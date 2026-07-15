หมาก ปริญ เล่านาทีตกม้าในกองถ่าย รับแพลนมีลูกแล้ว เพราะไม่อยากอายุมากกว่านี้

หมาก ปริญ เล่านาทีอุบัติเหตุตกม้าในกองถ่าย รับแพลนมีลูกแล้ว เพราะไม่อยากอายุมากกว่านี้
เมื่อ หมาก ปริญ สุภารัตน์ มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน จากนั้นเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงอุบัติเหตุตกม้าระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ อัศจรรย์วันทอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีที่ขี่ม้าเพื่อการแสดง โดยหนุ่มหมากบอกว่า ตนขอเล่นฉากเสี่ยงเอง งานนี้เลยถูก คิมเบอร์ลี่ ภรรยาสุดที่รัก ดุทันทีหลังรู้สามีเล่นฉากอันตราย โดยเผยว่าที่ทำเพราะอยากให้ภาพออกมาสมจริงและเป็นหน้าของตัวเองในฉากสำคัญ พร้อมยอมรับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้พลังงานมากกว่าที่คิด เพราะมีฉากแอ็กชันเกือบทุกคิว
นอกจากนี้ หมากยังอัพเดตทริปยุโรปที่เพิ่งเดินทางกลับจากการชมแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันที่ทำสำเร็จ พร้อมเล่าขำ ๆ ว่ามีชาวต่างชาติจำผิดคิดว่าตนเป็นนักแสดงฮอลลีวูด ออสติน บัตเลอร์ ก่อนปิดท้ายแย้มเรื่องลูกว่า ทั้งคู่มีแพลนไว้แล้ว และไม่อยากให้อายุมากไปกว่านี้ แต่ยังต้องรอจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากคิมเบอร์ลี่มีงานละครที่รับไว้แล้ว ขณะที่วันที่ 18 ก.ค. นี้ ก็เตรียมไปร่วมฉลองงานแต่งของเพื่อนซี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา อย่างเต็มที่
เหตุการณ์ตกม้าในกองถ่าย?
“ก็เป็นซีนนึงที่เราก็มั่นใจ เรียนขี่ม้ามาเยอะหลายเรื่องแล้ว คือเป็นซีนที่มันต้องถือดาบฟ้าฟื้น อีกมือนึงก็กระชากม้าขึ้นมาเพื่อให้ยกข้างหน้า เขาก็ยกให้แต่ว่าตอนนั้นครั้งแรกเรายังไม่ได้เรียนรู้จากม้ายังไม่ได้พาเดิน ก็ร่วงลงมา ครั้งแรกไม่เป็นไรร่วงลงมาเราก็ดีดตัวออกไปลงมายืน ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ ใจยังดีอยู่ ใจสู้อยู่ ขอลองอีกรอบ ขอเล่นเอง พอรอบสองก็ขึ้นไปแอ็คชั่น ยกขึ้นมาแล้วม้าเขาเหมือนไม่คุ้นมือกับเรา เขาสะบัดเราออก เราก็ล้มลงไป”
วินาทีตอนที่ร่วงลงไป หน้าเมียลอยมาเลยไหม?
“ทุกอย่างสโลว์หมดเลย รู้หมดเลยนะว่าเห็นอะไรบ้าง ม้ามันสะบัดแล้วเราก็ร่วงลงไป”
เป็นครั้งแรกที่ตกม้าตั้งแต่เล่นมา?
“ใช่ครับ ครั้งแรกที่ตกม้า (ขี่ม้ามากี่ปี?) โห น่าจะมี 10 ปี ครั้งนี้ครั้งแรกที่ตกม้า แต่ว่าโชคดีที่เราเป็นนักกีฬามาก่อน เราก็เก็บคองอเข่า เราก็ลงเป็นแล้วลุกขึ้นมา ไม่เป็นไรพี่ แต่ว่านี่มันสองรอบแล้ว ผมว่าครั้งที่ 3 เดี๋ยวมันจะมากไปกว่านี้ ก็เลยบอกว่าขอไม่ยกดีกว่า”
“เราก็ถามคนในกองว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไปย้อนดูวิดีโอที่บันทึกไว้ด้วย ลองไปดูว่ามันเกิดจากอะไร ม้าเขาสะบัด วันนั้นเขาดื้อก็เป็นธรรมชาติของม้า”
ได้ไปเอ็กซเรย์เช็กร่างกายเพื่อความชัวร์ไหม?
“ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับ ก็มีเขียวๆ แค่นั้นเอง วันนั้นก็นอยด์เหมือนกันว่า เราเคยทำได้ ทำไมทำไม่ได้ แล้วตอนเย็นเอาอีก ขอลองดู เอามาผมทำได้ แต่ว่าคราวนี้เราก็ใส่สลิงเพื่อเซฟ ก็ลองยกอีกเป็น 10 รอบเลยนะ ไม่ได้ เหมือนม้าเขาจำไปแล้ว เขาดื้อไปแล้ว แต่หลังจากนั้นก็มีฉากที่ขี่ม้า ก็มีน้อยลงเบาลง ม้าตัวเดิมครับ ในเรื่องขี่ม้าเยอะมาก ซีนขี่ม้ายกขึ้นมาถือดาบ”
กลับบ้านไปคิมดุไหม ทำไมดื้อ?
