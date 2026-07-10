ก็อต อิทธิพัทธ์ ประกาศถอนตัวจากซีรีส์วาย หลังโดนดราม่า กลืนน้ำลายตัวเอง รับกลัวกระทบผู้จัด-งานอนาคต-นักแสดงร่วม
กลายเป็นดราม่าเมื่อนักแสดงหนุ่ม ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ ที่ล่าสุดกลับมารับงานและกำลังจะมีผลงานให้แฟนๆ ได้ชมกันในเร็วๆ นี้ กับ “ซีรีส์ผู้โดยสารถ่านไฟเก่า” แต่เมื่อตัวอย่างปล่อยออกมาก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงว่า “เล่นวายแต่อายที่จะบอกคนอื่น”, “พูดว่าจะไม่เล่นซีรีส์วายอีก” จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ล่าสุด ก็อต อิทธิพัทธ์ มาร่วมงานปาร์ตี้ “Chuchai Influ Diamond Night” ณ โรงแรม มิวส์ Hotel Muse เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องดราม่าที่เกิดชึ้น
ถามเรื่องราวดราม่าซีรีส์วายล่าสุด?
“คือจริงๆ ต้องเล่าอย่างนี้ครับ จุดเริ่มต้นนี่คือทางค่ายเขาติดต่อมา แล้วเราก็มองว่ามันเป็นงาน ก็เลยแบบตอบรับไป เพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เราไปไลฟ์ TikTok เนี่ย บางทีแฟนๆ ก็แบบ ‘อยากเห็น เมื่อไหร่จะกลับมา?’ อะไรอย่างนั้น เราก็ ‘เออ โอเค’ ในระหว่างนั้นเราก็มีถ่ายละครอยู่ครับ
โอเคเขาก็ติดต่อมา เราก็เออลองดู มันก็ไม่ได้หมายถึงว่า ตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ ในบทของเรามันไม่ได้ยาวมากครับ ผมก็คิดว่าชิลชิล เป็นงานอะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยรับไป ก็คิดว่าแฟนๆ คงได้อยากเห็นกันครับ
เสร็จพอเหมือนเปิดตัวไพล็อตออก ตอนแรกจริงๆ ตัวผมเองก็ไม่ได้เห็นดีเทลทั้งหมดนะ ก็คือเห็นผ่านๆ ละกัน ไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะอะไรอย่างนี้ แต่ก็งง แล้วก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมมันถึงดราม่ากัน ก็ช็อกอยู่ แต่ว่าสุดท้ายครับ สุดท้ายพอกระแสมันก็แรงๆๆ ขึ้นเนาะ ตัวดีเทลเราไม่ได้ไปนั่งดูนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่รู้แค่ว่ามันค่อนข้างแรงครับ
แล้วตัวเพื่อนๆ พี่ๆ ก็ทักมากันเยอะเหมือนกัน มาคุยเรื่องประเด็นนี้ สุดท้ายผมก็มานั่งคิดว่า จะทำยังไงดีกับสิ่งนี้ เพราะตอนนี้ อย่างในตัวผมเองเราก็ถ่ายละครอยู่ 1 เรื่องกำลังจะใกล้จะจบ เตรียมออนแอร์ครับ
ส่วนโปรเจ็กต์นี้มันเป็นโปรเจ็กต์ในอนาคต เราก็รู้สึกว่า เหมือนเราก็ไม่สบายใจนะ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่า เพราะเราก็ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อน หรือว่าผิดหวังนะครับ ก็เลยคุยกับทางค่ายเขา ตัวผมเองก็เลยถอนตัวออกมาจากตัวโปรเจ็กต์นั้นแล้วครับ”
อันนี้คือถอนตัว ถอนเลย?
“ใช่ครับ (เพราะว่าจากดราม่านี้?) ใช่ครับ เพราะว่าผมเองก็ไม่อะไรครับ อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้น มันก็เป็นงานหนึ่ง เรารับเพราะมันเป็นงาน เราคิดแค่นี้เลย แต่ตอนนี้พอเหมือนกระแสมันค่อนข้างแรง เราก็รู้สึกไม่สบายใจ”
เพราะกลัวว่ามันจะกระทบกับงานที่รับอยู่ใช่ไหม?
“ก็ด้วยครับ ด้วยแง่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ด้วยครับ ไม่ว่าจะโปรเจ็กต์อะไรก็แล้วแต่” (ประเมินแล้วว่าถ้าไปต่อมีปัญหาแน่?) ใช่ เพราะว่าคือมันระยะยาว แล้วเราก็รู้สึกว่า เราฝืนไปมันน่าจะไม่เป็นผลดี แล้วเราก็เกรงใจกอง ผู้จัดด้วยครับ หรือว่างานที่เรากำลังทำอยู่ครับ”
ในเรื่องเรามารับบทเป็นอะไร?
