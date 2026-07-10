ปิดฉากรัก 4 ปี ต้นสังกัดยืนยัน ไอยู-อีจงซอก เลิกรากันแล้ว
ทำเอาแฟนๆ ใจหาย เมื่อ EDAM Entertainment ต้นสังกัดไอยู และ ACE FACTORY ต้นสังกัดของ อีจงซอก ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันตรงกันว่า คู่รักซุป’ตาร์เกาหลี ไอยู และอีจงซอก ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักแล้ว หลังจากเปิดตัวคบหากันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี
โดยทาง ACE FACTORY ต้นสังกัดของอีจงซอก ได้ยืนยันข่าวลือเรื่องการเลิกราของทั้งคู่ โดยระบุว่า “เป็นเรื่องจริง” พร้อมเผยว่า พวกเขาตัดสินใจที่จะยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน”
ขณะที่ EDAM Entertainment ต้นสังกัดของไอยู ออกมายืนยันข่าวดังกล่าว พร้อมระบุว่า เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปิน พวกเราจึงไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกราได้
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าช่วงหลังมานี้ว่าตารางงานของทั้งสองยุ่งมากจนทำให้พวกเขามีเวลาเจอกันน้อยลง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มห่างเหินกันไปโดยปริยาย
ขอบคุณที่มา: hankyung.com