“เออ ใช่ๆ ก็ดุเหมือนกันว่า เฮ้ย! ทำไมอันตรายอย่างงี้ ทำไมไม่ให้คนอื่นเล่น เราก็ โอ้โห ได้ขี่ม้าเท่ทั้งที มันก็ต้องเป็นหน้าเรา แล้วเราก็อยากทำให้ได้ด้วยแหละ”
สุดท้ายใครเป็นคนดูแลเรา?
“ดูแลตัวเอง(หัวเราะ) เจ็บแหละแต่ก็ไม่บอกใครเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่า(หัวเราะ)”
เป็นเรื่องที่เราก็ทุ่มเทอยากให้ภาพออกมาดีที่สุด?
“ใช่ครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใช้พลังงานเยอะ แล้วก็โดนหลอกว่าบู๊น้อยมาก แต่มีทุกคิวเลย ไม่รู้บู๊อะไรเยอะแยะ หนังรักตรงไหนเนี่ย(หัวเราะ)”
ล่าสุดเพิ่งกลับมามาจากไปดูเทนนิสวิมเบิลดัน?
“ใช่ครับ เพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้า”
เราอินจัดถึงขั้นต้องไปดูที่สนาม?
“ใช่ครับ เป็นหนึ่งในความฝันที่อยากไป แล้วก็มันเป็นรุ่นที่เราชื่นชมเขามานานแล้ว คุณยานนิค ซินเนอร์กับ คุณโนวัค ยอโควิช เราก็อินแล้วเราก็ตีเทนนิสอยู่ด้วย ก็เป็นครั้งนึงที่ได้ไปดูก่อนที่จะรับงานหรือว่าจะมีอะไรในชีวิต ก็ไปดูให้มันจบๆ ก็ไป 6 วันครับ ตั้งใจไปดูแข่งเทนนิสนี่แหละ”
ภรรยาก็ไปงานที่ปารีสด้วย?
“ใช่ จริงๆ เราก็เป็นผู้ติดซอยห้อยตาม แล้วก็ถ่ายรูปให้เขา ไปยาวตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพิ่งกลับ ก็ไปพร้อมกัน”
ทางวิมเบิลดันก็โพสต์ภาพคู่ของเรา?
“ดีใจมาก จริงๆ เขาติดต่อมาก่อนอยู่แล้วไหนๆ มาแล้วไปถ่ายรูปกันหน่อยไหม แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตารางการแข่งขันเป็นยังไง ไปครั้งแรกเราไม่รู้การเดินทางยังไง ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งรูปให้ก็ได้ เขาขอรูป”
ความหล่อเราก็เตะตาถึงขั้นมีคนมาทัก?
“ป้าเขาสายตาไม่ดีหรือเปล่า(หัวเราะ) เราก็ยืนอยู่กินสตรอว์เบอร์รี่ แล้วมีพี่ผู้หญิงคนนึงเขาก็เห็นเรายืนเล่นถ่ายรูป เขาบอกว่าถ่ายรูปคู่ให้ไหม แล้วเขาก็มองหน้า เอ๊ะ ฉันดูหนังเรื่องนึงเมื่อคืนใน Netflix เรื่องเอลวิส ที่ออสติน บัตเลอร์แสดง ผมก็บอกว่าอ๋อหรอครับ แต้งกิ้ว คุณภรรยาก็บอกว่าพี่เขาสายตาไม่ดีหรือเปล่า(หัวเราะ) มันเหมือนตรงไหนมันหน้าฝรั่งตรงไหน คิมก็พูดแล้วฉันล่ะ ฉันหน้าฝรั่งกว่าเยอะเลย”
ที่บอกว่าไปดูเทนนิสก่อนที่จะเตรียมอะไร?
“ไปเก็บลิสต์ก่อน ที่จะเตรียมรับงานไง”
หลายคนก็ลุ้นว่าทริปนี้จะไปทำอย่างอื่นด้วย?
“ก็เดินทางด้วยแล้วก็รับงานด้วย จริงๆ ก็มีแพลนเรื่องนั้นไว้แล้วครับ ไม่อยากให้อายุมากไปกว่านี้ ก็เตรียมตัวอยู่”
แต่ปีนี้คิมบอกว่าอาจจะยังนะ?
“ใช่ ปีนี้เขาเพิ่งรับละครไป”
เป็นละครคู่คิมหรือเปล่า?
“ผมเหรอครับ อุ๊ย ถ้ามีโอกาสก็อยากครับ ไม่รู้ๆ ยังบอกไม่ได้”
วันที่ 18 ก.ค. งานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า เตรียมตัวยังไง?
“18 สนุกเต็มที่ครับผม แต่ว่า 19 มีงาน ก็เลยเต็มที่เหมือนเดิมแหละ(หัวเราะ) งานเพื่อนทั้งที งานเราเขาก็เต็มที่ งานเขาเราก็ต้องเต็มที่กับเขาหน่อย”
เตรียมอะไรเซอร์ไพรส์เพื่อนไหม?
“ไม่มีครับ เตรียมตัวสนุกอย่างเดียว (มีกลอนอีกไหม?) ไม่มีครับ เตรียมตัวสนุกสนานเป็นเป็นงานรื่นเริง”