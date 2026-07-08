สู้สุดใจ ‘อิงฟ้า วราหะ’ โชว์สปิริต รำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ท่ามกลางสายฝน
เรียกได้ว่าทุ่มเทเต็มที่ สำหรับนางงามและนักแสดงชื่อดัง อิงฟ้า วราหะ ที่ล่าสุดเดินทางไปร่วมพิธีงานรำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้นำขบวนรำบวงสรวง ร่วมกับนางรำกว่า 3,000 คน
แม้ในระหว่างพิธี ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่อิงฟ้าก็ยังสู้ไม่ถอย เจ้าตัวยังคงร่ายรำด้วยรอยยิ้มและท่วงท่าที่อ่อนช้อยต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นพิธี สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและแฟนๆ ที่ต่างเข้ามาชื่นชมในความเป็นมืออาชีพและความมีสปิริตของอิงฟ้ากันอย่างล้นหลาม
ขณะที่เพจของอิงฟ้าได้เผยภาพบรรยากาศระหว่างพิธี พร้อมด้วยข้อความระบุว่า “ถ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ ทำไมหนูต้องถอย เล่นฝนไปด้วยกันนะ ร่มเย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้านะคะ” และ “รำให้สุดแขน สู้สุดใจ พี่น้องชาวนครพนมสู้ อิงฟ้าก็สู้”