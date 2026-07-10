ประจักษ์ชัย ลั่นแรง ถ้าจะเอาแต่แสงผมไม่ทำ หลังค่ายเพลงดัง เปิดตัวศิลปินใหม่ ‘ปุ้ย สาวคลิปที่นอนชมพู’
จากกรณีค่ายเพลง หมอมายด์ มายด์มิวสิคเรคคอร์ด โพสต์คลิป “ยินดีต้อนรับน้องปุ้ย คลิปที่นอนสีชมพูกับหมอนโดเรม่อน สู่ มายด์มิวสิคเรคคอร์ด มาเป็นหนึ่งในศิลปินในสังกัด” ลงบนTikTok สร้างความฮือหาในโซเชียลเป็นอย่างมาก
โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม ทั้งให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนและแย้งถามหาความถูกต้องและเหมาะสม อาทิ “ไม่ต้องด่าฉันนะ ถ้านางพูดทั้งหมดเป็นความจริง ก็น่าเห็นใจอยู่ เราไม่รู้ว่าเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องเป็นงัย ไม่ให้กำลังใจแต่ไม่ซ้ำเติมค่ะ” “ขอเป็นกำลังใจให้น้องปุ้ยค่ะ” “สู้ๆนะคะ ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด”
“ไม่มีคนดี ๆ ให้สนับสนุนแล้วหรอ งง” “งงทำไมมีแต่คนให้กำลังใจ” “เอาโอกาสไปให้เด็กกับที่เสียงดี ๆ ร้องเพลงเปิดหมวดตามตลาดนัด…เปิดหมวดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีกว่ามั้งคะ” เป็นต้น
ท่ามกลางกระแสสังคม หมอมายด์โพสต์ถามแฟนๆ อยากให้ซิงเกิลแรกของปุ้ย คลิปที่นอนชมพูชื่อว่าอะไร มีหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและร่วมตั้งชื่อ อาทิ “คาหนังคาเขา” “เขาหลอกหนูว่าไม่มีเมีย” “น้ำตาหล่นบนที่นอนสีชมพู”
ล่าสุดนายห้าง ประจักษ์ชัย เจ้าของค่ายเพลงไหทองคำ เรคคอร์ด ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “#ฟารีดา ผมโชคดีนิดหนึ่งที่เอาคนที่ออกโหนกระแสมาปั้นแล้วร้องเพลงได้มีความสามารถทางร้องอยู่บ้าง(ผมก็ดูทรง ดูความเป็นไปได้ ดูความเหมาะสม)ถ้าจะเอาแต่แสงเก็บตกจากโหน นักร้องไหคงเป็นร้อย…ไม่นะ…ไม่นะ ไม่ทำครับ”