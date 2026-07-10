ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ แต่คือความมั่นใจ เคล็ดลับความดูดี แบบ เอส – ศุภ พรีเซนเตอร์ Kalm Clinic
ฮือฮาในวงการความงาม เมื่อ Kalm Clinic (คาล์มคลินิกเวชกรรม) นำโดย “คุณหมอเคน” นายแพทย์ทรงพล พิจารณ์วณิช เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างยิ่งใหญ่ คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เอส – ศุภ สง่าวรวงศ์” ดีกรีอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย มาร่วมเป็นตัวแทนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ตามคอนเซปต์ So Proud of You
โดยจัดงานแถลงข่าว ณ Kalm Clinic สาขาอาคาร United Center สีลม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก โดยเปิดพื้นที่ให้แฟนคลับ และแขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสประสบการณ์ความงามแบบใกล้ชิด
พร้อมจัดกิจกรรมไฮไลต์สุดพิเศษ อาทิ บูธทดลอง และปรึกษาปัญหาผิวพรรณกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์จากหนุ่มๆ วง ATLAS ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์แบบจัดเต็ม สร้างความประทับใจ และความสนุกสนานให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มตลอดงาน
เอส – ศุภ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Kalm Clinic สำหรับผม ความสวยงามไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือความมั่นใจที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี และความสบายใจ ตารางงานที่อัดแน่นทั้งกิจกรรม และงานแสดง ความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่แค่เรื่องความหล่อ แต่คือการ ‘รีชาร์จ’ พลังงานให้ร่างกายพร้อมลุยทุกบทบาท เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้แฟนๆ และรักษาความเป๊ะให้ดูดีที่สุดในทุกช่วงเวลา
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงาม และการดูแลตัวเองในบรรยากาศแสนสบายใจ ได้ที่ Kalm Clinic Flagship Store ชั้น 2 อาคาร United Center สีลม หรืออีก 3 สาขาใจกลางเมือง ทั้ง สะพานควาย พระราม 9 และทองหล่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @kalmclinic, Facebook: Kalm Clinic เพจหลัก, Instagram: kalmclinic และ X: @kalm_clinic