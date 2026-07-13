จากใจคนดนตรี กิต Three Man Down วอนผู้จัดเปิดใจฟัง สถานบันเทิง-เฟสติวัล อันตรายกว่าที่คิด
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ศิลปินชื่อดัง กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ นักร้องนำวง Three Man Down ได้เป็นอีกหนึ่งเสียงในฐานะนักดนตรีที่ทำงานตามสถานบันเทิง ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานที่ดังกล่าวว่า
“อยากขอเป็น 1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่แบบนี้ครับ
ทุกวันนี้สถานบันเทิง หรือ เฟสติวัล มันอันตรายครับ เป็นสิ่งที่นักดนตรี หรือ คนทำงานในนั้น พยายามสื่อสารมาตลอด แต่มันไม่เป็นผลครับ พูดไปก็โดนดราม่า ทัวร์ลง หาว่าเรื่องมากบ้าง ไม่มีสปิริต บ้าง
จริงๆมีอีกเยอะเลยครับ
– ทางหนีไฟไม่มี
– ไฟรั่วบนเวที
– เรื่องอากาศถ่ายเท ไม่สะดวก
– โครงสร้างเวที ที่ไม่ปลอดภัย (พี่เจ๋งโดนมาแล้ว)
– อาวุธ และ ความปลอดภัย( พี่เอ๊ะ จิรากร ก็โดนมาแล้ว)
– ความปลอดภัยของ Effect (พลุ,ควัน,ใดๆ) (ผมโดนจนชินแล้ว )
– ไหนจะตำแหน่งของครัว และระบายอากาศของครัวอีก
– ตอนฝนตก/งานสงกรานต์ บอกไม่ฉีดๆ ขึ้นมา ก็ฉีด หยุดโชว์ก็โดนว่า โดนดุ พยายามสื่อสารมาตลอดครับ
ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงครับ และหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับ
ขอร้องเถอะครับ จากใจจริงๆ ใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับ ทั้งเจ้าของ ทั้งผู้จัด หากมีข้อติเตียน หรือสิ่งใด เปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับ”
พร้อมยังเขียนข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่า