หนิง ปณิตา แจงเหตุเปลี่ยนชื่อ ยันไม่เกี่ยวดราม่าคนอื่น รับคอยส่งกำลังใจให้ ‘ธัญญ่า’ ตลอด
เป็นเรื่องให้พูดถึงในโลกออนไลน์ สำหรับพิธีกร-ผู้จัดละครอย่าง หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ ที่ก่อนหน้านี้ มีคลิปที่เป็นไวรัลจังหวะหนึ่ง หนิงไลฟ์สดคุยกับ มะตูม เตชินท์ ถึงเรื่องเปลี่ยนชื่อจะไม่ใช้ชื่อ ‘หนิง’ แต่ให้เรียก
“ปณิ” ตามคำแนะนำของหมอดู และให้เหตุผลไม่ชอบชื่อเดิม หลังคลิปดังกล่าวออกมา หลายคนโยงไปถึงไปถึงอีกคนหนึ่งที่ชื่อเดียวกันและมีประเด็นก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดในงานเปิดตลาด AumAum” ที่ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงสาเหตุจริงถึงเรื่องเปลี่ยนชื่อ
ล่าสุดเราต้องเรียกคุณว่าคุณอะไร?
“ปณิค่ะ ไม่ คือจริงๆ เรื่องนี้คือไปดูดวงมา แล้วช่วงนี้พอมันจะมีอะไรกำลังจะดี มันก็จะมีเรื่องราวมาขัดบางอย่างมันไปไม่โฟลว์ อย่าง 3-4 วันที่ผ่านมา อยู่ๆ บ้านก็น้ำท่วมใต้ดิน ซึ่งยังหาสาเหตุไม่เจอ เข้าสู่วันที่ 4 แล้ว มันมีอะไรประหลาดๆ เราก็สายมูเนอะ เขาก็บอกว่าตัว “ห” มันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับดวงเรา เราก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดี คือก่อนหน้านี้ตอนที่ท้องน้องนิริน ตอนแรกเกือบได้ลูกแฝด ก็ตั้งใจจะตั้งชื่อว่า ณิริน กับ ณิตา หรือไม่ก็ ปณิ ซึ่งส่วนใหญ่เราชอบแทนตัวเองกับเพื่อนๆ ว่า ปณิ อยู่แล้ว แล้วก็ไลฟ์เล่นกับมะตูมแหละ แล้วมะตูมเราก็ไม่อยากคบแล้ว พอเล่นกับนางทีไรก็เป็นเรื่องทุกที คือพูดจนเป็นเรื่อง คือจริงๆ เราไลฟ์เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้ว”
มีคนเอาไปโยงกับดราม่าต่างๆ เรารู้สึกยังไง?
“ยืนยันตรงนี้เลยว่า ไม่เกี่ยวกับดราม่าใดๆ ทั้งสิ้น อย่าลากไปเกี่ยวข้องเลยค่ะ ทุกวันนี้หนิงก็ยังติดเรียกชื่อตัวเองอยู่ และสุดท้ายชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอก แต่หมอดูบอกว่าให้เป็น 2 พยางค์ และหาอะไรที่ไม่มีตัว “ห หีบ” จะดีกว่า แล้วส่วนตัวหนิงไม่ได้คิดเรื่องใครจะมาโยงเลย ที่โยงกันเนี่ยพี่ๆ สื่อนี่แหละ (หัวเราะ) ทุกวันนี้หนิงก็ยังแทนชื่อตัวเองเหมือนเดิม เอาจริงๆ มันก็ไม่ได้คุ้นถ้ากับคนอื่นข้างนอก แต่ถ้าเพื่อนในกลุ่มจะคุ้นอยู่แล้ว เพราะบางทีเขาก็เรียก ปณิ บางทีก็เรียกหนิง บางทีก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวค่ะ”
เพราะจังหวะมันมีข่าวหรือเปล่าคนเลยไปโยง?
“มันอาจจะเป็นไปได้ ซึ่งจริงๆ ตัวหนิงเองไม่มีอะไรที่เกี่ยวกันกับการโยงดราม่าอะไรใดๆ เลย”
ชื่อหนิงไม่ดีอย่างไรบ้าง?
“มันมีแค่ตัว “ห หีบ” ซึ่งในตัวดวงของเรา“ห หีบ” มันไม่เหมาะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เขาบอกให้เขียนใหม่ให้เป็น หนิง ที่ตัด “ห” ออก แล้วใช้ น หนู สระอิ ง งู และไม้จัตวา นิ๋ง แทนก็ได้ (ต้อง 2 พยางค์ด้วย?) ถ้าจริงๆ ได้ 2 พยางค์ก็จะดี แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อแหละ สุดท้ายแล้วมันก็คือจังหวะดวงเราเองนี่แหละ แต่ชื่อหนิงแบบเดิมก็ยังใช้ได้ ยังเรียกทุกอย่างได้เหมือนเดิม ที่เปลี่ยนคือเพื่อความสบายใจ เวลาเขียนเพจหรือคุย หนิงก็จะใช้ นิ๋ง เอา ส่วนพี่ธัญญ่าเรียกที่รักค่ะ (ยิ้ม) ไม่อยากจะโชว์ แต่ชื่อนี้เราก็ใช้เกือบเดือนแล้วนะ มันคงช่วงจังหวะดวงแหละ”
เพื่อน ๆ ในกลุ่มว่ายังไงบ้างเรื่องชื่อใหม่?
