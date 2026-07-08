ยิปซี คีรติ ขอบคุณทุกกำลังใจ ลั่นต้องใช้แรงกาย-ใจในการรักษา ไม่อยากให้ใครมาอยู่ในจุดนี้
หลังจากที่ สองพี่น้อง ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ และ ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุหยุดพักทำรายการ หลังจากทั้งคู่ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ ผ่านช่องยูทูป The gyps channel เนื่องด้วยยิปซีกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง ส่วนยิปโซมีอาการแพนิคจากความเครียดสะสมเรื้อรัง
ล่าสุดสาวยิปซีได้โพสต์ภาพข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า “grateful , 🤍🙏🏽” โดยภาพภาพมีเนื้อความว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจที่เราได้รับ อาจจะไล่ตอบทุกคนไม่ไหว.. แต่เรา appreciate ทุกความตั้งใจที่ส่งมาให้เรานะ ขอส่งความรักกลับคืนไปให้ทุก ๆ คนด้วย ขอให้มีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง ในโลกยุคนี้ มันง่ายมาก ๆ ที่คนจะป่วยใจกันเยอะขึ้น โรคซึมเศร้า / แพนิก จากประสบการณ์ของเรา มันไม่ได้หายรวดเร็ว มันมาแล้ว มาอีกได้ และมันใช้แรงกาย. แรงใจ. ระยะเวลารักษา. และ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว”
“คนไม่เคยเป็นจะไม่มีางเข้าใจจริง ๆ ว่ามันยากแค่ไหน” ถึงเราจะเห็นด้วยกับประโยคนี้แต่เราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาอยู่ในจุดที่เราเป็น เพื่อที่จะมาเข้าใจเราหรอก เพราะฉนั้น! ฝากดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีน้า🤍 ทางเราก็จะค่อย ๆ เรียนรู้กับบทเรียนรอบใหม่ของเราครั้งนี้ต่อไปเรื่อย ๆ แล้วตกตะกอนอะไรได้ ไว้ค่อยมาอัพเดทกันนะ🫶🏽🤍^_^”
“Thank you for all your love, your kindness, and support naka:-))🤍🙏🏽