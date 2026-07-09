อิงฟ้า ขนลุก เล่าปาฏิหาริย์รำกลางสายฝน เผยคำอธิษฐาน เรื่องความรักรอคนศีลเสมอกัน
กลายเป็นไวรัลไปทั่วประเทศ สำหรับภาพการรำท่ามกลางสายฝนของ อิงฟ้า วราหะ ในพิธีบวงสรวงถวายพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจหลังมาร่วมงานตลาด “A fair รวมของดี 4 ภาค” ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค ถึงเบื้องหลังความประทับใจ เผยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ฝนหยุดในช่วงสำคัญจนทุกอย่างออกมาตรงใจ เชื่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ยากจะอธิบาย
พร้อมยืนยันแม้ฝนกระหน่ำก็ไม่คิดหยุดรำ เพราะตั้งใจทำตามคำที่ลั่นวาจาไว้ ขณะเดียวกันยังได้ขอพรเรื่องความรักด้วย ยอมรับตอนนี้ยังโสด รอคนศีลเสมอกัน เข้ามาดูแลซัพพอร์ตจิตใจได้ ไม่ติดเรื่องเพศสภาพ พร้อมเผยตอนนี้บอสณวัฒน์ เปิดกว้างมากขึ้น ไม่หวงแล้ว ขอแค่ให้ตนได้เจอคนดีและเหมาะสม แง้มอยากแต่งงานตอนอายุ 35
“ตอนที่เราแพลนพยากรณ์อากาศกัน ทริปนี้เป็นทริปที่ปกติงานที่เราคุยกันไว้จะมี 1-2 ช่วง แต่ว่าทริปนี้เราตั้งใจด้วยแรงศรัทธาต้องไป 4 อีเวนต์เลย คือไปตั้งแต่กลางคืนแล้วก็มีการได้ไปไหว้ถวายของต่างๆ ก่อนเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ก็มีช่วงที่ฝนตกหนัก เขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่พายุจะเข้าประมาณ 3-4 วัน เราก็แบบทำยังไงดีมันไม่ใช่หน้าฝนธรรมดา มันเป็นพายุเข้า ซึ่งตอนที่ไหว้ตอนกลางคืน เราก็บอกขอให้ตลอดทั้งงานราบรื่น ขอให้บางช่วงถ้าฝนหยุดได้ก็ขอให้ลูกแล้วกัน เราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเรา เราก็บอกว่าเราไม่อยากให้บริวารที่มางานเจ็บป่วยกับงานนี้ ตอนไหว้ขอเสร็จฝนก็หยุดตอนกลางคืน มีชาวบ้านเขาก็ส่งต่อเรื่องราวกันว่า เมื่อคืนพี่ฟ้ามาไหว้แล้วฝนหยุดไป แต่เราว่ามันน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พอดีด้วยในตอนนั้น แต่พอเราไหว้ขึ้นรถเสร็จฝนตกอีก เรื่องบางเรื่องมันก็มีความประหลาดใจ มหัศจรรย์ใจ
พอวันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มไปบวงสรวงตั้งแต่เช้า ก็มีฝนมาปรอยๆ เราก็เริ่มใจไม่ค่อยดีแล้ว เพราะว่าฟ้าเหมือนจะไม่ค่อยเปิดเลย สรุปก็คือมีช่วงเวลาที่ฝนหยุดในตอนบ่าย ตอนที่เราออกมารำ ซึ่งตอนที่เราออกมารำเป็นช่วงที่เราเครียดที่สุด เพราะว่าถ้าช่วงที่เรารำตอนบ่ายที่เป็นปากแดงชุดแดง ชุดสาวภูไท ถ้าตอนนั้นเปียกสำหรับอันต่อไปที่จะเปลี่ยนไปชุดรำถวายใหญ่จะลำบากเลย