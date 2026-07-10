ฟรีน สโรชา เข้าไกล่เกลี่ยคดีความกับอดีตต้นสังกัด ปมค้างเงินค่าจ้าง หวังจบลงด้วยดี
จากกรณี บริษัท โซเลน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ต้นสังกัดและบริษัทของ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ ศิลปินนักแสดงชื่อดัง ออกแถลงการณ์ว่า บริษัท ไอดอล แฟคทอรี่ จำกัด อดีตต้นสังกัดเก่าของ ฟรีน สโรชา ค้างเงินค่าจ้าง มูลค่าที่ยังค้างจ่ายคงเหลือประมาณ 8 ล้านบาท โดยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างจากอดีตต้นสังกัดเก่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้ว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ฟรีน สโรชา ได้เดินทางไปที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ตามที่ศาลนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท ไอดอล แฟคทอรี่ จำกัด เป็นจำเลย เรื่องสัญญาค่าจ้าง เรียกร้องค่าจ้างและส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา ที่ยังไม่ได้รับตามข้อตกลง รวม 8 ล้านบาทเศษ
สำหรับนัดไกล่เกลี่ยวันนี้ ฝ่ายโจทก์และจำเลยได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยตามนัด โดย ฟรีน สโรชา เดินทางมาพร้อมกับ นายไพศิษฐ์ มุนิสชานนท์ (ทนายเจนไพศิษฐ์) ทนายความส่วนตัว เข้าเจรจา ยื่นข้อเสนอ เพื่อหาแนวทางยุติข้อพิพาทร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ โดยทั้งฝ่าย ฟรีน สโรชา ขอนำข้อเสนอจากฝ่ายอดีตต้นสังกัดไปพิจารณาอีกครั้ง
ภายหลัง ฟรีน สโรชา เปิดเผยว่า ยังคงหวังว่าข้อพิพาทครั้งนี้จะสามารถหาข้อยุติได้ด้วยดี หากสามารถตกลงกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเคารพสิทธิของทุกฝ่าย ก็ถือเป็นผลดี แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็พร้อมให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป