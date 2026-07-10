‘พิ้งกี้’ เสียงสั่นเปิดใจเลิก ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’ เผยยังไม่ทราบสาเหตุ ตอนนี้มูฟออนได้แล้ว
ทำเอาช็อกทั้งวงสัมภาษณ์เลยทีเดียว เมื่อนักแสดงสาว พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช ได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่น หลังจากจบพิธีบวงสรวงและเปิดตัวภาพยนตร์ “LADY BEE” ที่บริเวณลานเทวาลัยพระพิฆเนศ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่าตอนนี้ตนเองมีสถานะโสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากที่เคยคบหาดูใจกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่ ตุ้ย ธีรภัทร์ มาพักใหญ่
ดูงานก็ดี ความรักก็ดี?
“รู้ได้ไงคะ! พี่ไม่รู้อะไรซะแล้ว โสดอยู่ค่ะ โสดแบบโหมดให้เวลาเลยล่ะ พึ่งโสดมาได้สักพักค่ะ (โสดมาหลักเดือน?) จำไม่ได้ค่ะ แต่ประกอบร่างได้มาซักระยะนึงแล้วค่ะ ตอนนี้ได้อยู่ค่ะ”
เหตุผลที่ไปต่อไม่ได้?
“ไม่ทราบเหตุผลค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เราต้องประกอบร่าง ต้องให้เวลาหัวใจและให้เพื่อนให้งานเป็นตัวซัพพอร์ตเราแทน ให้เรายิ้มได้ (เสียงสั่น) ตอนนี้ใจดีแล้วค่ะ ใจปกติ ตอนนี้ก็ร้องเพลงเป็นเพลงเศร้าแต่ก็ไม่ร้องแล้ว ขอบคุณงานที่เข้ามาทำให้สภาพจิตใจเราดี”
ก่อนหน้านี้ก็ใจพังมีร้องไห้?
“ทุกคนก็คงใจพังก็เป็นความรู้สึกเดียวกันค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา”
ความสัมพันธ์เราที่เห็นดูไปได้ดี?
“ใช่ค่ะ เราก็อยู่ไปเรื่อยๆ ของเราแบบนี้ ใช้ชีวิตของเราแบบเงียบๆ เราก็ไม่ต้องบอกใครให้มาก จริงๆ เราไม่อยากป่าวประกาศแหละ อยู่แบบนี้ได้แต่อย่างที่บอกความโสดมันก็ดีเหมือนกัน เราก็ต้องใช้ชีวิตคนเดียวต่อไป”
หลายคนมองว่าพิ้งกี้กับตุ้ยคบกันแบบผู้ใหญ่ ทุกคนก็เชียร์แต่วันนี้พอรู้ว่าโสดก็ช็อก?
“มันก็เป็นชีวิตค่ะ มีพบมีจากธรรมดาอยู่แล้ว มันก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็คงเคยผ่านแหละ มันก็ไม่มีอะไรถาวรก็ไม่เป็นไรค่ะ โอเค”
จบกันด้วยดีไหม?
“ดีค่ะทุกคนแฮปปี้ เราแฮปปี้”
ยังพูดคุยกันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
“ไม่ได้คุยค่ะ”
พร้อมเปิดให้คนอื่นเข้ามาเยียวยาหัวใจไหม?
“ไม่ค่ะเอาความรักให้ตัวเองก่อน”
ฟังเพลงเศร้ายังทำให้เรามีน้ำตาอยู่ไหม?
“ตอนนี้มูฟออนได้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถามว่าเสียดายเวลาไหมทุกอย่างมันถูกจัดสรรมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนเรา จริงนะอย่างหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าถูกจัดสรรในเวลาที่ใช่ มันเป็นเรื่องของการถูกกำหนดเราไม่สามารถคาดเดาได้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำวันนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุด“
ได้เรียนรู้อะไรจากความรักครั้งนี้บ้าง?
“ความสัมพันธ์ทุกอย่างในชีวิตคนเรา เราก็เลือกขึ้นมาเพียงหนึ่งว่าเราเลือกเพลงไหน เอ็มวีไหน ชีวิตของเรามันก็อาจจะต้องเป็นเพลงร็อก เพลงเศร้า เพลงความรัก เพลงสนุก ชีวิตมันขึ้นลง บางทีมันอาจจะดีก็ได้บางทีมันอาจจะได้พบกันในวันที่ไม่รู้ ไม่เป็นไรถ้าเกิดหนูโอเค พี่ก็คงโอเคแหละ“
“ความรักของเราเป็นยังไง เป็นแบบคุณวาด คุณวาดอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่คุณวาดก็ต้องมีความแข็งแกร่งและต้องเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ แต่ทุกอย่างก็รู้สึกทั้งหมดแต่ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพูด ตอนนี้หนูโอเคค่ะ”