“คือผมอ่านเรื่องย่อทั้งหมดนะ อ่านเรื่องราวทั้งหมด ในเรื่องถ้าอ่านนิยาย ผมก็ถามเขาว่าน้ำหนักหรือว่าเนื้อหามันประมาณไหน เขาก็บอกว่าฟีลเหมือนเป็นสีสันของเรื่องเฉยๆ เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ ตัวละครนี้มันจะมาทำอะไร แล้วตัวเอกของเขาเนี่ยจะเดินทางไปทางไหน มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องยังไง คือแค่นั้นเลย”
แสดงว่าเราเล่นแค่ซีรีส์วาย แต่เราไม่ได้เล่นเป็นคู่วาย?
“ใช่ มันไม่ได้มีคู่ครับ (เหมือนเล่นซีรีส์ปกติ ละครปกติ?) มันคือซีรีส์ปกติครับ เราแค่มาเป็นหนึ่งตัวละครละกัน ก็เลยรับไป”
เจ็บไหม เขาไปขุดคลิปมาว่าก็อตจะไม่เล่นซีรีส์วาย?
“เอาทีละประเด็นนะ อย่างเรื่องไอ้แผลเก่าๆ เอาจริงๆ อย่างที่บอกไม่ได้ไปอ่านดีเทลเยอะขนาดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรื่องนั้นเราก็ไม่ทราบจริงๆ ส่วนที่เคยพูดไปอะครับ คือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวผมเอง ค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความเบิร์นเอาต์ในงานละกัน ใช้คำนี้ดีกว่า ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรจริงๆ
อย่างที่ทุกคนทราบผมเองก็หยุดงานในวงการไปน่าจะ 2-3 ปี ประมาณ 3 ปีได้นะครับ นี่เพิ่งกลับมาปีนี้ปีแรก เพิ่งกลับมารับละคร และเล่นไปแล้ว 1 เรื่อง แล้วอีกเรื่องหนึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ครับ แต่ไทม์มิ่งตอนนั้นที่เราตอบไปแบบนั้นเพราะว่าเราเบิร์นเอาท์กับงาน แค่นั้นเอง เหตุผลคือแค่นั้นเลย มันก็เป็นช่วง เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเองละกันครับ”
กับคอมเมนต์ต่างๆ?
“คือผมตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมา เรื่องของคอมเมนต์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นของคู่กันกับอาชีพ เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันเยอะละกันใช้คำนี้ดีกว่า เพราะว่าบางเรื่องมันก็ดูเหมือน ถ้าอ่านเยอะมันก็จิตตกนะครับ แล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราก็คนทำงานละกัน เป็นคนทำงานคนหนึ่ง ทุกอย่างมันก็คืองานทั้งหมด เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ แต่ก็เข้าใจได้ เอาเป็นว่าไม่ได้เข้าใจทั้งหมด แต่เข้าใจในสิ่งที่คนมองหรือว่าคิดหรือว่าพูดขึ้นมาครับ”
ตอนที่เราจะเดินเข้าไปบอกว่าเราขอถอนตัว มีการพูดคุยกันก่อนไหม?
“คืออย่างนี้ครับ เรารู้ความคิดด้วยตัวเองก่อน เราก็คิดแล้วเราก็เห็น บางทีนั่งไถโซเชียล คือเราโอเคอย่างที่บอกไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะ แต่ฟีดมันจะขึ้น พอเห็นเฮ้ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลย กับการแค่เราไปรับงานตรงนี้ ก็กลัวไปกระทบกับผู้จัด ไม่ว่าจะงานที่เราทำอยู่หรืองานในอนาคต หรือนักแสดงร่วม หรืออะไรก็แล้วแต่ เรารู้สึกว่า มันดูเป็นเรื่องใหญ่นะ เออเรื่องใหญ่มากเลยครับ”
เฉพาะเรื่องที่เป็นซีรีส์วาย?
“ตอบไม่ได้เหมือนกันครับ มันเป็นเรื่องของงาน ก็เป็นอาชีพหนึ่งละกัน ผมใช้คำนี้ เป็นนักแสดงตัวเล็กๆ คนหนึ่งละกันนะครับ ทุกอย่างงานมันก็ติดต่อมาผ่านช่วงเวลา ผ่านโอกาส บางทีผู้ใหญ่เห็นเรา เขาก็อยากให้โอกาสเรา ชวนเราไปทำงาน ผมก็คิดแค่นั้น”
การที่เราถอนตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้ว คิดว่าเค้าจะเข้าใจในสิ่งที่เราทำไหม?
“อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ เอาเป็นว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่ง ยังไงถ้าผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรติดต่อมาก็ ถ้าคิวยังได้อยู่สายตรงมาเลยละกันครับ ผมคิดว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นดราม่าเราเข้าใจได้ ผมก็คิดว่าเราก็ไม่อยากให้มันลาม บานปลาย ใช้คำว่าบานปลายไปมากกว่านี้ เราก็เลยจบประเด็นนี้ไปครับ”