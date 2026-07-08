ชาวเน็ตแห่แซว หลัง ‘เสก โลโซ’ เช็คอิน สน.บางเขน เข้าแจ้งความของสำคัญหายเป็นเหตุ
ทำเอาแฟนๆ ใจหายแวบ เมื่อนักร้องร็อกสตาร์ เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ เช็คอินโรงพักอีกแล้ว โดยล่าสุดโพสต์รูปภาพตัวเองและเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมใบแจ้งความในมือลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมข้อความระบุแค่ว่า “@สน.บางเขน”
ล่าสุดเจ้าตัวมาเฉลยในคอมเมนต์ถึงสาเหตุที่ไปโรงพักในครั้งนี้ไว้ว่า “บัตรประชาชนหายครับ“ ทำเอาแฟนๆ โล่งอกไปตามๆ กัน
พร้อมคอมเมนต์แซวหยอกล้อ “อาทิ แว๊บแรก❌ ทุกแว๊บ✅”, “ตกใจ คิดว่า กรมราชฑัณต่อสัญญา”, “เพิ่งกลับมาเอง อยู่ในหายคิดถึงก่อน555”
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