ณวัฒน์ ตอบปมดราม่า หนิง ปัทมา เคลียร์จบแล้ว แต่ไม่คิดจะมีคนแทรกหน้าขึ้นมา  

ณวัฒน์ ตอบปมดราม่า ‘หนิง ปัทมา’ เคลียร์จบแล้ว ไม่คิดจะมีคนแทรกหน้าขึ้นมา ไม่ใช่คู่กรณี
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกรรมการบริหารในองค์การนางงามจักรวาล ที่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวง เปิดตัวภาพยนตร์ “LADY BEE” ณ บริเวณลานเทวาลัยพระพิฆเนศ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากนั้นเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องความไม่สบายใจฉากเลิฟซีนที่เกินพอดีของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของอิงฟ้า และปมดราม่าของธัญญ่า – หนิง ปัทมา – เป๊ก สัณณ์ชัย ที่ปัจจุบันยังคงคุกรุ่น เมื่อ หนิง ปัทมา ออกมาบอกว่า ธัญญ่า ส่งข้อความาขอโทษ ต่อมา ไมร่า น้อสาว ออกมาโพสต์ข้อความว่า หนิง เล่าความจริงไม่หมด พ
“ก็เรื่อง Lady Bee ฝากด้วยนะครับ เพราะศิลปินในสังกัดก็อยู่ในเรื่องนี้ทั้ง 3 คน อิงฟ้า วราหะ, แพท วิณณวิชญ์ แล้วก็น้องพลอย 3 คนนี้ก็จะเป็นนักแสดงหนักของเรื่องเลย ซึ่งฟอร์มงานกันมาเกือบปี ตั้งแต่เซ็นสัญญากับแพทกับพลอยมาก็ปีนึงจริงๆ ซึ่งworkshopนานมาก แล้วก็เขียนบทแล้วก็หาโลเกชั่นกันเหนื่อยมาก แล้วก็ฝากนาตาลี เกลโบว่าด้วย เห็นน้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วผมก็เป็นคนติดต่อน้องมา เป็นบทที่ต้องเป็นชาวต่างชาติจริงๆ ที่อยู่แถวมาเลเซีย จนไปดึงนาตาลีมาได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติแล้วกัน ก็อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนด้วยครับ”
มีเป้าหมายกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง?
“เอาจริงๆ นะครับต้องขอเรฟเฟอร์เรนซ์นิดนึง เพราะของอิงฟ้าเนี่ย เน้นวิมานหนามไว้ตลอด เพราะวิมานหนามนี่คือภาพยนตร์ที่เรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในหลายๆ จุด แล้วเราก็พึ่งพอใจ เราอยากได้ประมาณวิมานหนาม แบบว่าเรื่องมันจะซีเรียสประมาณวิมานหนามแหละ แต่ว่ามันซีเรียสมากกว่านั้นอีก โดยเฉพาะเรื่องของเลิฟซีนมันเยอะมาก แล้วเราก็คอยดูว่าจะถูน้ำแข็งกันท่าไหน แล้วมันมีความซับซ้อนเรื่องเพราะเราดึงเอาปฐมบทมาดามบุญเลื้องออกมาคนเดียวเพื่อออกมาขยายความ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์นึงของตัวละครนี้ ซึ่งอิงฟ้าน่าจะเล่นได้เหมาะสม พูดง่ายๆ อิงฟ้าก็จะเข้มข้นมากโดยเฉพาะเรื่องของบนเตียง ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง อะไรใดๆ เยอะไปหมด เป็นบทที่เล่นตั้งแต่อายุสาวจนถึงวัยกลางคน”
แล้วเรทในเรื่องระดับไหน?
“เผอิญว่าพระเอกก็เป็นพระเอกของเรานะฮะ ก็คุยกันได้อยู่แล้ว ก็คือจริงจังมากๆ ขนาดทะลุทะลวงไหนก็คงไม่ คงไม่ทำแบบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดแล้วแน่ๆ แต่ให้มีสแตนด์อินเราก็ไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นออกมา อันนั้นก็ต้องกล่าวไปตรงๆ นะฮะ อย่างเรื่องที่ผ่านมาล่าสุด มันค่อนข้างที่จะหวือหวาไปนิดนึงนะครับ กับทางเรื่องของอาโปถึงแม้จะใช้สแตนด์อินแต่ภาพที่สื่อออกมาทุกคนก็ยังคิดว่าเป็นอิงฟ้า มันก็รุนแรงเกินไปสำหรับท่าทางที่มันไม่เหมาะสม แล้วเดี๋ยวจะพาไปเรท 18+ เกินไป”
แสดงว่าเรื่องนั้นทำให้ไม่สบายใจพอสมควร?
“เราก็ต้องพูดตรงๆ นะครับว่าเรารู้สึกอย่างไร ผมเป็นคนไม่แอ๊บ ผมรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ไปนิดนึง แล้วก็ด้วยการเล่าเรื่องและความสำเร็จของตัวเงิน ทุกอย่างผมก็เป็นห่วงทางทีม เพราะทีมเราก็พอรู้จักนะครับ ก็ถือว่าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตอนแรก เพราะเราก็ลงทุน ลงแรงกันหนัก แล้วเปลืองตัวก็เยอะครับ”
หวือหวานี่สำหรับพี่ณวัฒน์มีขอบเขตแค่ไหน?
“คำว่าหวือหวานี่ มันไม่ได้หวือหวาแบบสื่อสารไปทางเซ็กส์ 100 เปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่เรื่องที่ผ่านมามันสื่อสารแบบนั้น ลีลาท่างทาง อารมณ์ วิธีการ การจิก การยก ทำทุกอย่าง แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกับ…ถ้าทุกคนย้อนกลับไปถ้าแรงน่าจะเป็นแบบตั๊ก บงกช คือภาพอีโรติกนิดๆ แต่ไม่มีกระแทกกระทั้นหรือจูบชนิดที่ว่า close up ปากไปชนปาก แล้วก็ไม่ไปทำอย่างอื่นบนร่างกายที่ดูหื่นจนเกินไปแบบนั้นก็ไม่เหมาะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะ”
จะได้ดูเมื่อไหร่คะเรื่องนี้?
“ถ้าตามเป้าหมายก็ภายในสิ้นปีนี้ฮะ”
ถามเรื่องดราม่า หนิง ปัทมา ยังมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ายังเคลียร์ไม่ได้?
“ก็จริงๆ แล้วผมว่ามันก็คงจบแหละ แต่มันก็มีการแตกสานซ่านเซ็น เพราะหนิงเขาก็บอกแล้วว่าไม่รับทุกอย่างจากพี่เป๊กแล้ว งานการก็ไม่รับแล้วนะคร้บ แล้วก็ทางธัญญ่าเขาส่งข้อความมาขอโทษ ผมก็เห็น ข้อความก็มีอยู่ เดี๋ยวให้ดูคนเดียวก็ได้ (หัวเราะ)”
“แต่ทีนี้ก็น่าจะจบไปแล้วนะฮะ ทีนี้ไอ้เรื่องที่เราเฮฮาปาร์ตี้กันน่ะ มันก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะฮะ เราก็ไม่คิดว่าบางคนก็แทรกหน้าขึ้นมา ที่ไม่ใช่คู่กรณี ไม่ใช่ผัวเมีย ไม่ใช่บุคคลที่สามที่ถูกกล่าวถึงนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับก็ผ่านไปได้ ผมไม่อยากสนใจมาก ผมไม่ค่อยได้อ่านด้วยซ้ำ เพราะว่ากลัวอ่านแล้วขึ้น เดี๋ยวสตอรี่ส้มมันพุ่งพล่าน ก็ไม่อยากให้เสียงในหัวมันรุนแรงนัก เอาจริงๆ นะครับ มีคนส่งมาให้ผมก็ไม่ได้อ่าน แต่ผมเพิ่งมาอ่านเมื่อวานนี้เอง ค่อยๆ อ่านนะฮะ”
ตอนนี้หนิงยังเครียดอยู่ไหม?
“เขาก็เครียดตามประสาของเขาอยู่แล้ว อยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่เมื่อวานซืนนี้จนถึงวันนี้ก็ ก็ดีขึ้นเป็นลำดับ ก็บอกแล้วไม่ต้องตอบโต้ ก็ขอให้ยุติอย่างที่พี่เป๊กเขียนละกันนะ ต่างคนต่างทำมาหากิน แล้วก็มี ค.ควาย (หัวเราะ) ตัว X นะฮะ ก็นั่นแหละฮะ ไม่รู้แจกใครบ้าง ก็รับกันไปทุกคนละกันนะฮะ”
“ก็จริงๆ แล้ว เรื่องนี้มันไม่เกิดถ้ามันไม่เริ่ม แต่ว่าเมื่อเริ่มแล้ว มันจะหนวกหูหน่อย มันต้องอดทน เพราะว่า เอ่อ มันจำเป็นที่จะต้องมีฟีดแบ็ก เพราะเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่สังคมชอบ แล้วก็สังคมแบบรับรู้ แล้วก็สังคมต้องการขยี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอะไรที่เริ่มมาแล้วเนี่ย ก็จงทำใจยอมรับมัน แล้วก็เสียงนกเสียงกา ถ้าคุณต้องทนต่อไป สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ทำ”
กลัวข่าวนี้จะเป็นภาพลักษณ์ติดตัวน้องไปไหม?
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ติดก็ได้ไม่ใช่ปัญหา ติดก็ได้ไม่มีปัญหาครับ ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ”