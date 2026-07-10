ตี๋ตี๋-ป๋อ ร่วมเนรมิตเมืองผิวใส “CLEAR NOSE TOWN”ตอกย้ำสกินแคร์อันดับ 1 ของวัยรุ่นไทย
ตอกย้ำความเป็นผู้นำกลุ่มสกินแคร์วัยรุ่นของประเทศไทย สำหรับ CLEAR NOSE (เคลียร์โนส) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำของเอเชีย ที่โดดเด่นด้านการดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย โดยล่าสุดได้จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “CLEAR NOSE TOWN” เพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนๆ และชาวด้อม “วาวา” มาใช้กันแดดเคลียร์โนสแบบ ตี๋ตี๋ป๋อ ตี๋ตี๋ – วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ป๋อ – ศุภการ จิรโชติกุล ผ่านกิจกรรม CLEAR NOSE TEETEEPOR ที่จะพาทุกคนร่วมเก็บทุกโมเมนต์แห่งความประทับใจ ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภายในงาน แฟนๆ จะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษจาก CLEAR NOSE ก่อนจะเข้าสู่ไฮไลต์ของอีเวนต์ CLEAR NOSE TEETEEPOR ที่ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างอบอุ่น พร้อมมอบบทเพลงพิเศษ จากนั้นทั้ง ตี๋ตี๋ และ ป๋อ จะร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ กันแดดเคลียร์โนส CLEAR NOSE UV SUN SERUM โดย ตี๋ตี๋ ชอบใช้กันแดดเคลียร์โนส เพราะป้องกันแสงแดดและยูวีได้ดี ใช้แล้วไม่เป็นสิว ขณะที่ ป๋อ ชอบที่ใช้แล้วหน้าใส และเนื้อสัมผัสกันแดดที่บางเบา สบายผิว เหมาะกับใช้ทุกวัน ถัดมากับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสร้างโมเมนต์แบบจัดเต็ม พร้อมปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพเก็บความทรงจำร่วมกับแฟนๆ เคลียร์โนสอย่างใกล้ชิด