สไปร์ท-บูม เสิร์ฟเคมีใหม่ ประเดิมซีรีส์ยูริแนวตั้งครั้งแรก ‘ปริศนาใต้เงาจันทร์’
เรียกได้ว่าเป็นเคมีที่ลงตัวจริงๆ สำหรับคู่จิ้นยูริคู่ใหม่ระหว่าง สไปรท์ อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล และ บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา ที่ทั้งคู่ร่วมเล่นซีรีส์แนวตั้งด้วยกันครั้งแรกใน “ปริศนาใต้เงาจันทร์” และได้พระเอกหน้ามน โหน-ธนากร ศรีบรรจง นั่งแท่นกำกับการแสดง โดยซีรีส์มีความยาว 55 EP
ทั้งนี้ทั้งสองคนได้ให้สัมภาษณ์กับ มติชน ถึงความท้าทายและการได้มาร่วมงานกันในซีรีส์ยูริแนวตั้งครั้งแรกว่า
พูดถึงซีรีส์เราหน่อย ปริศนาใต้เงาจันทร์?
บูม: “ก็ดีค่ะที่ได้เล่นเรื่องนี้ เพราะว่าพอได้รู้ว่าได้เล่นกับพี่สไปร์ทก็คือรับเล่นค่ะ“
ร่วมงานกันครั้งแรกใช่ไหม?
สไปร์ท : ”ใช่ค่ะร่วมงานกันครั้งแรก เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะ ฆาตกรต่อเนื่อง แล้วนี่รับบทเป็นทนาย (ชี้ทางบูม) แล้วไปร์ทรับบทเป็นตำรวจ แต่ว่าในเรื่องเนี่ยไม่ชอบกันค่ะ แต่มันก็จะมีจุดหักเหหรือว่าจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสองคนมาชอบกันได้ยังไง“
แล้วเป็นยังไงบ้างโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรก?
สไปร์ท : ”จริงๆ เราสองคนรู้จักกันมาก่อนด้วยค่ะ แล้วก็บังเอิญได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกัน รู้สึกโอเค เพราะว่าด้วยความที่เรารู้จักกันก็มีความไหลลื่น ไม่เกร็ง“
เคมีอะไรอย่างงี้เลยเล่นกันได้แบบฟินๆ?
สไปร์ท : ”ฟินๆ ค่ะ ชิลมาก“
เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้าง?
สไปร์ท: “เป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องค่ะ ที่เขาจะมาฆ่าทนายสาว ทนายสาวโดนตามล่า แล้วด้วยความที่เราเป็นตำรวจเราก็ต้องปกป้องเขา ช่วยกันสืบคดีว่าใครเป็นฆาตกรตัวจริง“
บทของเรามีความยากง่ายยังไง ต้องจับปืน บู๊อะไรอย่างงี้ ต้องฝึกอะไรบ้าง?
สไปร์ท : ”ก็เป็นอะไรใหม่ๆ ที่ไกลตัว เพราะว่าไม่เคยต่อยตีหรือว่าบู๊มาก่อนเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องแรก ก็มีความยากพอสมควรค่ะ“
อย่างเราต้องสวมบทเป็นทนาย?
บูม : ”ใช่ค่ะ ก็ต้องไปดูในเรื่องของคาแรกเตอร์ว่าการเป็นทนายมีคาแรกเตอร์ยังไง ต้องวางตัวยังไง มีบุคลิกภาพยังไง ประมาณนี้ค่ะ“
แล้วมันยากง่ายยังไง เพราะบทของเรามันต้องไปฟาดฟันกันในศาล?
บูม : ”ซีรีส์เรายังไม่ถึงขึ้นนั้นค่ะ แต่ว่าจะให้คาแรกเตอร์รู้ว่าเราเป็นทนาย“
แต่ว่าก็จะมีสูญเสียความทรงจำอะไรอย่างงี้ด้วย แล้วเราต้องเล่นยังไงให้มันเข้าถึงบทบาท?
บูม : “เราก็ต้องเล่นให้คนดูรู้ว่าเราจำไม่ได้จริงๆ มันก็ต้องเล่นให้ชัด”
สไปร์ท : “ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แนวตั้ง อีพีนึงไม่ถึง 3 นาที อะไรก็ต้องเล่นให้ชัดแล้วก็กระชับที่สุด”
ด้วยความที่เป็นซีรีส์แนวตั้ง การถ่ายทำหรือมุมกล้องมีความยากง่ายกว่าซีรีส์ปกติยังไงบ้าง?