“เพื่อนๆ รู้ค่ะ แต่ถ้าอย่างชีมะตูมรายนั้นเขาไม่รู้เรื่องหรอก วันๆ อยู่แต่เกาหลี ส่องแต่ผู้ชาย ไม่ค่อยส่องเรื่องผู้หญิงหรอก (หัวเราะ) ถ้าพูดตรงๆ”
แล้วพี่ธัญญ่าได้คุยไหม?
“ไม่ได้คุยค่ะ แต่พี่ญ่าเขาก็รู้ว่าหนิงไปดูดวงมาว่าอะไร แต่จะไปลงเป็นดีเทลหนิงก็ไลฟ์เล่นของหนิงไป ไม่ได้ซีเรียสว่าทุกคนต้องทำแบบนั้น พอเวลาเราไลฟ์เล่นกับมะตูม เราก็จะแซวกันไปมา”
ขอถามถึงสภาพจิตใจพี่ธัญญ่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ช่วงนี้เป็นอย่างไร?
“พี่ญ่าก็กลุ้มใจอยู่ทุกวันค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้พี่ญ่า แกก็ไม่ได้สบายใจเท่าไร ก็กลุ้มใจอยู่เหมือนกัน หนิงขออนุญาตแบบนี้ละกัน เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของพี่ญ่าเอง เดี๋ยวพี่ญ่าออกงานก็ให้พี่ญ่าตอบเนาะ เราในฐานะน้องคนสนิทและบ้านอยู่ติดกัน หนิงก็คอยเป็นกำลังใจให้ ส่งข้อความหา คอยเอนเตอร์เทนพี่เขา”
ในฐานะคนสนิท หนิงพอจะทราบเรื่องราวของเขาใช่ไหม?
“(หัวเราะ) ก็ทราบอยู่เรื่อยๆ โดยดีเทลทั้งหลายเดี๋ยวพี่ญ่าเองคงจะมีโอกาสมาเจอกับทุกคนแล้วมาตอบ หนิงขออนุญาตนิดนึง”
ฮีลใจพี่ญ่าอย่างไรให้ดีที่สุด?
“ชวนกันหาขนมทาน ก็โอเค แค่คุยกันก็โอเคแล้ว หยอดกันไปมาก็สนุกดีค่ะ แกโอเคขึ้น แกมีกลุ่มเพื่อนๆ อยู่ด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรค่ะ เดี๋ยวรอถามแกเองละกันว่าอย่างไร เรื่องของแก”
เรื่องน้ำท่วมบ้านชั้นใต้ดิน เกิดอะไรขึ้น?
“ยังหาสาเหตุไม่ได้ มันท่วมมาสองวันแล้วนะ หนิงถึงจะมาเห็นก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้ว แต่ว่ามันยังหาสาเหตุหลักๆ ว่าท่วมมันมาจากที่ไหน หนิงไปย้อนดูกล้องวงจรปิดดู มันไหลลงมาจากท่อแอร์ แต่หนิงก็งงว่าแอร์มันไม่ได้เปิดด้วย อยากให้คนที่มีบ้านดูเลยนะว่า ท่อแอร์ แอร์ไม่เปิด แต่ข้อต่อแอร์มันพัง น้ำมันก็ไหลลงมาตรงข้อต่อแอร์ ช่างแอร์พูดว่า แต่มันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดท่วมได้ เลยไล่เช็กท่อประปาส่วนอื่นๆ ว่ามีอะไรที่เชื่อมกันรึเปล่า แต่ถ้ามันเป็นท่อแอร์จริงๆ บ้านต้องคอยเช็กเพราะค่อนข้างหนักเหมือนกัน น้ำท่วมสูงถึงครึ่งตาตุ่ม ความเสียหายก็นั่นแหละค่ะ ทำงานต่อไป”
มีปัญหาเรื่องน้ำทั้งคู่เลยกับ “อั้ม พัชราภา” ?
“ใช่ค่ะ พี่อั้มน้ำไหลลงมา แต่ของหนิงเจอชั้นใต้ดิน โชคดีมากที่พี่อั้มมาหาที่บ้านวันนั้นพอดี ปกติถ้าพี่อั้มมา เราจะลงไปไลฟ์กันที่ชั้นใต้ดิน ถ้าวันนั้นพี่อั้มไม่มา หนิงก็คงไม่รู้เรื่องเลยว่าน้ำท่วม และยังโชคดีที่น้ำไม่ไปโดนเครื่องดนตรีของน้องณิริน ไม่งั้นเสียหายหนักกว่านี้ค่ะ”