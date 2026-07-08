ชาวร็อกห้ามพลาด BIG ASS จัด ‘คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย’ เปิดประวัติศาสตร์ 29 ปี
ผ่านไปแล้วกว่า 19 ปี นับจากคอนเสิร์ต ‘BIG ASS บักเอ้ก’ ถึง ‘BIG ASS คอนเสิร์ตเปิดพรหมลิขิต’ ที่วงร็อกแถวหน้าวงนี้ไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ แต่ปี 2569 นี้ถึงคราวฤกษ์ดีปักหมุดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่สุด เพราะไม่รวมกันวันนี้ ก็ไม่รู้จะได้รวมกันอีกเมื่อไหร่ โดยหลังจากปล่อยรูปรียูเนียนสมาชิกวงครบทุกคนจนเกิดปรากฏการณ์สุดไวรัลสะเทือนโซเชียลไปเมื่อต้นปี วันนี้ BIG ASS พร้อมประกาศวันจัดงานอย่างเป็นทางการ เราทุกคนก็คงรู้วันเกิด แต่มีสักกี่คนที่รู้วันตาย ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ 29 ปี กับ “ไทยประกันชีวิต presents BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย” จัดเต็ม 3 วัน 3 รอบการแสดง วันที่ 13, 14 และ 15 พฤศจิกายน 2569 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
งานนี้ตั้งใจชวนชาวร็อกนับหมื่นมาร้องเพลงที่คิดถึงให้กระหึ่มอิมแพ็คฯ พร้อมชวนชาวแก๊งมากระโดดกันแบบสุดมันจนพื้นสะเทือน และสร้างความทรงจำที่ร็อกที่สุดร่วมกันกับสมาชิกวง BIG ASS ที่ครั้งนี้กลับมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ 29 ปี ทั้ง เจ๋ง – เดชา โคนาโล (ร้องนำ), อ๊อฟ – พูนศักดิ์ จตุระบุล (กีตาร์), หมู – อภิชาติ พรมรักษา (กีตาร์), โอ๊ค – พงษ์พันธ์ พลสิทธิ์ (เบส), กบ – ขจรเดช พรมรักษา (กลอง), ตั้ม – อธิพงษ์ หวานเหลือ (กลอง) และ แด๊กซ์ เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด (ร้องนำ) เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่แฟนๆ ทุกยุคของวงต้องห้ามพลาด!
พร้อมเสริมประสบการณ์ความมันให้ถึงขีดสุดด้วยฝีมือผู้จัด GFest หน่วยงานภายใต้ GMM SHOW ผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตศิลปินร็อกชั้นนำระดับประเทศ ที่มาสร้างสรรค์โชว์คุณภาพ และออกแบบโปรดักชันเวที ทั้งแสง สี เสียง และสเปเชียลเอฟเฟกต์ระดับมืออาชีพ เพื่อให้ทุกท่วงทำนองของ BIG ASS ออกมายิ่งใหญ่โดนใจชาวร็อกมากที่สุด สมกับเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของศิลปินระดับตำนานที่จะฝังลึกอยู่ในความทรงจำของทุกคนแบบยากจะลืม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงดนตรีที่ชื่อว่า BIG ASS กับ “ไทยประกันชีวิต presents BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย” วันที่ 13, 14 และ 15 พฤศจิกายน 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เตรียมซื้อบัตรพร้อมกัน 2 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com บัตรนั่งราคา 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท และบัตรยืน 2,200 บาท ราคาเดียว
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BIG ASS Rockband, genie records, GFest