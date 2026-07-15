เบนซ์ พริกไทย เน้นย้ำจุดยืนด้านความปลอดภัย ลั่นไม่ได้เรื่องมาก ชี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แฟนเพลง
หลังจากเหตุการณ์เพลิงใหม่ที่ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นักร้องสาว เบนซ์-ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์ หรือ เบนซ์ พริกไทย ได้ออกแถลงการณ์และแจ้งเงื่อนไขสำหรับร้านหรือสถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานแสดง โดยขอให้แจ้งมาตรการความปลอดภัยและแผนการอพยพเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของศิลปิน ทีมงาน และผู้ชมทุกคน
ล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับ ‘มติชนออนไลน์’ หลังมาโปรโมทเพลงซิงเกิ้ลใหม่ ‘HABIBI’ Benze Prikthai x Younggu ถึงการออกมาตรการความปลอดภัยในครั้งนี้ พร้อมเผยว่ามันคือมาตรฐานที่ทุกร้านต้องมีอยู่แล้ว แค่ทำให้มันชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชมมากขึ้น
“มันคือสิ่งที่ควรจะเป็นมาตรฐานและมีอยู่แล้วอย่าง เช่น ในร้านอาหาร ที่เที่ยว โรงอาหาร หรือว่าในที่ทำงาน มันก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าการที่เบนซ์ออกมาพูดอย่างงี้เพื่อให้ความมั่นใจกับแฟน ๆ ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ต เพื่อให้ความมั่นใจกับทีมงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกชีวิตมีความหมาย สมมุติตัวเบนซ์เอง ทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเบนซ์ เขามีคุณค่าในตัวของเขาเอง เพราะฉนั้นเบนซ์คงไม่สบายใจกับการที่มาดูคอนเสิร์ตเบนซ์แล้วอยู่ดี ๆ มีคนต้องมาเสียชีวิตหรือว่าต้องมาเป็นอะไรเพราะมาชมคอนเสิร์ตเบนซ์ ต่อให้ 1 คนเบนซ์ก็ไม่โอเคแล้ว เขาเลือกที่จะมามีความสุขกับเราแล้วเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมา มันเลยทำให้เบนซ์ประกาศมาตรฐานในการรับงานคอนเสิร์ต เพื่อเซฟตัวเราเอง ทีมงาน เพื่อความสุขในการรับชมแบบว่า โอเคคุณมาดูเรา เราก็มีการปูความแน่นหนาให้ไม่เลินเล่ออะไรอย่างงี้ค่ะ”
อย่างปกติ ก่อนหน้านี้เราเวลาไปทำงานแต่ละร้านมีการเช็คไหมว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนยังไง?
“จริงๆ เขามีอยู่แล้ว แต่ละร้านมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจ เหมือนกับว่าเราไม่ได้เตรียม แต่ว่าพอประกาศไปอย่างงี้ทางทีมงานทุกคนก็ได้รับโจทย์งานเพิ่ม เขาก็ยินดีปฏิบัติกันทุกคน เพราะว่าเอาจริงๆ ทุกคนเขาก็ห่วงในชีวิตของตัวเองกันหมด เพียงแค่เปลี่ยนจากแค่ว่ามอง ตอนนี้ทำให้มันเป็นเปเปอร์หนึ่ง สอง สาม ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เบนซ์ไม่ได้เรื่องมากขึ้นแต่แค่ทำให้มันเป็นแบบแผนเขียนใส่กระดาษให้มันชัดเจนขึ้นมากกว่า”
หลักงานที่ประกาศออกไปหรือว่าแจ้งร้านต่างๆ ไป มีฟีดแบคยังไงบ้าง?
“คือเอาตรงๆ ตอนนี้ร้านทุกร้านประกาศกันอยู่แล้วนะ เกือบทุกร้านเลยเขาจะบอกว่าที่ร้านมีมาตรการนะครับ ที่ร้านมีการซ้อม ทางหนีไฟอยู่ตรงนี้ ทุกร้านเขาก็มีการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ไป ไม่งั้นลูกค้าจะกล้าไปใช้บริการเขาได้ยังไง อย่างตัวเบนซ์เองเป็นศิลปิน ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้แฟนๆ ที่เขามาดูคอนเสิร์ตเบนซ์ ว่าเบนซ์มีมาตรฐานการรองรับที่แน่นหนานะ อย่างตัวร้านเองเขาก็ต้องมีมาตรฐานในการรองรับที่ให้คนมั่นใจในการเข้ามารับบริการ เบนซ์ว่ามันคือการกระตือรือร้นมาขึ้นมากกว่า ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องมากขึ้นเลย บางคนบอกว่าเบนซ์เรื่องมากขึ้นหรอให้การรับงาน ไม่ใช่ มันคือมาตรฐานแบบเดิมแล้ว เรามาสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆ ที่เขามาหาเรามากกว่า”
สิ่งที่เราขอมันคือสิ่งที่ทุกร้านต้องมีอยู่แล้ว?
“ใช่ ต้องมีอยู่แล้ว แล้วตอนนี้ทุกร้านที่ออกมาประกาศ ลงเพจสร้างความมั่นใจอยู่แล้ว อย่างตัวเบนซ์ก็แค่เป็นศิลปินที่รับงาน แล้วก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์แบบนั้น เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาเจอเรา คนที่มาชมเรา”
เคยเจออะไรที่แบบน่ากังวลว่าไม่ปลอดภัย จนต้องถามหรือว่ายกเลิกไหม?
“ตอนนี้ยังไม่เคยเจอ แต่ว่าบางทีบางร้านมีประตูทางเข้าออกแค่ทางเดียว อันนี้ก็เคยไป แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจขนาดนั้น ยังไม่ได้รอบคอบขนาดนั้นในการตัดสินใจรับงาน หลังจากนี้ก็อาจจะดูให้มากขึ้น”