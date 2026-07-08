มิว ลักษณ์นารา อัพเดตชีวิตหลังผันตัวเป็นแอร์ฯ รับยังคิดถึงงานแสดง ทิ้งทวนละครเรื่องสุดท้าย
หลังจากที่นักแสดงสาว มิว ลักษณ์นารา เจ้าของบทบาท มีนานุช จากละครดัง รักนี้หัวใจมีครีบ และ ครีบนี้หัวใจมีเธอ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา ประกาศพักเบรกงานในวงการบันเทิงชั่วคราว และผันตัวไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส) ประจำสายการบิน เอมิเรตส์ (Emirates) โดยได้ตัดสินใจอำลาวงการบันเทิงและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกือบครบ1ปีเต็ม ทิ้งทวนด้วยงานแสดงเรื่องสุดท้ายกับบทบาท “วรรณวลี” ในละครดราม่าปริศนาลับสุดเข้มข้น “ปราการแสงจันทร์” ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34
ล่าสุดสาวมิว ได้ออกมาอัพเดตชีวิตกับเส้นทางใหม่ที่เจ้าตัวเลือก โดยสาวมิวก็ยอมรับว่ายังแอบคิดถึงานในวงการ แต่มีปัจจัยหลักเรื่องเงินที่หากจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งมีค่าปรับเรื่องสัญญาที่ต้องจ่าย
ถามถึงบทบาทใหม่การเป็นแอร์ฯ เป็นยังไงบ้าง?
“ย้ายไปใช้ชีวิตเกือบจะ1ปีละค่ะ ถ้าสิงหานี้ก็ครบ1ปีพอดี ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจทุกอย่าง ที่ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซน ออกจากเซฟโซน เราก็ไม่เคยทำอาชีพอื่นเนอะ อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพแรก ก็เป็นอะไรที่ยากนะ ที่ตัดสินใจมาเป็นแอร์ฯ“
ใช้เวลาทำใจนานมั้ยก่อนจะเลือกเส้นทางใหม่ในชีวิต?
”งานในวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่ มิวทำมาตั้งแต่เด็กแล้วมิวก็รักมันมากๆ แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างทำให้มิวต้องทิ้งการแสดงไป เพื่อไปสู่เส้นทางใหม่ที่มิวเลือกเอง มันก็เป็นอะไรที่เรารักนะเราก็ไม่อยากทิ้งเลย มันก็เป็นความรู้สึกทั้งเสียใจและเสียดาย มันจุกๆอธิบายไม่ถูก มีความรู้สึกแบบนั้นปนกัน“
ตอนที่ตัดสินใจสมัครแอร์ฯ ลุ้นไหมว่าเราจะได้?
”ใช้เวลาคิดสั้นมากๆ ตอนนั้นที่เราไปสมัครเป็นแอร์ฯ เราไม่คิดว่าเราจะได้ด้วย เราไปสมัครลองแบบขำๆ เพราะมันเป็นสนามแรก เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้หรอก แต่มันก็เป็นที่ศึกษามาบ้าง เพราะเราก็คิดไว้ว่าถ้าเราไม่เป็นการแสดงเราจะเป็นอะไร เราก็เริ่มศึกษาว่าอาชีพแอร์เค้าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งตอนตัดสินใจไปลองสนามคนทุกคนเค้าก็มีความพร้อมกันหมดแล้ว ซึ่งทุกคนเป็นระเบียบมีความเป๊ะหมดทุกอย่างแล้วแต่เราเป็นคนที่งูๆปลาๆไปเลย เราไปแบบเอ๋อๆแต่ว่ากลายเป็นว่ามันติด“
การเป็นนักแสดงมันช่วยอะไรเรื่องการเป็นแอร์ฯบ้าง?
”ประสบการณ์ในวงการบันเทิงมันก็อาจจะช่วยได้เยอะ เพราะว่ามันทำให้เราไม่ตื่นคน เวลาเราเจอสถานการณ์ใครหลายคนอาจจะตื่นเต้นแต่เราไม่ตื่นเต้น การเป็นนักแสดงมันช่วยได้เยอะ อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเป็นนักแสดงและช่วยให้เราพรีเซนต์ตัวเองออกมาแบบเป็นธรรมชาติ เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากเค้าถามอะไรมาเราก็ตอบไป ไม่ได้เป็นแพทเทิร์น“
แล้วถ้ามีงานแสดงติดต่อกลับเข้ามาอยากกลับเข้ามาทำงานอีกไหม?
”จริงๆ เพื่อนลูกเรือถามเยอะมาก ก่อนมาเป็นแอร์เป็นอะไรมาก่อน เราก็ตอบว่านักแสดง เพื่อนก็ถามว่าถ้ามีงานเข้ามา แล้วเธอจะกลับไปทำอีกไหม เราก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ถามว่าอยากกลับไปเล่นไหม มันก็อยากกลับไปเล่น แต่ถ้าจะกลับไปมันก็ต้องมีเรื่องของค่าสัญญา เราต้องจ่ายค่าสัญญา เราไม่ได้รวย เราก็ยังเป็นคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำต้องการเงินในการประกอบชีวิต มันต้องจ่ายเยอะเลยนะค่าคืนสัญญา 250,000 แต่ถ้าเป็นอีเวนต์วันสองวันได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องละครเลยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าคุ้มมั้ย“
จะครบ1ปีแล้วที่ห่างไปจากงานแสดงในวงการบันเทิง?
”ถามว่าคิดถึงไหมก็บอกเลยว่าคิดถึงทุกขณะจิต เรารักในอาชีพนักแสดงมันจะเป็นอาชีพอะไรที่เราได้ลองหลายๆอย่าง มากมายขนาดไหน อาชีพนักแสดงสอนอะไรเราเยอะมากๆ“
ฝากผลงานหน่อยล่าสุดกำลังมีละครออนแอร์ ปราการแสงจันทร์ ทางช่องอมรินทร์ทีวี
“ใครที่คิดถึงละครของมิว คิดถึงนางเงือกคนนี้หรือผลงานมิว ฝากเป็นกำลังใจให้มิวด้วย เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่อยากชวนให้ทุกคนได้ติดตาม ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงหลายท่านมาก ปราการแสงจันทร์มีความเข้มข้นลึกลับ และมีปมอะไรต่างๆมากมาย หวังว่าทุกคนจะคิดถึงกันนะคะ“