริ่มจะแบ่งเบาหน้าที่ขับรถช่วยคูมแม่ได้แร้ว เอ็นดูความโหนที่จับของอากงค่า’ ‘แฝดแม่ตุ๊กชัดๆ’ ‘ซัพพอร์ตน้องนะคะ เห็นตั้งเเต่เด็กตอนนี้โตเป็นสาวเเถมเก่งด้วยสวยน่ารักสมวัยค่ะ’ และ ‘ลูกสาวน่ารักสวยมากค่ะได้แม่มาเต็มๆเลย’ เป็นต้น