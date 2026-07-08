เกิดอะไรขึ้น แป้ง อรจิรา ปล่อยโฮกลางไลฟ์สด ลั่นมากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว
ทำเอาแฟน ๆ อดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนักแสดงสาว แป้ง อรจิรา แหลมวิไล ร้องไห้กลางไลฟ์สดโดยไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจน เจ้าตัวได้พูดออกมาในไลฟ์อีกด้วยว่า “น้องสุดแล้ว น้องมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” “มีเรื่องเครียดที่บ้านนิดหน่อย ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องมาเจออะไรที่มันไม่ดีแบบนี้ มีเอเนอร์จีที่ดี ๆ แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดี”
ทุกคนจึงเกิดความสงสัยกันอย่างมากว่าสาเหตุที่สาวแป้งปล่อยโฮขนาดนี้คืออะไรกันแน่ เพราะในช่วงเย็นเธอยังลงสตอรี่ออกกำลังกายอยู่เลย
อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของไลฟ์สด เธอได้บอกว่า “โอเคแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเข้ามาให้กำลังใจ” ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของการร้องไห้ในไลฟ์ครั้งนี้ต้องรอเจ้าตัวชี้แจงอีกที
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