ไมร่า น้องสาว ‘ธัญญ่า’ ซัดแรง ทำไมไม่พูดความจริงทั้งหมด ชี้เป็นต้นเหตุทำพี่สาวตัดสินใจลดสถานะ
กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง เมื่อ ไมร่า รามณรงค์ น้องสาวของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ ถึงประเด็นดราม่าพร้อมเปิดอีกมุมนึงว่า
“เห็นเล่นกันไม่เลิกสักทีทั้งๆที่ทางพี่เขยและพี่สาวเราอยู่เฉยๆและนิ่งๆแล้ว…ขออนุญาตแจกแจงในประเด็นที่ ทุกคนสงสัยนะคะว่าพี่สาวขอโทษจริงหรือไม่..
ใช่ค่ะพี่สาวขอโทษจริงในประเด็นที่ไปคอมเมนต์และก่อให้เกิดกระแสข่าว..แต่ทำไมถึงไม่อธิบายล่ะว่า เหตุการณ์ต้นตอมันเกิดจากอะไรและคุณได้โทรไปเคลียร์กับพี่สาวเราตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงและขอโทษพี่สาวเรา…
ทำไมเรื่องนี้ไม่พูดคะ?? พูดแต่ประเด็นพี่สาวเราขอโทษทำให้คนเข้าใจพี่สาวเราผิดว่าเข้าใจผิดไปเอง ซึ่งประเด็นนี้ทำให้พี่สาวเราประกาศลดสถานะในวัน ที่ 1 พย.ปีที่แล้ว
ในส่วนนี้จะไม่แสดงความรับผิดชอบเลยหรอคะ?? เห็นแขวะกันไม่เลิกสักที!!”