สไปร์ท : “คิดว่าต่างกันพอสมควรเพราะด้วยมุมกล้องและมุมภาพที่ต่างกันแล้วก็การแสดงก็ต้องเล่นให้ชัด เล่นให้ใหญ่กว่าซีรีส์แนวนอนปกติ ด้วยความที่มันสั้น อย่างตอนซีนร้องไห้ก็ต้องรีบร้องไห้เลย แต่ว่าก็ดีที่ได้พี่ โหน ธนากร เป็นผู้กำกับ ก็ได้มีการ workshop กันมาก่อนที่จะมีการถ่ายจริง ภาพทุกอย่างก็เลยออกมาลงตัว”
แล้วเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับพี่โหน?
บูม : “น่ารัก”
สไปร์ท : “พี่โหนเป็นคนน่ารักค่ะ ไม่ดุ ตลกเลย”
พอมันเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนแบบนี้มันจะมีซีนโรแมนติกมาเสิร์ฟไหม?
บูม : “ฉ่ำเลยค่ะ ฟินๆ กันไปเลย” (หัวเราะ)
เราแสดงด้วยกันครั้งแรก เวลาเข้าฉากเลิฟซีนแล้วมีเขิน มีเกร็งกันบ้างไหม?
สไปร์ท : “ไม่เลยค่ะ เรารู้จักกันมาก่อน ก็เลยเล่นได้ไหลลื่นเลย”
บูม : “แฮปปี้ค่ะ”
แล้วพอมันมีฉากเลิฟซีน แล้วมันมีการเซฟกันยังไงบ้าง?
บูม : “ก็ถ้ามันมีฉากประมาณนั้นก็อาจจะเหลือแต่ผู้กำกับ หรือว่าผู้ที่ดูแค่ฉากนั้นได้ คนที่เป็นทีมงานคนอื่น ๆ เขาก็จะเซฟให้ออกไปข้างนอก ก็เซฟค่อนข้างดีเลยค่ะ”
อย่างพี่โหนเขามีมาบิ้วต์อะไรไหม?
สไปร์ท : “จริงๆ เขาบอกให้เล่นตามความรู้สึกเลยค่ะ”
บูม : “เขาให้เป็นลองเทคเลยค่ะ“
ทำไมผู้ชมต้องดูเรื่องนี้?
บูม : ”เพราะด้วยความที่เป็นซีรีส์แนวตั้งยูริ สืบสวนสอบสวนด้วย เป็นอะไรใหม่ๆ มีความครบรสเลย ทั้งฆาตกรรม ตลก โรแมนติก ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลย“
ฝากซีรีส์ปริศนาใต้เงาจันทร์หน่อย
บูม : “เป็นผลงานซีรีส์ยูริเรื่องแรกของบูมค่ะ อยากให้ทุกคนมาลองติดตามนะคะ เพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่สไปร์ท พี่สไปร์ทเคยเล่นซีรีส์มาแล้วก็ลองมาติดตามเรื่องนี้ซักหน่อย เคมีใหม่ๆ ซีรีส์ค่อนข้างจะสนุกเลยล่ะ”
สไปร์ท : “นี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของไปร์ทเหมือนกันแล้วก็เป็นการกำกับของพี่โหนเรื่องแรกเช่นเดียวกัน เราก็ทำการบ้านกับมาอย่างหนัก ก็อยากจะฝากติดตาม”
เรื่องนี้จะพีคแค่ไหน ผู้ชมจะต้องเตรียมตัวยังไง?
สไปร์ท : “จริง ๆ พีคทุกตอนค่ะ ด้วยความที่เป็นแนวตั้ง เราก็ต้องเอาคนดูให้อยู่ แล้วทุกตอนก็จะมีจุดพีคที่ทำให้คนดูอยากดูตอนต่อไปเหมือนซีรีส์จีนเลยค่ะ มีความเข้มข้นแน่นอน มีเลิฟซีนที่เสิร์ฟฉ่ำๆ ครบค่ะ ฉายทาง Original Version TikTok และ Youtube : ESC PLAY และเวอร์ชั่น Uncut ที่ Viu“