คือขอแค่ว่าถ้าฝนจะตกหรือว่าจะมีช่วงที่เปียกเราขอเป็นตอนท้ายเลย ขอแค่ตอนนั้นอย่าตก เราก็ขอท่านไปตอนที่เราทำพิธีไหว้ ก็สรุปว่าหยุด ฝนหยุดในช่วงบ่าย ได้รำถวายชุดเล็กไปในชุดปากแดงสาวภูไท พอเรารำเสร็จก็ตกใหม่ มันก็คือตกๆ หยุดๆ มันก็ประหลาดใจเพราะว่าบังเอิญช่วงที่หยุดเป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมพอดี
มาถึงช่วงที่เรารำถวายชุดใหญ่ที่ทุกคนได้เห็นในช่วงที่เป็นไวรัล ฟ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานเราก็พูดไปบอกว่า ‘พ่อ รำทั้งหมดมีสี่เพลง ถ้าจะตกขอตกเพลงที่สาม อยากเป็นนางรำคนแรกที่รำกลางสายฝน’ เราพูดแบบนั้น แต่ขอให้มีช่วงที่สวยๆ หน่อยนะ อย่าเพิ่งตกเพลงแรก เพราะตอนเราออกไปรำเพลงแรกเพลงที่สองมันก็คือเหมือนหยุดแล้วอ่ะ จริงๆ ช่วงแรกที่รำหนึ่งถึงสองเพลงแรก ถ้าดูในภาพฝนแทบจะไม่มีเลย แล้วพอเพลงที่สาม มันก็หนักขึ้นแล้วปรอยลงมา ถ้าคนสังเกตในคลิปมันเป็นสายฝนที่สวยมากๆ แล้วตัวฟ้าเองตอนที่รำ เราก็ใส่คอนแทคเลนส์ ตาเราก็มองไม่เห็นแล้ว ด้วยควันที่มันค่อนข้างจะเยอะมากๆ ก็ทำให้มองไม่เห็นเขาเรียกว่าแม่ไก่ที่รำข้างหน้า เราก็แบบตายแล้วจะรำยังไงดีล่ะ เราก็เลยใช้เซ้นส์ในการรำ ตั้งใจอธิษฐานว่าอยากให้รำแบบไหนให้นำไปแบบนั้น ให้มีความจำอะไรแว้บมาก็ได้ ว่ามันควรจะต้องรำแบบไหน ก็มีมองบ้าง นึกเองบ้าง
ที่แฟนๆ เขาก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างดูสวยเป๊ะ แล้วก็ไม่ได้มีหลุดอะไร เราก็ได้เห็นภาพ โอ้ว มันสวยมาก แล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ งานนครพนม 7.7 เขารอคอยเรามา 3 ปี กว่าจะได้คิวเราไป ให้ยังไงก็ได้นะพ่อขอให้งานนี้แมสระดับประเทศ ระดับโลกไปเลย ให้ทุกคนได้เห็นคลิป เห็นช่วงความเชื่อ พิธีของเราต่างๆ แล้วมันก็เป็นสมใจของเราจริงๆ
แล้วเพลงที่สี่เนี่ย คือฝนตกหนักมากแล้ว หนักถึงขั้นที่ว่าพายุน่าจะเริ่มมาแล้ว ทีมงานเขาก็เลยบอกเราว่า พอก่อนไหม เพราะว่าวันนี้เราก็มีงานด้วย เขาก็กลัวเราจะไม่สบาย แต่เราก็พูดไปแล้ว ถ้าคนที่นับถือเรื่องพญานาค เขาจะนับถือเรื่องสัจจะวาจา ต้องรำให้จบเพลง คือทีมงานทุกคนก็เป็นห่วงเขาก็อยากจะเอาร่มมาให้ แต่เราก็กลัวว่าถ้ากางร่มแล้วเดี๋ยวข้างหลังจะไม่เห็นเพราะว่ามันก็จะบัง ก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นการรำกลางสายฝน
จริงๆ งานนี้ชื่นชมฟ้าคนเดียวก็ไม่ถูก ต้องชื่นชมพี่น้องที่อยู่ด้านหลังด้วย แม่ๆ นางรำเขาสู้กันมาก เราหันไปแล้วแบบโอ้โห พูดแล้วยังขนลุกเลย ทุกคนยิ้มแย้มสนุกสนาน ไม่ได้ดูเหมือนคนตากฝนแต่เหมือนเล่นฝนกันน่ะ”
ในจังหวะที่ฝนตก ถอดใจไหม?
“ไม่ถอด มันคือความตั้งใจของหนูเลยว่า โอเคอย่างน้อยมันมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้เปียก และช่วงที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าขอเป็นนางรำคนแรกที่ แล้วเราก็พูดไปแล้วว่าต่อให้ฝนตก เราก็จะรำให้จบโชว์”
มีช่วงที่บอกว่าอิมโพรไวท์ตอนรำมันไปเอง เหมือนองค์มา รำสุดแขน?
“รำสุดแขน มันเป็นท่ารำที่จริงๆ ไม่ได้มีอยู่ในโชว์ จริงๆ สำหรับการโชว์อันนี้เขาจะมีแม่ไก่ แม่ไก่คือครูที่รำอยู่ด้านหน้า เขาจะรำในท่าที่ค่อนข้างเพลย์เซฟนิดนึง ก็จะเป็นท่าที่ไม่ได้ยาก เราก็สังเกตตลอดสี่เพลง เราแทบจะไม่ได้หันหลังไปเลย เพราะเราก็จะห่วงดูแม่ไก่ด้านหน้า กลัวรำผิดรำถูก ซึ่งเพลงสุดท้ายฟ้าเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันหลังไปให้พี่น้องข้างหลังได้เห็นบ้าง เพราะว่าประชากรที่อยู่ด้านหลังก็เยอะมาก ก็เลยตัดสินใจถ้าหันไปเราไม่รู้อยู่แล้วว่าท่ารำจะเป็นยังไง เราก็เลยรำท่าเราไปเลย ก็เลยเป็นการรำท่าสุดแขนของเรา”
ใช้เวลาซ้อมนานแค่ไหน?
“ทั้งหมดทั้งมวลของโชว์ก็จะมีได้ซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะโชว์ตอนบ่ายแค่นั้น”
ตอนที่รำกลางสายฝนจนเป็นไวรัล หลายคนชมว่าเราใช้เครื่องสำอางอะไร หน้าเป๊ะตลอด?
“จริงๆ แล้วมันต้องเริ่มที่ผิวหน้าของเราก่อน ถ้าผิวหน้าดีเราแต่งยังไงมันก็สวย เพราะฉะนั้นเดอลีฟค่ะ เดอลีฟทานาคา เห็นผิวที่ตัวที่มันดูเงาสุขภาพดีซิตร้า เห็นที่ผมเงาดำแบบนั้นก็คือซันซิล ถ้าไปเรื่องของเครื่องสำอางก็ไปที่คุชชั่นออร่าริช อันนั้นคือเติมได้ตลอดไม่เป็นคราบไม่ตกร่องด้วย แล้วก็หลายๆ คนเขาก็ทักมาว่า ดูเอนเนอร์จี้ไม่ดรอปตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเลย เพราะว่าพี่ฟ้ามีการดื่มแบรนด์รังนกเพื่อเพิ่มเอ็นเนอร์จี้ด้วย ถือว่าเป็นการเตรียมให้พร้อม เพราะต้องเจอลมเจอแดดมีการดูแลตัวเองในเรื่องของแอสตาแซนธิน แบรนด์บีลีฟด้วย”
ตอนรำท่ามกลางสายฝน อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย จะล่อฟ้าไหม แฟนๆ เป็นห่วงเราจะเป็นอันตราย?
“โห ตรงนั้นกี่ 1000 คนอ่ะ ทั้งขบวนมาได้แรงศรัทธา เราก็รู้สึกว่าให้สวยสมฐานะ สิ่งที่ขนลุกก็คือ 7.7 คือเป็นวันที่ 7 เดือน 7 แล้วเราก็เป็นนางรำคนที่ 7 เพราะฉะนั้นมันต้องสมฐานะทุกอย่าง ถ้าเราจะแต่งแบบซอฟต์เกินก็ไม่ได้ ก็เลยจัดเต็มแต่ว่าทุกอย่างก็ปลอดภัยค่ะ เซฟกันดี”
นอกจากขอพรให้งานราบรื่นในวันนั้น มีมูอะไรเป็นพิเศษไหม?
“มีค่ะ ส่วนมากก็จะขอให้สุขภาพแข็งแรง เพราะว่างานเราก็คงมีมาเรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องสุขภาพพอเราโตขึ้นมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอนเนอร์จี้หรือว่าร่างกายของเรามันต้องได้รับการดูแลมากขึ้น แล้วก็มีขอเรื่องความรักบ้าง (ยิ้ม) เลขสามแล้วก็เป็นเรื่องปกติ ก็ขอให้เจอคนที่ศีลเสมอกัน ในชีวิตนี้เป็นผู้ให้มาตลอด อยากเป็นผู้รับบ้าง(ยิ้ม)”
ระดับอิงฟ้ายังต้องขอเรื่องความรัก ไม่มีคนเข้ามาคุยเลยเหรอ?
“มันก็มีบ้างค่ะ แต่ว่าเราอยู่ตรงนี้มันต้องรับแรงกดดันหลายอย่างใช่มั้ย หลายๆ คนก็อาจจะกลัวบอส(ณวัฒน์) พ่อหวงหรือเปล่า ป๊าหวงหรือเปล่า แฟนคลับบางทีอาจจะมีทั้งแบบน่ารัก หรือว่าบางคนอาจจะเป็นฟีลแบบเดี๋ยวโดนโจมตี อยู่ตรงนี้มันก็ต้องสตรองพอสมควร คนที่เข้ามาก็ต้องแข็งแกร่งมากๆ”
คนที่กล้าเข้ามาคุยกับเรามีเยอะไหม?
“ไม่เยอะ(หัวเราะ) แต่ว่าเขาไม่ได้หวงในลักษณะที่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช่ พอเป็นตอนนี้เขาแค่อยากให้เราเจอคนที่ดี แล้วเขาก็รู้ว่าเราเหนื่อยมาเยอะ ทำงานเยอะ ชีวิตครอบครัวการเติบโตของเราเป็นยังไง ถ้าเจอคนที่ดีเขาก็สนับสนุน ถ้าเจอคนที่เหมาะสมเขาก็ให้เรามีแฟนได้ ไม่ได้แบบว่า โห ห้ามนะ”
นอกจากต้องมีศีลเสมอกันแล้ว เรามีสเป๊กไหม?
“ไม่มีเลยค่ะ ไม่ได้มีเรื่องของเพศสภาพ เพศอะไรก็ได้ ไม่ได้ติดเรื่องของเพศเลย คือไม่ได้จะเจาะจงว่าต้องเป็นเพศไหน ขอแค่แบบสบายใจเข้าใจ แล้วก็อย่างที่บอกเข้ามาดูแลเราได้ คือทั้งชีวิตเราดูแลแต่คนอื่น ก็อยากให้มีคนมาดูแลเราบ้าง”
บอสมีบอกไหมว่าต้องอีกกี่ปีถึงจะให้มีแฟนได้ หรือว่าให้ทำงานไปก่อน?
“ไม่บอกนะคะ จริงๆ ถ้าเจอคนที่รู้สึกว่าซัพพอร์ตจิตใจเราได้ ทำงานแล้วหายเหนื่อย เขาก็ให้เรามีได้ค่ะ”
คิดว่าตอนนี้บอสก็เริ่มเปิดแล้วใช่ไหม?
“เปิดมากค่ะ เปิดมากๆ ขอแค่เขาสแกนแล้วเขารู้สึกว่าแบบโอเค เราก็อยู่กับเขามานานหลายปีแล้ว เขาก็คงอยากให้เราได้เจอคนที่ดี (ใช้คำว่าพ่อปล่อยเราแล้วได้หรือยัง?) ได้แล้ว ไม่หวง”
มองไว้ไหมว่าอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่?
“ถ้าแต่งงานน่าจะ 34-35 ไปเลย ตอนนี้ก็ยังสนุกกับการทำงาน ยังสนุกกับการได้เจอแฟนคลับ ได้อยู่กับสวาย อีกหนึ่งอย่างถ้าคนที่เข้ามา ก็ต้องรู้ว่าชีวิตเราเป็นคนที่มีเวลาน้อยมาก”
ตอนนี้เรียกว่าโสด?
“โสดอยู่ค่ะ”